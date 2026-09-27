أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

عربي
استهداف مراكز اتصالات وإمدادات عسكرية في كييف وأوديسا- الدفاع الروسية
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الحدث من سبوتنيك
بيروت الأولى عربياً بنسبة التلوّث… سرطان الأطفال في لبنان، هل تكفي المواجهة المُبكرة أمام الأرقام المُقلقة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
إيران تقدّم مقترحاً لاستئناف المفاوضات مع واشنطن… هل تحدث انفراجة في ملف التسوية الأوكرانية؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
صدى الجذور وعزف العصر: حكاية الكلاسيكية اللبنانية
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"خليجي 27" ديربيات لا تعرف الفوارق الفنية.. وتوقف دولي ساخن داخل الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
انطلاق أول انتخابات تشريعية في المغرب بعد حراك جيل زد " مع صراع الأرقام
10:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
12 د
خطوط التماس
حرب فيتنام
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
كيف يهدد ترند "صور الثمانينات" خصوصيتك؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
اليمن بين بناء مقومات الدولة والتصدي للرؤية العسكرية الصهيونية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
أردوغان: اتفاقية مكة ليست ضد إيران أو إسرائيل.. ودول "أبراهام" يبحثون التوسع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تعرض فتح هرمز مقابل شروط.. وواشنطن ترفض ربط المضيق بالمفاوضات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المعلم حجر الأساس.. والتكنولوجيا بلا هدف مجرد ضجيج.. كيف فقد الطلاب مهارات الحياة؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:03 GMT
14 د
من الملعب
"خليجي 27" ديربيات لا تعرف الفوارق الفنية.. وتوقف دولي ساخن داخل الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
منصات التواصل.. عين رقمية تقود الأجهزة الأمنية إلى الجرائم في مصر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:41 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:55 GMT
6 د
خطوط التماس
حرب فيتنام
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إيران تعرض فتح هرمز مقابل شروط.. وواشنطن ترفض ربط المضيق بالمفاوضات
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
إيران تنتقد العراق عقب غلق مطارات العراق أمام الطيران الإيراني
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الفرق الموسيقية الطلابية كجسر للثقافة العربية في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
اليمن بين بناء مقومات الدولة والتصدي للرؤية العسكرية الصهيونية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
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أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع
أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع. 27.09.2026, سبوتنيك عربي
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صور
ألبوم طريف
العالم
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фото, صور, ألبوم طريف, العالم
фото, صور, ألبوم طريف, العالم

أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

15:01 GMT 27.09.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع.
© REUTERS Evelyn Hockstein

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثان خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 24 سبتمبر/أيلول 2026.

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثان خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 24 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
1/20
© REUTERS Evelyn Hockstein

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثان خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 24 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Navesh Chitrakar

أشخاص يسيرون بجوار المنازل المتضررة في أعقاب الفيضانات القاتلة والانهيارات الطينية، في ديفيغات، منطقة نواكوت، نيبال، 21 سبتمبر/أيلول 2026.

أشخاص يسيرون بجوار المنازل المتضررة في أعقاب الفيضانات القاتلة والانهيارات الطينية، في ديفيغات، منطقة نواكوت، نيبال، 21 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
2/20
© REUTERS Navesh Chitrakar

أشخاص يسيرون بجوار المنازل المتضررة في أعقاب الفيضانات القاتلة والانهيارات الطينية، في ديفيغات، منطقة نواكوت، نيبال، 21 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Caitlin Ochs

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يخاطب الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 سبتمبر/أيلول 2026.

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يخاطب الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
3/20
© REUTERS Caitlin Ochs

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يخاطب الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 سبتمبر/أيلول 2026.

© AP Photo / Luca Bruno

نشطاء منظمة بيتا (أشخاص المعاملة الأخلاقية للحيوانات) ينظمون احتجاجًا ويحثون ماركات الأزياء على التخلص من جلود الحيوانات البرية، أمام كاتدرائية دومو القوطية في ميلانو، إيطاليا، الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.

