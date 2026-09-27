أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثان خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 24 سبتمبر/أيلول 2026.
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثان خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 24 سبتمبر/أيلول 2026.
أشخاص يسيرون بجوار المنازل المتضررة في أعقاب الفيضانات القاتلة والانهيارات الطينية، في ديفيغات، منطقة نواكوت، نيبال، 21 سبتمبر/أيلول 2026.
أشخاص يسيرون بجوار المنازل المتضررة في أعقاب الفيضانات القاتلة والانهيارات الطينية، في ديفيغات، منطقة نواكوت، نيبال، 21 سبتمبر/أيلول 2026.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يخاطب الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 سبتمبر/أيلول 2026.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يخاطب الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 سبتمبر/أيلول 2026.
نشطاء منظمة بيتا (أشخاص المعاملة الأخلاقية للحيوانات) ينظمون احتجاجًا ويحثون ماركات الأزياء على التخلص من جلود الحيوانات البرية، أمام كاتدرائية دومو القوطية في ميلانو، إيطاليا، الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.
نشطاء منظمة بيتا (أشخاص المعاملة الأخلاقية للحيوانات) ينظمون احتجاجًا ويحثون ماركات الأزياء على التخلص من جلود الحيوانات البرية، أمام كاتدرائية دومو القوطية في ميلانو، إيطاليا، الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.
شباب يهتفون بعد افتتاح مهرجان أكتوبر للبيرة رقم 191 في ميونيخ، ألمانيا، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026.
شباب يهتفون بعد افتتاح مهرجان أكتوبر للبيرة رقم 191 في ميونيخ، ألمانيا، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026.
قطة برية صغيرة مرقطة تم تحديدها على أنها نوع جديد، ليوباردوس تيلكايو، تمشي داخل محمية سيندا فيردي للحياة البرية في منطقة يونجاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.
قطة برية صغيرة مرقطة تم تحديدها على أنها نوع جديد، ليوباردوس تيلكايو، تمشي داخل محمية سيندا فيردي للحياة البرية في منطقة يونجاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.
عملية التصويت في مركز الاقتراع رقم 1951 بجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، ضمن انتخابات نواب مجلس الدوما لروسيا الاتحادية (الدورة التاسعة).
عملية التصويت في مركز الاقتراع رقم 1951 بجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، ضمن انتخابات نواب مجلس الدوما لروسيا الاتحادية (الدورة التاسعة).
منظر جوي يظهر منطقة سكنية غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوجوان في ساكورا، محافظة تشيبا، اليابان، 22 سبتمبر/أيلول 2026، في هذه الصورة التي التقطتها وكالة "كيودو".
منظر جوي يظهر منطقة سكنية غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوجوان في ساكورا، محافظة تشيبا، اليابان، 22 سبتمبر/أيلول 2026، في هذه الصورة التي التقطتها وكالة "كيودو".
عارضة تقدم أحد إبداعاتها في عرض مجموعة ليزا كين لربيع وصيف 2027 خلال أسبوع الموضة في لندن، في لندن، بريطانيا، 21 سبتمبر/أيلول 2026.
عارضة تقدم أحد إبداعاتها في عرض مجموعة ليزا كين لربيع وصيف 2027 خلال أسبوع الموضة في لندن، في لندن، بريطانيا، 21 سبتمبر/أيلول 2026.
منظر من طائرة مسيرة يُظهر متطوعين وهم يضعون الزهور والبتلات لتشكيل تصميمات كجزء من مشروع الزهور الذي يشهد عرض أكثر من 300000 رأس زهرة داليا في تصميم بعرض 29 مترًا مستوحى من تاريخ النسيج في المنطقة للفنان المحلي شيراز علي في برادفورد، بريطانيا، 24 سبتمبر/أيلول 2026.
منظر من طائرة مسيرة يُظهر متطوعين وهم يضعون الزهور والبتلات لتشكيل تصميمات كجزء من مشروع الزهور الذي يشهد عرض أكثر من 300000 رأس زهرة داليا في تصميم بعرض 29 مترًا مستوحى من تاريخ النسيج في المنطقة للفنان المحلي شيراز علي في برادفورد، بريطانيا، 24 سبتمبر/أيلول 2026.
