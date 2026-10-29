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بوتين: القوات الأوكرانية لغمت مداخل مدينة أليوشكي ما تسبب في كارثة إنسانية فعلية
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الحدث من سبوتنيك
إسرائيل تنتخب والضفة الغربية في دائرة الحصار... كيف يبدو المشهد؟
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57 د
الحدث من سبوتنيك
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر في الكلاسيكو ويشعل المنافسة على الليغا
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معركة صامتة في عمق المحيط الأطلسي ومسار جديد لنقل بيانات الإنترنت ... لماذا تريد كندا وأوروبا تجاوز الولايات المتحدة؟
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نبض افريقيا
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الحدث من سبوتنيك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا – أفريقيا" في موسكو
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نبض افريقيا
انطلاق قمة روسيا -أفريقيا الثالثة نحو تعزيز التعاون الشراكة الاقتصادية
13:03 GMT
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أبرز الصور من قمة "روسيا- أفريقيا" الثالثة في موسكو
أبرز الصور من قمة "روسيا- أفريقيا" الثالثة في موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي تم التقاطها خلال فعاليات قمة "روسيا- أفريقيا" الثالثة، التي انطلقت أمس... 29.10.2026, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, أفريقيا, صور
фото, روسيا, أفريقيا, صور

أبرز الصور من قمة "روسيا- أفريقيا" الثالثة في موسكو

10:17 GMT 29.10.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي تم التقاطها خلال فعاليات قمة "روسيا- أفريقيا" الثالثة، التي انطلقت أمس الأربعاء في العاصمة موسكو.
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في قمة "روسيا - أفريقيا" ترتدي زيًا أبيض اللون وتحمل الدمية الروسية التقليدية "ماتريوشكا"

إحدى المشاركات في قمة &quot;روسيا - أفريقيا&quot; ترتدي زيًا أبيض اللون وتحمل الدمية الروسية التقليدية &quot;ماتريوشكا&quot; - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Pelagiya Tikhonova
/
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إحدى المشاركات في قمة "روسيا - أفريقيا" ترتدي زيًا أبيض اللون وتحمل الدمية الروسية التقليدية "ماتريوشكا"

© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من فعاليات اليوم الثاني من قمة "روسيا- أفريقيا"

جانب من فعاليات اليوم الثاني من قمة &quot;روسيا- أفريقيا&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Pelagiya Tikhonova
/
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جانب من فعاليات اليوم الثاني من قمة "روسيا- أفريقيا"

© Photo / Roscongress/Alexey Aleksandronok

فرقة موسيقية بزي رسمي أبيض تابع للبحرية الروسية، تؤدي مقطوعات موسيقية باستخدام آلات النفخ النحاسية

فرقة موسيقية بزي رسمي أبيض تابع للبحرية الروسية، تؤدي مقطوعات موسيقية باستخدام آلات النفخ النحاسية - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Roscongress/Alexey Aleksandronok

فرقة موسيقية بزي رسمي أبيض تابع للبحرية الروسية، تؤدي مقطوعات موسيقية باستخدام آلات النفخ النحاسية

© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

رجلان يتفحصان طائرة مسيّرة، وفي مقدمة الصورة، يظهر مجسّم بزيّ عسكري بلون رملي، يتضمن خوذة ودرعًا للصدر وواقيًا للوجه

رجلان يتفحصان طائرة مسيّرة، وفي مقدمة الصورة، يظهر مجسّم بزيّ عسكري بلون رملي، يتضمن خوذة ودرعًا للصدر وواقيًا للوجه - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجلان يتفحصان طائرة مسيّرة، وفي مقدمة الصورة، يظهر مجسّم بزيّ عسكري بلون رملي، يتضمن خوذة ودرعًا للصدر وواقيًا للوجه

© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

ثلاث نساء يقفن معًا أمام خلفية مزينة بشعارات وألوان مختلفة، خلال مشاركتهن في فعاليات قمة "روسيا - أفريقيا"

ثلاث نساء يقفن معًا أمام خلفية مزينة بشعارات وألوان مختلفة، خلال مشاركتهن في فعاليات قمة &quot;روسيا - أفريقيا&quot; - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

ثلاث نساء يقفن معًا أمام خلفية مزينة بشعارات وألوان مختلفة، خلال مشاركتهن في فعاليات قمة "روسيا - أفريقيا"

© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمجسمي حيوانات تتوسط الأجنحة الأفريقية داخل أروقة القمة

صورة لمجسمي حيوانات تتوسط الأجنحة الأفريقية داخل أروقة القمة - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Maksim Blinov
/
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صورة لمجسمي حيوانات تتوسط الأجنحة الأفريقية داخل أروقة القمة

© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون يتبادلون الحديث حول طائرة مسيّرة كبيرة معروضة في قمة "روسيا- أفريقيا"

مشاركون يتبادلون الحديث حول طائرة مسيّرة كبيرة معروضة في قمة &quot;روسيا- أفريقيا&quot; - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy
/
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مشاركون يتبادلون الحديث حول طائرة مسيّرة كبيرة معروضة في قمة "روسيا- أفريقيا"

© Photo / Roscongress/Anatoly Strebelev

سيارة رياضية حمراء بتصميم غير تقليدي، تحيط بها ديكورات حمراء ولافتات إعلانية

سيارة رياضية حمراء بتصميم غير تقليدي، تحيط بها ديكورات حمراء ولافتات إعلانية - سبوتنيك عربي
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© Photo / Roscongress/Anatoly Strebelev

سيارة رياضية حمراء بتصميم غير تقليدي، تحيط بها ديكورات حمراء ولافتات إعلانية

© Photo / Roscongress/Sergey Lukin

داخل أحد أروقة قمة "روسيا - أفريقيا"

داخل أحد أروقة قمة &quot;روسيا - أفريقيا&quot; - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Roscongress/Sergey Lukin

داخل أحد أروقة قمة "روسيا - أفريقيا"

© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أحد زوار المعرض يقف أمام واجهة زجاجية تعرض مجسّمًا ذا تصميم هندسي، وتبرز في الخلفية لوحات تعريفية وديكورات بألوان الأحمر والأزرق والأبيض

أحد زوار المعرض يقف أمام واجهة زجاجية تعرض مجسّمًا ذا تصميم هندسي، وتبرز في الخلفية لوحات تعريفية وديكورات بألوان الأحمر والأزرق والأبيض - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد زوار المعرض يقف أمام واجهة زجاجية تعرض مجسّمًا ذا تصميم هندسي، وتبرز في الخلفية لوحات تعريفية وديكورات بألوان الأحمر والأزرق والأبيض

© Photo / Roscongress/Anatoly Strebelev

جانب من فعاليات قمة "روسيا - أفريقيا"

جانب من فعاليات قمة &quot;روسيا - أفريقيا&quot; - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Roscongress/Anatoly Strebelev

جانب من فعاليات قمة "روسيا - أفريقيا"

© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركان في المعرض يقفان أمام مجسّم لطائرة مسيرة

مشاركان في المعرض يقفان أمام مجسّم لطائرة مسيرة - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexey Nikolskiy
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مشاركان في المعرض يقفان أمام مجسّم لطائرة مسيرة

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- سبوتنيك عربيبث مباشر... أعمال اليوم الثاني من قمة "روسيا- أفريقيا"11:19 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأول من قمة "روسيا- أفريقيا"أمس, 20:59 GMT
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