نشطاء منظمة بيتا (أشخاص المعاملة الأخلاقية للحيوانات) ينظمون احتجاجًا ويحثون ماركات الأزياء على التخلص من جلود الحيوانات البرية، أمام كاتدرائية دومو القوطية في ميلانو، إيطاليا، الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Luca Bruno

نشطاء منظمة بيتا (أشخاص المعاملة الأخلاقية للحيوانات) ينظمون احتجاجًا ويحثون ماركات الأزياء على التخلص من جلود الحيوانات البرية، أمام كاتدرائية دومو القوطية في ميلانو، إيطاليا، الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.

© AP Photo / Matthias Schrader

شباب يهتفون بعد افتتاح مهرجان أكتوبر للبيرة رقم 191 في ميونيخ، ألمانيا، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026.

شباب يهتفون بعد افتتاح مهرجان أكتوبر للبيرة رقم 191 في ميونيخ، ألمانيا، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Matthias Schrader

شباب يهتفون بعد افتتاح مهرجان أكتوبر للبيرة رقم 191 في ميونيخ، ألمانيا، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026.

© AP Photo / Juan Karita

قطة برية صغيرة مرقطة تم تحديدها على أنها نوع جديد، ليوباردوس تيلكايو، تمشي داخل محمية سيندا فيردي للحياة البرية في منطقة يونجاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.

قطة برية صغيرة مرقطة تم تحديدها على أنها نوع جديد، ليوباردوس تيلكايو، تمشي داخل محمية سيندا فيردي للحياة البرية في منطقة يونجاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Juan Karita

قطة برية صغيرة مرقطة تم تحديدها على أنها نوع جديد، ليوباردوس تيلكايو، تمشي داخل محمية سيندا فيردي للحياة البرية في منطقة يونجاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

عملية التصويت في مركز الاقتراع رقم 1951 بجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، ضمن انتخابات نواب مجلس الدوما لروسيا الاتحادية (الدورة التاسعة).

عملية التصويت في مركز الاقتراع رقم 1951 بجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، ضمن انتخابات نواب مجلس الدوما لروسيا الاتحادية (الدورة التاسعة). - سبوتنيك عربي
7/20
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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عملية التصويت في مركز الاقتراع رقم 1951 بجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، ضمن انتخابات نواب مجلس الدوما لروسيا الاتحادية (الدورة التاسعة).

© REUTERS KYODO

منظر جوي يظهر منطقة سكنية غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوجوان في ساكورا، محافظة تشيبا، اليابان، 22 سبتمبر/أيلول 2026، في هذه الصورة التي التقطتها وكالة "كيودو".

منظر جوي يظهر منطقة سكنية غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوجوان في ساكورا، محافظة تشيبا، اليابان، 22 سبتمبر/أيلول 2026، في هذه الصورة التي التقطتها وكالة &quot;كيودو&quot;. - سبوتنيك عربي
8/20
© REUTERS KYODO

منظر جوي يظهر منطقة سكنية غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوجوان في ساكورا، محافظة تشيبا، اليابان، 22 سبتمبر/أيلول 2026، في هذه الصورة التي التقطتها وكالة "كيودو".

© REUTERS Katie Collins

عارضة تقدم أحد إبداعاتها في عرض مجموعة ليزا كين لربيع وصيف 2027 خلال أسبوع الموضة في لندن، في لندن، بريطانيا، 21 سبتمبر/أيلول 2026.

عارضة تقدم أحد إبداعاتها في عرض مجموعة ليزا كين لربيع وصيف 2027 خلال أسبوع الموضة في لندن، في لندن، بريطانيا، 21 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
9/20
© REUTERS Katie Collins

عارضة تقدم أحد إبداعاتها في عرض مجموعة ليزا كين لربيع وصيف 2027 خلال أسبوع الموضة في لندن، في لندن، بريطانيا، 21 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Phil Noble

منظر من طائرة مسيرة يُظهر متطوعين وهم يضعون الزهور والبتلات لتشكيل تصميمات كجزء من مشروع الزهور الذي يشهد عرض أكثر من 300000 رأس زهرة داليا في تصميم بعرض 29 مترًا مستوحى من تاريخ النسيج في المنطقة للفنان المحلي شيراز علي في برادفورد، بريطانيا، 24 سبتمبر/أيلول 2026.

