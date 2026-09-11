الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

أولريش سيغموند، المرشح الأبرز عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، يظهر مع الزعيمين المشاركين للحزب، أليس فايدل وتينو شروبالا، متفاعلاً مع النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت في ماغديبورغ بألمانيا، 6 سبتمبر 2026.
أولريش سيغموند، المرشح الأبرز عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، يظهر مع الزعيمين المشاركين للحزب، أليس فايدل وتينو شروبالا، متفاعلاً مع النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت في ماغديبورغ بألمانيا، 6 سبتمبر 2026.
أشخاص يراقبون تصاعد الدخان عقب تحطم طائرة مقاتلة يونانية من طراز "إف-4 فانتوم" (F-4 Phantom) أثناء عرض جوي ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران" في تاناغرا باليونان، 5 سبتمبر 2026.
أشخاص يراقبون تصاعد الدخان عقب تحطم طائرة مقاتلة يونانية من طراز "إف-4 فانتوم" (F-4 Phantom) أثناء عرض جوي ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران" في تاناغرا باليونان، 5 سبتمبر 2026.
تدريب الطاقم الاحتياطي للبعثة رقم 76 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS-76) على الإجراءات المتبعة بعد هبوط كبسولة العودة على سطح الماء، وذلك في مركز نوغينسك للإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة نوغينسك.
تدريب الطاقم الاحتياطي للبعثة رقم 76 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS-76) على الإجراءات المتبعة بعد هبوط كبسولة العودة على سطح الماء، وذلك في مركز نوغينسك للإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية في مدينة نوغينسك.
بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يقفان على السجادة الحمراء خلال الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في البندقية بإيطاليا، 5 سبتمبر 2026.
بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يقفان على السجادة الحمراء خلال الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في البندقية بإيطاليا، 5 سبتمبر 2026.
عناصر من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) يعملون في موقع انهيار مبنى في نيودلهي بالهند، 6 سبتمبر 2026.
عناصر من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) يعملون في موقع انهيار مبنى في نيودلهي بالهند، 6 سبتمبر 2026.
رجال إنقاذ يقدمون الماء لامرأة أثناء إخراجها من منزلها عقب فيضانات مفاجئة مميتة وانهيار طيني في منطقة نواجكوت بنيبال؛ الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 5 سبتمبر 2026.
رجال إنقاذ يقدمون الماء لامرأة أثناء إخراجها من منزلها عقب فيضانات مفاجئة مميتة وانهيار طيني في منطقة نواجكوت بنيبال؛ الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 5 سبتمبر 2026.
زعيم كوريا الديموقراطية الشمالية كيم جونغ أون، ترافقه ابنته كيم جو أي، يحضر مراسم دخول المدمرة "كانغ كون" الخدمة في ميناء وونسان، في 6 سبتمبر 2026، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية.
زعيم كوريا الديموقراطية الشمالية كيم جونغ أون، ترافقه ابنته كيم جو أي، يحضر مراسم دخول المدمرة "كانغ كون" الخدمة في ميناء وونسان، في 6 سبتمبر 2026، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية.
طفل يركض أمام لافتة معلقة وسط أنقاض مدرسة "شجرة طيبة" (Shajareh Tayyebeh)، تحمل صوراً لأطفال ومعلمين قُتلوا هناك جراء غارة جوية أمريكية في 28 فبراير في ميناب بجنوب إيران، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.
طفل يركض أمام لافتة معلقة وسط أنقاض مدرسة "شجرة طيبة" (Shajareh Tayyebeh)، تحمل صوراً لأطفال ومعلمين قُتلوا هناك جراء غارة جوية أمريكية في 28 فبراير في ميناب بجنوب إيران، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.
زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما وسط مياه الفيضانات في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في هاغونوي بمقاطعة بولاكان في الفلبين، 1 سبتمبر 2026.
زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما وسط مياه الفيضانات في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في هاغونوي بمقاطعة بولاكان في الفلبين، 1 سبتمبر 2026.
