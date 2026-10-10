أطرف الصور لهذا الأسبوع

دراجون ناريون خلال حفل ختام موسم الدراجات النارية في فلاديفوستوك؛ وتظهر كاتدرائية "التجلي" في الخلفية.
دراجون ناريون خلال حفل ختام موسم الدراجات النارية في فلاديفوستوك؛ وتظهر كاتدرائية "التجلي" في الخلفية.
وصول مشاركين إلى فعالية "Diner en Blanc" (العشاء الأبيض) يوم الخميس، 1 أكتوبر 2026، في نيويورك. (صورة من أسوشيتد برس/فرانك فرانكلين الثاني).
وصول مشاركين إلى فعالية "Diner en Blanc" (العشاء الأبيض) يوم الخميس، 1 أكتوبر 2026، في نيويورك. (صورة من أسوشيتد برس/فرانك فرانكلين الثاني).
ناخب يشير بيده علامة حرف "L" دعماً للرئيس البرازيلي ومرشح حزب العمال (PT) لإعادة انتخابه، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مركز اقتراع خلال الانتخابات العامة في ساو برناردو دو كامبو، البرازيل، 4 أكتوبر 2026. (رويترز/أماندا بيروبيلي).
ناخب يشير بيده علامة حرف "L" دعماً للرئيس البرازيلي ومرشح حزب العمال (PT) لإعادة انتخابه، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مركز اقتراع خلال الانتخابات العامة في ساو برناردو دو كامبو، البرازيل، 4 أكتوبر 2026. (رويترز/أماندا بيروبيلي).
مهرجان الحيوانات الأليفة "بحر الكفوف" (Sea of Paws) في حديقة "ريفييرا" في مدينة سوتشي.
مهرجان الحيوانات الأليفة "بحر الكفوف" (Sea of Paws) في حديقة "ريفييرا" في مدينة سوتشي.
الرئيس دونالد ترامب يتفاعل مع مقطع فيديو يعرض على شاشة خلال تجمع انتخابي في قاعة "فريمان كوليسيوم" في سان أنطونيو، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).
الرئيس دونالد ترامب يتفاعل مع مقطع فيديو يعرض على شاشة خلال تجمع انتخابي في قاعة "فريمان كوليسيوم" في سان أنطونيو، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).
A زائرة تنظر في مرآة تشكل جزءاً من العمل الفني "Inverse Reverse Perverse" للفنان سيريث وين إيفانز، المعروض خلال معاينة إعلامية لمعرض "التسعينيات: الفن والموضة" في متحف "تيت بريتين" في لندن، يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/كين تشيونغ).
A زائرة تنظر في مرآة تشكل جزءاً من العمل الفني "Inverse Reverse Perverse" للفنان سيريث وين إيفانز، المعروض خلال معاينة إعلامية لمعرض "التسعينيات: الفن والموضة" في متحف "تيت بريتين" في لندن، يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/كين تشيونغ).
زوار البيت الأبيض يتفاعلون مع الرياح الناتجة عن مروحية "مارين وان" التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إقلاعها من مهبط المروحيات في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 6 أكتوبر 2026. (رويترز/جوناثان إرنست).
زوار البيت الأبيض يتفاعلون مع الرياح الناتجة عن مروحية "مارين وان" التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إقلاعها من مهبط المروحيات في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 6 أكتوبر 2026. (رويترز/جوناثان إرنست).
ناتاليا لاغوتوفا ونيكولاي دوبينين يؤديان الرقصة الحرة ضمن بطولة موسكو للتزحلق الفني على الجليد.
ناتاليا لاغوتوفا ونيكولاي دوبينين يؤديان الرقصة الحرة ضمن بطولة موسكو للتزحلق الفني على الجليد.
زوار يشاهدون منحوتة بعنوان "الطاعون البرتقالي" (The Orange Plague) للفنان الدنماركي ينس غالشيوت، تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي معروضة في مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/باسكال باستيان).
زوار يشاهدون منحوتة بعنوان "الطاعون البرتقالي" (The Orange Plague) للفنان الدنماركي ينس غالشيوت، تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي معروضة في مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا، يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/باسكال باستيان).
مدون السفر "Foxpresso" يرتدي زي شخصية ثعلب أثناء مغادرته إلى بورتلاند على متن قطار "أمتراك كاسكيدز" رقم 503، وذلك في اليوم الأول لتشغيل قطارات "أمتراك" الجديدة من طراز "Airo" في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، 30 سبتمبر 2026. (رويترز/جيسون ريدموند) .
مدون السفر "Foxpresso" يرتدي زي شخصية ثعلب أثناء مغادرته إلى بورتلاند على متن قطار "أمتراك كاسكيدز" رقم 503، وذلك في اليوم الأول لتشغيل قطارات "أمتراك" الجديدة من طراز "Airo" في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، 30 سبتمبر 2026. (رويترز/جيسون ريدموند) .