منظر من طائرة مسيرة يُظهر متطوعين وهم يضعون الزهور والبتلات لتشكيل تصميمات كجزء من مشروع الزهور الذي يشهد عرض أكثر من 300000 رأس زهرة داليا في تصميم بعرض 29 مترًا مستوحى من تاريخ النسيج في المنطقة للفنان المحلي شيراز علي في برادفورد، بريطانيا، 24 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
10/20
© REUTERS Phil Noble

منظر من طائرة مسيرة يُظهر متطوعين وهم يضعون الزهور والبتلات لتشكيل تصميمات كجزء من مشروع الزهور الذي يشهد عرض أكثر من 300000 رأس زهرة داليا في تصميم بعرض 29 مترًا مستوحى من تاريخ النسيج في المنطقة للفنان المحلي شيراز علي في برادفورد، بريطانيا، 24 سبتمبر/أيلول 2026.

© Sputnik . Arina Antonova / الانتقال إلى بنك الصور

سباق نسائي للجري بالكعب العالي في ملعب "لوجنيكي" بموسكو؛ حيث تتنافس المشاركات وهنّ ينتعلن أحذية بكعب لا يقل ارتفاعه عن 5 سنتيمترات، وذلك ضمن سباق تتابع لمسافة 4 × 200 متر.

سباق نسائي للجري بالكعب العالي في ملعب &quot;لوجنيكي&quot; بموسكو؛ حيث تتنافس المشاركات وهنّ ينتعلن أحذية بكعب لا يقل ارتفاعه عن 5 سنتيمترات، وذلك ضمن سباق تتابع لمسافة 4 × 200 متر. - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Arina Antonova
/
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سباق نسائي للجري بالكعب العالي في ملعب "لوجنيكي" بموسكو؛ حيث تتنافس المشاركات وهنّ ينتعلن أحذية بكعب لا يقل ارتفاعه عن 5 سنتيمترات، وذلك ضمن سباق تتابع لمسافة 4 × 200 متر.

© AP Photo / Harry Nakos

الناس يستلقون بينما يؤدي الملحن البلجيكي ماتياس ديفريندت عرضًا في غنت، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.

الناس يستلقون بينما يؤدي الملحن البلجيكي ماتياس ديفريندت عرضًا في غنت، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
12/20
© AP Photo / Harry Nakos

الناس يستلقون بينما يؤدي الملحن البلجيكي ماتياس ديفريندت عرضًا في غنت، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Mads Claus Rasmussen

رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ووزير خارجية جرينلاند ميوت بي إيجيدي يتناولون البيرة مع الوفود في حانة في مانهاتن، بعد توقيع الاتفاقية في نيويورك، الولايات المتحدة، 22 سبتمبر 2026.

رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ووزير خارجية جرينلاند ميوت بي إيجيدي يتناولون البيرة مع الوفود في حانة في مانهاتن، بعد توقيع الاتفاقية في نيويورك، الولايات المتحدة، 22 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
13/20
© REUTERS Mads Claus Rasmussen

رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ووزير خارجية جرينلاند ميوت بي إيجيدي يتناولون البيرة مع الوفود في حانة في مانهاتن، بعد توقيع الاتفاقية في نيويورك، الولايات المتحدة، 22 سبتمبر 2026.

© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقدم توجيهات بشأن مشاريع في قطاع الصناعات الدفاعية في كوريا الشمالية، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في 19 سبتمبر/أيلول 2026.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقدم توجيهات بشأن مشاريع في قطاع الصناعات الدفاعية في كوريا الشمالية، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في 19 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
14/20
© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقدم توجيهات بشأن مشاريع في قطاع الصناعات الدفاعية في كوريا الشمالية، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في 19 سبتمبر/أيلول 2026.

© AP Photo / Ramon Espinosa

أشخاص يدفعون سيارة وسط مياه الفيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في هافانا، الأربعاء، 23 سبتمبر/أيلول 2026.

