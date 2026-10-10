أطرف الصور لهذا الأسبوع

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A زائرة تنظر في مرآة تشكل جزءاً من العمل الفني "Inverse Reverse Perverse" للفنان سيريث وين إيفانز، المعروض خلال معاينة إعلامية لمعرض "التسعينيات: الفن والموضة" في متحف "تيت بريتين" في لندن، يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/كين تشيونغ).