رجال إطفاء يراقبون تطورات حريق "لوكاس" المشتعل بالقرب من "أبر ليك" (Upper Lake)، وهي منطقة سكنية في مقاطعة ليك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 10 سبتمبر 2026.
رجال إطفاء يراقبون تطورات حريق "لوكاس" المشتعل بالقرب من "أبر ليك" (Upper Lake)، وهي منطقة سكنية في مقاطعة ليك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 10 سبتمبر 2026.
رجل يراقب رجال الإطفاء وهم يكافحون حريقاً في منطقة ليفان بالقرب من فيير في ألبانيا، 4 سبتمبر 2026.
رجل يراقب رجال الإطفاء وهم يكافحون حريقاً في منطقة ليفان بالقرب من فيير في ألبانيا، 4 سبتمبر 2026.
سيارة متضررة بجوار حطام طائرة شحن تابعة لشركة "أمازون برايم إير" (Amazon Prime Air) بعد أن تجاوزت مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بفلوريدا، الولايات المتحدة، في 8 سبتمبر 2026 (لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو موزع).
سيارة متضررة بجوار حطام طائرة شحن تابعة لشركة "أمازون برايم إير" (Amazon Prime Air) بعد أن تجاوزت مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بفلوريدا، الولايات المتحدة، في 8 سبتمبر 2026 (لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو موزع).
متظاهر يراقب المشهد خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا، في 8 سبتمبر 2026. وتأتي هذه المظاهرة عقب احتجاجات استمرت لأشهر ضد مشروع منتجع فاخر - تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - كان من المقرر إقامته في منطقة حساسة بيئياً على ساحل البحر الأدرياتيكي.
متظاهر يراقب المشهد خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تيرانا، ألبانيا، في 8 سبتمبر 2026. وتأتي هذه المظاهرة عقب احتجاجات استمرت لأشهر ضد مشروع منتجع فاخر - تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - كان من المقرر إقامته في منطقة حساسة بيئياً على ساحل البحر الأدرياتيكي.
مجموعة من قرود اللانغور تشرب من بقايا المياه في قاع بركة جفت مياهها إلى حد كبير داخل حديقة "يالا" الوطنية في جنوب سريلانكا، 25 أغسطس 2026.
مجموعة من قرود اللانغور تشرب من بقايا المياه في قاع بركة جفت مياهها إلى حد كبير داخل حديقة "يالا" الوطنية في جنوب سريلانكا، 25 أغسطس 2026.
أطفال فلسطينيون نازحون يشاهدون فيلماً وسط أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في مدينة غزة، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.
أطفال فلسطينيون نازحون يشاهدون فيلماً وسط أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في مدينة غزة، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.
مصطافون يمارسون رياضة التجديف (SUP) قبالة ساحل قرية "مورسكوي".
مصطافون يمارسون رياضة التجديف (SUP) قبالة ساحل قرية "مورسكوي".
كيفن نخلة يمتطي حماره المسمى "الأعور" محتفلاً بفوزه في سباق الحمير الصيفي في قرية "روم" بجنوب لبنان، الأحد 6 سبتمبر 2026.
كيفن نخلة يمتطي حماره المسمى "الأعور" محتفلاً بفوزه في سباق الحمير الصيفي في قرية "روم" بجنوب لبنان، الأحد 6 سبتمبر 2026.
نساء يرتدين أزياء شخصية "كاترينا" (Catrinas) التقليدية يقفن لالتقاط صورة أثناء حضورهن مهرجان "تشارو" (Charro Fest) السنوي - وهو مهرجان تقليدي للمسابقات الفروسية المكسيكية (الروديو) - في ساحة "لينزو تشارو كونستيتوينتس" بمدينة مكسيكو سيتي، السبت 5 سبتمبر 2026.
نساء يرتدين أزياء شخصية "كاترينا" (Catrinas) التقليدية يقفن لالتقاط صورة أثناء حضورهن مهرجان "تشارو" (Charro Fest) السنوي - وهو مهرجان تقليدي للمسابقات الفروسية المكسيكية (الروديو) - في ساحة "لينزو تشارو كونستيتوينتس" بمدينة مكسيكو سيتي، السبت 5 سبتمبر 2026.