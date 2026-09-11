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بوتين يصل إلى الهند... وقمة عالمية مرتقبة في نيودلهي
بوتين يصل إلى الهند... وقمة عالمية مرتقبة في نيودلهي
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي للمشاركة... 11.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-11T11:40+0000
2026-09-11T11:40+0000
2026-09-11T11:40+0000
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фото, صور
بوتين يصل إلى الهند... وقمة عالمية مرتقبة في نيودلهي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي للمشاركة في قمة "بريكس".
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصور
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصور
موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي. على اليمين: كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي. على اليمين: كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ.
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد آخر لوصول طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
مشهد آخر لوصول طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصور
تجهيز السجادة الحمراء لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
تجهيز السجادة الحمراء لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
نزول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من درج الطائرة في قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
نزول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من درج الطائرة في قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور
صحفيون هنود في مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
صحفيون هنود في مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصور
حرس الشرف في مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.
حرس الشرف في مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي.