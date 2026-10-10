أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
موسكو: روسيا تدين الهجوم على مطار الرياض وتدعو أطراف النزاع إلى الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية
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الحدث من سبوتنيك
أبناء اللبنانيات "أجانب" في بلدهم …التغطية الصحية الشّاملة ، مظلّة أمانٍ قريبة أم وعود على ورق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
البنتاغون يضع خططاً لاستئناف الضّربات على ايران وترامب يتردّد…ما دلالات مناورات الناتو في ايطاليا الأسبوع المقبل؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:29 GMT
27 د
من الملعب
كلاسيكو العرب.. قمة نارية منتظرة بين الأهلي والزمالك
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
عقب لقاءه مع السيسي والبرهان مسعد بولس يؤكد استمرار جهود واشنطن لإنهاء الحرب في السودان
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
الحروب الصليبية من احتلال القدس إلى سقوط الرها
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
صدى الجذور وعزف العصر: حكاية الكلاسيكية اللبنانية
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
القدرات العسكرية المصرية في سيناء: هواجس أمنية أم أوراق ضغط في صناديق الاقتراع الإسرائيلية؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
إيران مستعدة عسكريا للدفاع عن مضيق هرمز، الإمارات: مساعد طيار "فلاي دبي" خطط لتنفيذ عملية "انتحارية"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة المغربية الجديدة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
6 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس... لماذا لا تتبنى أي حكومة تعليم الأطفال اللاجئين؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما أسباب الجدل حول استضافة قطر بطولة "صفع الوجه"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كلاسيكو العرب.. قمة نارية منتظرة بين الأهلي والزمالك
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
خطوط التماس
الحروب الصليبية من احتلال القدس إلى سقوط الرها
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة المغربية الجديدة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
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https://sarabic.ae/20261010/1117641925.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع. 10.10.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, ألبوم طريف
фото, صور, ألبوم طريف

أطرف الصور لهذا الأسبوع

16:58 GMT 10.10.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

دراجون ناريون خلال حفل ختام موسم الدراجات النارية في فلاديفوستوك؛ وتظهر كاتدرائية "التجلي" في الخلفية.

دراجون ناريون خلال حفل ختام موسم الدراجات النارية في فلاديفوستوك؛ وتظهر كاتدرائية &quot;التجلي&quot; في الخلفية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دراجون ناريون خلال حفل ختام موسم الدراجات النارية في فلاديفوستوك؛ وتظهر كاتدرائية "التجلي" في الخلفية.

© AP Photo / Frank Franklin II

وصول مشاركين إلى فعالية "Diner en Blanc" (العشاء الأبيض) يوم الخميس، 1 أكتوبر 2026، في نيويورك. (صورة من أسوشيتد برس/فرانك فرانكلين الثاني).

وصول مشاركين إلى فعالية &quot;Diner en Blanc&quot; (العشاء الأبيض) يوم الخميس، 1 أكتوبر 2026، في نيويورك. (صورة من أسوشيتد برس/فرانك فرانكلين الثاني). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Frank Franklin II

وصول مشاركين إلى فعالية "Diner en Blanc" (العشاء الأبيض) يوم الخميس، 1 أكتوبر 2026، في نيويورك. (صورة من أسوشيتد برس/فرانك فرانكلين الثاني).

© REUTERS Amanda Perobelli

ناخب يشير بيده علامة حرف "L" دعماً للرئيس البرازيلي ومرشح حزب العمال (PT) لإعادة انتخابه، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مركز اقتراع خلال الانتخابات العامة في ساو برناردو دو كامبو، البرازيل، 4 أكتوبر 2026. (رويترز/أماندا بيروبيلي).

ناخب يشير بيده علامة حرف &quot;L&quot; دعماً للرئيس البرازيلي ومرشح حزب العمال (PT) لإعادة انتخابه، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مركز اقتراع خلال الانتخابات العامة في ساو برناردو دو كامبو، البرازيل، 4 أكتوبر 2026. (رويترز/أماندا بيروبيلي). - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Amanda Perobelli

ناخب يشير بيده علامة حرف "L" دعماً للرئيس البرازيلي ومرشح حزب العمال (PT) لإعادة انتخابه، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مركز اقتراع خلال الانتخابات العامة في ساو برناردو دو كامبو، البرازيل، 4 أكتوبر 2026. (رويترز/أماندا بيروبيلي).

© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الحيوانات الأليفة "بحر الكفوف" (Sea of ​​Paws) في حديقة "ريفييرا" في مدينة سوتشي.

مهرجان الحيوانات الأليفة &quot;بحر الكفوف&quot; (Sea of ​​Paws) في حديقة &quot;ريفييرا&quot; في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
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مهرجان الحيوانات الأليفة "بحر الكفوف" (Sea of ​​Paws) في حديقة "ريفييرا" في مدينة سوتشي.

© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب يتفاعل مع مقطع فيديو يعرض على شاشة خلال تجمع انتخابي في قاعة "فريمان كوليسيوم" في سان أنطونيو، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).

الرئيس دونالد ترامب يتفاعل مع مقطع فيديو يعرض على شاشة خلال تجمع انتخابي في قاعة &quot;فريمان كوليسيوم&quot; في سان أنطونيو، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب يتفاعل مع مقطع فيديو يعرض على شاشة خلال تجمع انتخابي في قاعة "فريمان كوليسيوم" في سان أنطونيو، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).

© AP Photo / Kin Cheung

A زائرة تنظر في مرآة تشكل جزءاً من العمل الفني "Inverse Reverse Perverse" للفنان سيريث وين إيفانز، المعروض خلال معاينة إعلامية لمعرض "التسعينيات: الفن والموضة" في متحف "تيت بريتين" في لندن، يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/كين تشيونغ).

A زائرة تنظر في مرآة تشكل جزءاً من العمل الفني &quot;Inverse Reverse Perverse&quot; للفنان سيريث وين إيفانز، المعروض خلال معاينة إعلامية لمعرض &quot;التسعينيات: الفن والموضة&quot; في متحف &quot;تيت بريتين&quot; في لندن، يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/كين تشيونغ). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kin Cheung

A زائرة تنظر في مرآة تشكل جزءاً من العمل الفني "Inverse Reverse Perverse" للفنان سيريث وين إيفانز، المعروض خلال معاينة إعلامية لمعرض "التسعينيات: الفن والموضة" في متحف "تيت بريتين" في لندن، يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/كين تشيونغ).

© REUTERS Jonathan Ernst

زوار البيت الأبيض يتفاعلون مع الرياح الناتجة عن مروحية "مارين وان" التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إقلاعها من مهبط المروحيات في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 6 أكتوبر 2026. (رويترز/جوناثان إرنست).

زوار البيت الأبيض يتفاعلون مع الرياح الناتجة عن مروحية &quot;مارين وان&quot; التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إقلاعها من مهبط المروحيات في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 6 أكتوبر 2026. (رويترز/جوناثان إرنست). - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Jonathan Ernst

زوار البيت الأبيض يتفاعلون مع الرياح الناتجة عن مروحية "مارين وان" التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إقلاعها من مهبط المروحيات في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 6 أكتوبر 2026. (رويترز/جوناثان إرنست).

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

ناتاليا لاغوتوفا ونيكولاي دوبينين يؤديان الرقصة الحرة ضمن بطولة موسكو للتزحلق الفني على الجليد.

ناتاليا لاغوتوفا ونيكولاي دوبينين يؤديان الرقصة الحرة ضمن بطولة موسكو للتزحلق الفني على الجليد. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov
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ناتاليا لاغوتوفا ونيكولاي دوبينين يؤديان الرقصة الحرة ضمن بطولة موسكو للتزحلق الفني على الجليد.

© AP Photo / Pascal Bastien

زوار يشاهدون منحوتة بعنوان "الطاعون البرتقالي" (The Orange Plague) للفنان الدنماركي ينس غالشيوت، تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي معروضة في مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/باسكال باستيان).

زوار يشاهدون منحوتة بعنوان &quot;الطاعون البرتقالي&quot; (The Orange Plague) للفنان الدنماركي ينس غالشيوت، تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي معروضة في مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/باسكال باستيان). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pascal Bastien

زوار يشاهدون منحوتة بعنوان "الطاعون البرتقالي" (The Orange Plague) للفنان الدنماركي ينس غالشيوت، تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي معروضة في مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/باسكال باستيان).

© REUTERS Jason Redmond

مدون السفر "Foxpresso" يرتدي زي شخصية ثعلب أثناء مغادرته إلى بورتلاند على متن قطار "أمتراك كاسكيدز" رقم 503، وذلك في اليوم الأول لتشغيل قطارات "أمتراك" الجديدة من طراز "Airo" في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، 30 سبتمبر 2026. (رويترز/جيسون ريدموند) .

مدون السفر &quot;Foxpresso&quot; يرتدي زي شخصية ثعلب أثناء مغادرته إلى بورتلاند على متن قطار &quot;أمتراك كاسكيدز&quot; رقم 503، وذلك في اليوم الأول لتشغيل قطارات &quot;أمتراك&quot; الجديدة من طراز &quot;Airo&quot; في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، 30 سبتمبر 2026. (رويترز/جيسون ريدموند) . - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Jason Redmond

مدون السفر "Foxpresso" يرتدي زي شخصية ثعلب أثناء مغادرته إلى بورتلاند على متن قطار "أمتراك كاسكيدز" رقم 503، وذلك في اليوم الأول لتشغيل قطارات "أمتراك" الجديدة من طراز "Airo" في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، 30 سبتمبر 2026. (رويترز/جيسون ريدموند) .

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