سباق نسائي للجري بالكعب العالي في ملعب "لوجنيكي" بموسكو؛ حيث تتنافس المشاركات وهنّ ينتعلن أحذية بكعب لا يقل ارتفاعه عن 5 سنتيمترات، وذلك ضمن سباق تتابع لمسافة 4 × 200 متر.
سباق نسائي للجري بالكعب العالي في ملعب "لوجنيكي" بموسكو؛ حيث تتنافس المشاركات وهنّ ينتعلن أحذية بكعب لا يقل ارتفاعه عن 5 سنتيمترات، وذلك ضمن سباق تتابع لمسافة 4 × 200 متر.
الناس يستلقون بينما يؤدي الملحن البلجيكي ماتياس ديفريندت عرضًا في غنت، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.
الناس يستلقون بينما يؤدي الملحن البلجيكي ماتياس ديفريندت عرضًا في غنت، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026.
رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ووزير خارجية جرينلاند ميوت بي إيجيدي يتناولون البيرة مع الوفود في حانة في مانهاتن، بعد توقيع الاتفاقية في نيويورك، الولايات المتحدة، 22 سبتمبر 2026.
رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ووزير خارجية جرينلاند ميوت بي إيجيدي يتناولون البيرة مع الوفود في حانة في مانهاتن، بعد توقيع الاتفاقية في نيويورك، الولايات المتحدة، 22 سبتمبر 2026.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقدم توجيهات بشأن مشاريع في قطاع الصناعات الدفاعية في كوريا الشمالية، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في 19 سبتمبر/أيلول 2026.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقدم توجيهات بشأن مشاريع في قطاع الصناعات الدفاعية في كوريا الشمالية، وذلك في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في 19 سبتمبر/أيلول 2026.
أشخاص يدفعون سيارة وسط مياه الفيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في هافانا، الأربعاء، 23 سبتمبر/أيلول 2026.
أشخاص يدفعون سيارة وسط مياه الفيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في هافانا، الأربعاء، 23 سبتمبر/أيلول 2026.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) وعمدة مدينة نيويورك زوهران ممداني يتبادلان قمصان كرة القدم خلال اجتماع في مقر إقامة سفير البرازيل لدى الأمم المتحدة، الاثنين، 21 سبتمبر/أيلول 2026، في نيويورك.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) وعمدة مدينة نيويورك زوهران ممداني يتبادلان قمصان كرة القدم خلال اجتماع في مقر إقامة سفير البرازيل لدى الأمم المتحدة، الاثنين، 21 سبتمبر/أيلول 2026، في نيويورك.
سكان محليون يتنقلون بالقوارب عبر طريق غمرته المياه في إحدى القرى بعد عدة أيام من هطول الأمطار في مقاطعة نينه بينه، فيتنام، الجمعة، 18 سبتمبر/أيلول 2026.
سكان محليون يتنقلون بالقوارب عبر طريق غمرته المياه في إحدى القرى بعد عدة أيام من هطول الأمطار في مقاطعة نينه بينه، فيتنام، الجمعة، 18 سبتمبر/أيلول 2026.
أعضاء الدفعة الأولى من معهد شرطة النساء، وهن أولى عناصر نسائية في قوة الشرطة في سوريا يحضرن حفل تخرجهن في دمشق، سوريا، 22 سبتمبر/أيلول 2026.
أعضاء الدفعة الأولى من معهد شرطة النساء، وهن أولى عناصر نسائية في قوة الشرطة في سوريا يحضرن حفل تخرجهن في دمشق، سوريا، 22 سبتمبر/أيلول 2026.
أشخاص يتجمعون بالقرب من سيارات متضررة في منطقة اجتاحتها سيول مفاجئة عقب هطول أمطار غزيرة في سولوق، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا، 22 سبتمبر 2026.
أشخاص يتجمعون بالقرب من سيارات متضررة في منطقة اجتاحتها سيول مفاجئة عقب هطول أمطار غزيرة في سولوق، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا، 22 سبتمبر 2026.
عرض "القادمون من وراء البحر" لفرقة "فوكس أون إير!" (Focus on Air!) المكسيكية، ضمن الدورة الرابعة لمهرجان المحيط الهادئ الدولي للمسرح في فلاديفوستوك.
عرض "القادمون من وراء البحر" لفرقة "فوكس أون إير!" (Focus on Air!) المكسيكية، ضمن الدورة الرابعة لمهرجان المحيط الهادئ الدولي للمسرح في فلاديفوستوك.