صور مميزة من مهرجان الشباب الدولي 2026

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكلمة الشائعة تصنع مجدها.. مسارات العامية نحو الفصحى
08:31 GMT
29 د
من الملعب
اتحاد الكرة المصري يواجه اتهاما بعدم تنفيذ حكم للمحكمة الرياضية!
09:03 GMT
29 د
موزاييك
رجل إسعاف حديث الشارع في مصر بسبب موقف بطولي
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
بين بيروت والقاهرة
بين تمديد مهام "اليونيفيل" في لبنان وغرق مركب هجرة غير شرعية في مصر... هل تتجه المنطقة إلى مرحلة جديدة من التحديات الدولية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
عرض مثير للجدل من "أرض الصومال" بتقديم 2000 جندي لغزة مقابل حماية إسرائيلية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:03 GMT
28 د
موزاييك
ماذا يريد جيل الفا
16:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: خطط استنزاف روسيا ارتدت على صانعها عسكريا واقتصاديا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تؤكد سعيها لتهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
فكرة "غزو دمشق".. تحول جذري في العقيدة العسكرية الإسرائيلية تجاه سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
من تنامي العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة إلى التحالف الاقتصادي الأوروبي الأطلسي.. هل تتغير موازين التحالفات والمصالح الدولية؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بين تمديد مهام "اليونيفيل" في لبنان وغرق مركب هجرة غير شرعية في مصر... هل تتجه المنطقة إلى مرحلة جديدة من التحديات الدولية؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تؤكد سعيها لتهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
عرض مثير للجدل من "أرض الصومال" بتقديم 2000 جندي لغزة مقابل حماية إسرائيلية
09:03 GMT
30 د
موزاييك
كيف يتم استخدام تطبيقات تحويل الأموال بشكل آمن
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
سباق الذكاء الاصطناعي، فهل تتخطى التكنولوجيا قواعد الأمان؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
"رالي لبنان" بنسخته الـ 48,روجيه فغالي يحقق فوزه التاسع عشر
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:31 GMT
11 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20260915/1116963289.html
صور مميزة من مهرجان الشباب الدولي 2026
صور مميزة من مهرجان الشباب الدولي 2026
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق لحظات ممتعة للمشاركين في "مهرجان الشباب الدولي" في يكاترينبورغ. 15.09.2026, سبوتنيك عربي
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صور
مهرجان الشباب الدولي 2026
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фото, صور, مهرجان الشباب الدولي 2026
фото, صور, مهرجان الشباب الدولي 2026

صور مميزة من مهرجان الشباب الدولي 2026

12:16 GMT 15.09.2026 (تم التحديث: 12:43 GMT 15.09.2026)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق لحظات ممتعة للمشاركين في "مهرجان الشباب الدولي" في يكاترينبورغ.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. حيث تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. حيث تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. حيث تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.

مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الفتيات المشاركات في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.

مجموعة من الفتيات المشاركات في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الفتيات المشاركات في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي مختلف.

مشاركة في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي مختلف. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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مشاركة في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي مختلف.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ والفرحة تعم وجوههم.

مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ والفرحة تعم وجوههم. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ والفرحة تعم وجوههم.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.

تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ من جنسيات مختلفة يجوبون شوارع المدينة احتفالًا بالمناسبة.

مشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ من جنسيات مختلفة يجوبون شوارع المدينة احتفالًا بالمناسبة. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ من جنسيات مختلفة يجوبون شوارع المدينة احتفالًا بالمناسبة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون العروض الفنية المختلفة.

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون العروض الفنية المختلفة. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون العروض الفنية المختلفة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون رقصات تعكس ثقافة بلدانهم.

المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون رقصات تعكس ثقافة بلدانهم. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون رقصات تعكس ثقافة بلدانهم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي تقليدي لبلده.

أحد المشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي تقليدي لبلده. - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أحد المشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي تقليدي لبلده.

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