أشخاص يدفعون سيارة وسط مياه الفيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في هافانا، الأربعاء، 23 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ramon Espinosa

أشخاص يدفعون سيارة وسط مياه الفيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في هافانا، الأربعاء، 23 سبتمبر/أيلول 2026.

© AP Photo / Dave Sanders

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) وعمدة مدينة نيويورك زوهران ممداني يتبادلان قمصان كرة القدم خلال اجتماع في مقر إقامة سفير البرازيل لدى الأمم المتحدة، الاثنين، 21 سبتمبر/أيلول 2026، في نيويورك.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) وعمدة مدينة نيويورك زوهران ممداني يتبادلان قمصان كرة القدم خلال اجتماع في مقر إقامة سفير البرازيل لدى الأمم المتحدة، الاثنين، 21 سبتمبر/أيلول 2026، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dave Sanders

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) وعمدة مدينة نيويورك زوهران ممداني يتبادلان قمصان كرة القدم خلال اجتماع في مقر إقامة سفير البرازيل لدى الأمم المتحدة، الاثنين، 21 سبتمبر/أيلول 2026، في نيويورك.

© AP Photo / Thuy Dung

سكان محليون يتنقلون بالقوارب عبر طريق غمرته المياه في إحدى القرى بعد عدة أيام من هطول الأمطار في مقاطعة نينه بينه، فيتنام، الجمعة، 18 سبتمبر/أيلول 2026.

سكان محليون يتنقلون بالقوارب عبر طريق غمرته المياه في إحدى القرى بعد عدة أيام من هطول الأمطار في مقاطعة نينه بينه، فيتنام، الجمعة، 18 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Thuy Dung

سكان محليون يتنقلون بالقوارب عبر طريق غمرته المياه في إحدى القرى بعد عدة أيام من هطول الأمطار في مقاطعة نينه بينه، فيتنام، الجمعة، 18 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Mahmoud Hassano

أعضاء الدفعة الأولى من معهد شرطة النساء، وهن أولى عناصر نسائية في قوة الشرطة في سوريا يحضرن حفل تخرجهن في دمشق، سوريا، 22 سبتمبر/أيلول 2026.

أعضاء الدفعة الأولى من معهد شرطة النساء، وهن أولى عناصر نسائية في قوة الشرطة في سوريا يحضرن حفل تخرجهن في دمشق، سوريا، 22 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
18/20
© REUTERS Mahmoud Hassano

أعضاء الدفعة الأولى من معهد شرطة النساء، وهن أولى عناصر نسائية في قوة الشرطة في سوريا يحضرن حفل تخرجهن في دمشق، سوريا، 22 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Wawan Kurniawan

أشخاص يتجمعون بالقرب من سيارات متضررة في منطقة اجتاحتها سيول مفاجئة عقب هطول أمطار غزيرة في سولوق، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا، 22 سبتمبر 2026.

أشخاص يتجمعون بالقرب من سيارات متضررة في منطقة اجتاحتها سيول مفاجئة عقب هطول أمطار غزيرة في سولوق، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا، 22 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Wawan Kurniawan

أشخاص يتجمعون بالقرب من سيارات متضررة في منطقة اجتاحتها سيول مفاجئة عقب هطول أمطار غزيرة في سولوق، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا، 22 سبتمبر 2026.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض "القادمون من وراء البحر" لفرقة "فوكس أون إير!" (Focus on Air!) المكسيكية، ضمن الدورة الرابعة لمهرجان المحيط الهادئ الدولي للمسرح في فلاديفوستوك.

عرض &quot;القادمون من وراء البحر&quot; لفرقة &quot;فوكس أون إير!&quot; (Focus on Air!) المكسيكية، ضمن الدورة الرابعة لمهرجان المحيط الهادئ الدولي للمسرح في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
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عرض "القادمون من وراء البحر" لفرقة "فوكس أون إير!" (Focus on Air!) المكسيكية، ضمن الدورة الرابعة لمهرجان المحيط الهادئ الدولي للمسرح في فلاديفوستوك.

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