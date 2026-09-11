الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
المعاش التقاعدي في لبنان بدل تعويض نهاية الخدمة... هل يدخل حيّز التنفيذ؟ وهل من جديد على صعيد التشريع؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
العالم العربي أمام فرصة كبرى في اقتصاد الفضاء... ماذا في التفاصيل؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
08:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
تصعيد عسكري واسع في اليمن.. إلى أين تتجه الأمور؟ خبير يجيب
09:03 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الرياض وأنقرة... هل تبدأ بينهما مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أطباء بلا حدود تحذر من أن خفض التمويل الدولي قد يؤدى إلى انهيار النظام الصحي في السودان
12:03 GMT
29 د
من الملعب
ثورة في عالم التعاقدات قبيل انطلاق موسم كرة القدم اللبنانية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي يستهدف السفير البريطاني لجر موسكو ولندن لمواجهة مباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
"تسلل نتنياهو" للجنوب السوري.. ودمشق تحذر من تصعيد خطير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا في مواجهة أزمة الغاز على أبواب الشتاء... في غزة، هل بات "الحمار" وسيلة النقل الأساسية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الرياض وأنقرة.. هل تبدأ بينهما مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين تعليم بلا حدود أم منهاج بلا هوية.. كيف نضمن العدالة التعليمية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
اتحاد الكرة المصري يواجه اتهاما بعدم تنفيذ حكم للمحكمة الرياضية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:32 GMT
6 د
موزاييك
ماذا يريد جيل الفا
09:39 GMT
14 د
بين بيروت وموسكو
بوتين في الهند مشاركاً في قمّة بريكس... الشرق الأوسط ينفجر من علي الطاهر الى هرمز ، أي ُ سيناريوهات؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
تاريخ من الصداقة والتعاون... ما هي أهم وأبرز محطات العلاقة الروسية - اللبنانية؟
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
"تسلل نتنياهو" للجنوب السوري.. ودمشق تحذر من تصعيد خطير
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:52 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
دي فانس: المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال «إيجابياً»، الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
25 عاما على 11 سبتمبر.. أين يقف أمن الشرق الأوسط اليوم؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يهدد ترند "صور الثمانينات" خصوصيتك؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
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- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260911/1116856575.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 11.09.2026, سبوتنيك عربي
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ألبوم طريف
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الأخبار
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фото, صور, ألبوم طريف
фото, صور, ألبوم طريف

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

15:17 GMT 11.09.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel / الانتقال إلى بنك الصورصورة تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في موسكو.
صورة تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في موسكو.
© REUTERS Fabrizio Bensch

أولريش سيغموند، المرشح الأبرز عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، يظهر مع الزعيمين المشاركين للحزب، أليس فايدل وتينو شروبالا، متفاعلاً مع النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت في ماغديبورغ بألمانيا، 6 سبتمبر 2026.

أولريش سيغموند، المرشح الأبرز عن حزب &quot;البديل من أجل ألمانيا&quot; (AfD) اليميني المتطرف، يظهر مع الزعيمين المشاركين للحزب، أليس فايدل وتينو شروبالا، متفاعلاً مع النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت في ماغديبورغ بألمانيا، 6 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Fabrizio Bensch

أولريش سيغموند، المرشح الأبرز عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، يظهر مع الزعيمين المشاركين للحزب، أليس فايدل وتينو شروبالا، متفاعلاً مع النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت في ماغديبورغ بألمانيا، 6 سبتمبر 2026.

© REUTERS Nikos Mitrousias

أشخاص يراقبون تصاعد الدخان عقب تحطم طائرة مقاتلة يونانية من طراز "إف-4 فانتوم" (F-4 Phantom) أثناء عرض جوي ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران" في تاناغرا باليونان، 5 سبتمبر 2026.

