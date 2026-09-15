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صور مميزة من مهرجان الشباب الدولي 2026
صور مميزة من مهرجان الشباب الدولي 2026
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق لحظات ممتعة للمشاركين في "مهرجان الشباب الدولي" في يكاترينبورغ. 15.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-15T12:16+0000
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صور
مهرجان الشباب الدولي 2026
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фото, صور, مهرجان الشباب الدولي 2026
фото, صور, مهرجان الشباب الدولي 2026
صور مميزة من مهرجان الشباب الدولي 2026
12:16 GMT 15.09.2026 (تم التحديث: 12:43 GMT 15.09.2026)
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق لحظات ممتعة للمشاركين في "مهرجان الشباب الدولي" في يكاترينبورغ.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. حيث تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ. حيث تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.
مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مجموعة من الفتيات المشاركات في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.
مجموعة من الفتيات المشاركات في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي مختلف.
مشاركة في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي مختلف.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ والفرحة تعم وجوههم.
مشهد آخر للمشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ والفرحة تعم وجوههم.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.
تُعدّ مسيرة الشباب العالمية إحدى الفعاليات الرئيسية في مهرجان الشباب الدولي، ويحضرها 10000 شخص من مختلف البلدان.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ من جنسيات مختلفة يجوبون شوارع المدينة احتفالًا بالمناسبة.
مشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ من جنسيات مختلفة يجوبون شوارع المدينة احتفالًا بالمناسبة.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون العروض الفنية المختلفة.
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون العروض الفنية المختلفة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون رقصات تعكس ثقافة بلدانهم.
المشاركون في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ يؤدون رقصات تعكس ثقافة بلدانهم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
أحد المشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي تقليدي لبلده.
أحد المشاركين في مهرجان الشباب الدولي في يكاترينبورغ بزي تقليدي لبلده.