أشخاص يراقبون تصاعد الدخان عقب تحطم طائرة مقاتلة يونانية من طراز &quot;إف-4 فانتوم&quot; (F-4 Phantom) أثناء عرض جوي ضمن فعاليات &quot;أسبوع أثينا للطيران&quot; في تاناغرا باليونان، 5 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Nikos Mitrousias

أشخاص يراقبون تصاعد الدخان عقب تحطم طائرة مقاتلة يونانية من طراز "إف-4 فانتوم" (F-4 Phantom) أثناء عرض جوي ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران" في تاناغرا باليونان، 5 سبتمبر 2026.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريب الطاقم الاحتياطي للبعثة رقم 76 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS-76) على الإجراءات المتبعة بعد هبوط كبسولة العودة على سطح الماء، وذلك في مركز نوغينسك للإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة نوغينسك.

تدريب الطاقم الاحتياطي للبعثة رقم 76 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS-76) على الإجراءات المتبعة بعد هبوط كبسولة العودة على سطح الماء، وذلك في مركز نوغينسك للإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة نوغينسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تدريب الطاقم الاحتياطي للبعثة رقم 76 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS-76) على الإجراءات المتبعة بعد هبوط كبسولة العودة على سطح الماء، وذلك في مركز نوغينسك للإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة نوغينسك.

© REUTERS Yara Nardi

بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يقفان على السجادة الحمراء خلال الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في البندقية بإيطاليا، 5 سبتمبر 2026.

بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يقفان على السجادة الحمراء خلال الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في البندقية بإيطاليا، 5 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Yara Nardi

بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يقفان على السجادة الحمراء خلال الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في البندقية بإيطاليا، 5 سبتمبر 2026.

© REUTERS Francis Mascarenhas

عناصر من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) يعملون في موقع انهيار مبنى في نيودلهي بالهند، 6 سبتمبر 2026.

عناصر من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) يعملون في موقع انهيار مبنى في نيودلهي بالهند، 6 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Francis Mascarenhas

عناصر من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) يعملون في موقع انهيار مبنى في نيودلهي بالهند، 6 سبتمبر 2026.

© REUTERS PMO Nepal

رجال إنقاذ يقدمون الماء لامرأة أثناء إخراجها من منزلها عقب فيضانات مفاجئة مميتة وانهيار طيني في منطقة نواجكوت بنيبال؛ الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 5 سبتمبر 2026.

رجال إنقاذ يقدمون الماء لامرأة أثناء إخراجها من منزلها عقب فيضانات مفاجئة مميتة وانهيار طيني في منطقة نواجكوت بنيبال؛ الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 5 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS PMO Nepal

رجال إنقاذ يقدمون الماء لامرأة أثناء إخراجها من منزلها عقب فيضانات مفاجئة مميتة وانهيار طيني في منطقة نواجكوت بنيبال؛ الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 5 سبتمبر 2026.

© REUTERS KCNA

زعيم كوريا الديموقراطية الشمالية كيم جونغ أون، ترافقه ابنته كيم جو أي، يحضر مراسم دخول المدمرة "كانغ كون" الخدمة في ميناء وونسان، في 6 سبتمبر 2026، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

زعيم كوريا الديموقراطية الشمالية كيم جونغ أون، ترافقه ابنته كيم جو أي، يحضر مراسم دخول المدمرة &quot;كانغ كون&quot; الخدمة في ميناء وونسان، في 6 سبتمبر 2026، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS KCNA

زعيم كوريا الديموقراطية الشمالية كيم جونغ أون، ترافقه ابنته كيم جو أي، يحضر مراسم دخول المدمرة "كانغ كون" الخدمة في ميناء وونسان، في 6 سبتمبر 2026، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

© AP Photo / Vahid Salemi

طفل يركض أمام لافتة معلقة وسط أنقاض مدرسة "شجرة طيبة" (Shajareh Tayyebeh)، تحمل صوراً لأطفال ومعلمين قُتلوا هناك جراء غارة جوية أمريكية في 28 فبراير في ميناب بجنوب إيران، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.

طفل يركض أمام لافتة معلقة وسط أنقاض مدرسة &quot;شجرة طيبة&quot; (Shajareh Tayyebeh)، تحمل صوراً لأطفال ومعلمين قُتلوا هناك جراء غارة جوية أمريكية في 28 فبراير في ميناب بجنوب إيران، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

طفل يركض أمام لافتة معلقة وسط أنقاض مدرسة "شجرة طيبة" (Shajareh Tayyebeh)، تحمل صوراً لأطفال ومعلمين قُتلوا هناك جراء غارة جوية أمريكية في 28 فبراير في ميناب بجنوب إيران، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.

© REUTERS Ang Tinig - St. John the Baptist Parish Hagonoy

زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما وسط مياه الفيضانات في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في هاغونوي بمقاطعة بولاكان في الفلبين، 1 سبتمبر 2026.

زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما وسط مياه الفيضانات في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في هاغونوي بمقاطعة بولاكان في الفلبين، 1 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Ang Tinig - St. John the Baptist Parish Hagonoy

زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما وسط مياه الفيضانات في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في هاغونوي بمقاطعة بولاكان في الفلبين، 1 سبتمبر 2026.

© REUTERS Fred Greaves

رجال إطفاء يراقبون تطورات حريق "لوكاس" المشتعل بالقرب من "أبر ليك" (Upper Lake)، وهي منطقة سكنية في مقاطعة ليك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 10 سبتمبر 2026.

رجال إطفاء يراقبون تطورات حريق &quot;لوكاس&quot; المشتعل بالقرب من &quot;أبر ليك&quot; (Upper Lake)، وهي منطقة سكنية في مقاطعة ليك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 10 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Fred Greaves

رجال إطفاء يراقبون تطورات حريق "لوكاس" المشتعل بالقرب من "أبر ليك" (Upper Lake)، وهي منطقة سكنية في مقاطعة ليك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 10 سبتمبر 2026.

© REUTERS Florion Goga

رجل يراقب رجال الإطفاء وهم يكافحون حريقاً في منطقة ليفان بالقرب من فيير في ألبانيا، 4 سبتمبر 2026.

رجل يراقب رجال الإطفاء وهم يكافحون حريقاً في منطقة ليفان بالقرب من فيير في ألبانيا، 4 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Florion Goga

رجل يراقب رجال الإطفاء وهم يكافحون حريقاً في منطقة ليفان بالقرب من فيير في ألبانيا، 4 سبتمبر 2026.

© REUTERS National Transportation Safety Board

سيارة متضررة بجوار حطام طائرة شحن تابعة لشركة "أمازون برايم إير" (Amazon Prime Air) بعد أن تجاوزت مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بفلوريدا، الولايات المتحدة، في 8 سبتمبر 2026 (لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو موزع).

سيارة متضررة بجوار حطام طائرة شحن تابعة لشركة &quot;أمازون برايم إير&quot; (Amazon Prime Air) بعد أن تجاوزت مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بفلوريدا، الولايات المتحدة، في 8 سبتمبر 2026 (لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو موزع). - سبوتنيك عربي
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© REUTERS National Transportation Safety Board

سيارة متضررة بجوار حطام طائرة شحن تابعة لشركة "أمازون برايم إير" (Amazon Prime Air) بعد أن تجاوزت مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بفلوريدا، الولايات المتحدة، في 8 سبتمبر 2026 (لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو موزع).

© REUTERS Florion Goga

متظاهر يراقب المشهد خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا، في 8 سبتمبر 2026. وتأتي هذه المظاهرة عقب احتجاجات استمرت لأشهر ضد مشروع منتجع فاخر - تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - كان من المقرر إقامته في منطقة حساسة بيئياً على ساحل البحر الأدرياتيكي.

متظاهر يراقب المشهد خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا، في 8 سبتمبر 2026. وتأتي هذه المظاهرة عقب احتجاجات استمرت لأشهر ضد مشروع منتجع فاخر - تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - كان من المقرر إقامته في منطقة حساسة بيئياً على ساحل البحر الأدرياتيكي. - سبوتنيك عربي
14/19
© REUTERS Florion Goga

متظاهر يراقب المشهد خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا، في 8 سبتمبر 2026. وتأتي هذه المظاهرة عقب احتجاجات استمرت لأشهر ضد مشروع منتجع فاخر - تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - كان من المقرر إقامته في منطقة حساسة بيئياً على ساحل البحر الأدرياتيكي.

© REUTERS PRIYANSHU SINGH

مجموعة من قرود اللانغور تشرب من بقايا المياه في قاع بركة جفت مياهها إلى حد كبير داخل حديقة "يالا" الوطنية في جنوب سريلانكا، 25 أغسطس 2026.

مجموعة من قرود اللانغور تشرب من بقايا المياه في قاع بركة جفت مياهها إلى حد كبير داخل حديقة &quot;يالا&quot; الوطنية في جنوب سريلانكا، 25 أغسطس 2026. - سبوتنيك عربي
15/19
© REUTERS PRIYANSHU SINGH

مجموعة من قرود اللانغور تشرب من بقايا المياه في قاع بركة جفت مياهها إلى حد كبير داخل حديقة "يالا" الوطنية في جنوب سريلانكا، 25 أغسطس 2026.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

أطفال فلسطينيون نازحون يشاهدون فيلماً وسط أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في مدينة غزة، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.

أطفال فلسطينيون نازحون يشاهدون فيلماً وسط أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في مدينة غزة، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

أطفال فلسطينيون نازحون يشاهدون فيلماً وسط أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في مدينة غزة، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يمارسون رياضة التجديف (SUP) قبالة ساحل قرية "مورسكوي".

مصطافون يمارسون رياضة التجديف (SUP) قبالة ساحل قرية &quot;مورسكوي&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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مصطافون يمارسون رياضة التجديف (SUP) قبالة ساحل قرية "مورسكوي".

© AP Photo / Hussein Malla

كيفن نخلة يمتطي حماره المسمى "الأعور" محتفلاً بفوزه في سباق الحمير الصيفي في قرية "روم" بجنوب لبنان، الأحد 6 سبتمبر 2026.

كيفن نخلة يمتطي حماره المسمى &quot;الأعور&quot; محتفلاً بفوزه في سباق الحمير الصيفي في قرية &quot;روم&quot; بجنوب لبنان، الأحد 6 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hussein Malla

كيفن نخلة يمتطي حماره المسمى "الأعور" محتفلاً بفوزه في سباق الحمير الصيفي في قرية "روم" بجنوب لبنان، الأحد 6 سبتمبر 2026.

© AP Photo / Marco Ugarte

نساء يرتدين أزياء شخصية "كاترينا" (Catrinas) التقليدية يقفن لالتقاط صورة أثناء حضورهن مهرجان "تشارو" (Charro Fest) السنوي - وهو مهرجان تقليدي للمسابقات الفروسية المكسيكية (الروديو) - في ساحة "لينزو تشارو كونستيتوينتس" بمدينة مكسيكو سيتي، السبت 5 سبتمبر 2026.

نساء يرتدين أزياء شخصية &quot;كاترينا&quot; (Catrinas) التقليدية يقفن لالتقاط صورة أثناء حضورهن مهرجان &quot;تشارو&quot; (Charro Fest) السنوي - وهو مهرجان تقليدي للمسابقات الفروسية المكسيكية (الروديو) - في ساحة &quot;لينزو تشارو كونستيتوينتس&quot; بمدينة مكسيكو سيتي، السبت 5 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marco Ugarte

نساء يرتدين أزياء شخصية "كاترينا" (Catrinas) التقليدية يقفن لالتقاط صورة أثناء حضورهن مهرجان "تشارو" (Charro Fest) السنوي - وهو مهرجان تقليدي للمسابقات الفروسية المكسيكية (الروديو) - في ساحة "لينزو تشارو كونستيتوينتس" بمدينة مكسيكو سيتي، السبت 5 سبتمبر 2026.

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