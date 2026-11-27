جينيفر باريتو، ملكة جمال بورتوريكو، تبدي رد فعلها بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون في النسخة الخامسة والسبعين من المسابقة، التي أقيمت في سان خوان، بورتوريكو، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.
جينيفر باريتو، ملكة جمال بورتوريكو، تبدي رد فعلها بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون في النسخة الخامسة والسبعين من المسابقة، التي أقيمت في سان خوان، بورتوريكو، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.
ماريا خوسيه كاتالا، عمدة مدينة فالنسيا، تتحدث على المنصة خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب قبيل الانتخابات العامة، في فالنسيا، إسبانيا، 21 نوفمبر 2026.
ماريا خوسيه كاتالا، عمدة مدينة فالنسيا، تتحدث على المنصة خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب قبيل الانتخابات العامة، في فالنسيا، إسبانيا، 21 نوفمبر 2026.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مقابلة ضمن مشروع "معموديتنا". على اليسار: المخرج السينمائي أمير كوستوريتسا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مقابلة ضمن مشروع "معموديتنا". على اليسار: المخرج السينمائي أمير كوستوريتسا.
سكان يزورون مقبرة متضررة في قريتهم "النبطية الفوقا" بجنوب لبنان، بينما يتفقدون منازلهم ويستعيدون مقتنياتهم تزامناً مع الاحتفال بعيد استقلال لبنان، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.
سكان يزورون مقبرة متضررة في قريتهم "النبطية الفوقا" بجنوب لبنان، بينما يتفقدون منازلهم ويستعيدون مقتنياتهم تزامناً مع الاحتفال بعيد استقلال لبنان، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.
وصول قطار "ديد موروز" (جد الصقيع) إلى محطة "نوفوسيبيرسك-غلافسني" للسكك الحديدية في مدينة نوفوسيبيرسك. كان القطار قد بدأ رحلته عبر البلاد في 8 نوفمبر، منطلقاً من مدينة فيليكي أوستيوغ.
وصول قطار "ديد موروز" (جد الصقيع) إلى محطة "نوفوسيبيرسك-غلافسني" للسكك الحديدية في مدينة نوفوسيبيرسك. كان القطار قد بدأ رحلته عبر البلاد في 8 نوفمبر، منطلقاً من مدينة فيليكي أوستيوغ.
بقايا مركبة محترقة في الموقع الذي انقلبت فيه شاحنة كانت تنقل منتجات نفطية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها على طريق دائري رئيسي في القاهرة، مصر، 25 نوفمبر 2026.
بقايا مركبة محترقة في الموقع الذي انقلبت فيه شاحنة كانت تنقل منتجات نفطية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها على طريق دائري رئيسي في القاهرة، مصر، 25 نوفمبر 2026.
رواد الفضاء الصينيون تانغ هونغبو ووو يي، ورائد الفضاء الباكستاني محمد ذيشان علي، يشاركون في مراسم وداع قبيل انطلاقهم في مهمة "شنتشو-24" الفضائية المتجهة إلى محطة "تيانغون" الفضائية الصينية، وذلك في مركز "جيوتشيوان"، الصين، 25 نوفمبر 2026.
رواد الفضاء الصينيون تانغ هونغبو ووو يي، ورائد الفضاء الباكستاني محمد ذيشان علي، يشاركون في مراسم وداع قبيل انطلاقهم في مهمة "شنتشو-24" الفضائية المتجهة إلى محطة "تيانغون" الفضائية الصينية، وذلك في مركز "جيوتشيوان"، الصين، 25 نوفمبر 2026.
صورة التقطت بطائرة مسيرة (درون) تظهر منزل فيليبي رودريغيز ليما، الذي دمرته عاصفة مصحوبة برياح قوية وأمطار في مدينة توبانسيريتا، بولاية ريو غراندي دو سول، البرازيل، 21 نوفمبر 2026.
صورة التقطت بطائرة مسيرة (درون) تظهر منزل فيليبي رودريغيز ليما، الذي دمرته عاصفة مصحوبة برياح قوية وأمطار في مدينة توبانسيريتا، بولاية ريو غراندي دو سول، البرازيل، 21 نوفمبر 2026.
ألكسندر فولغاريف، مدير مركز الأزمات والطوارئ في وزارة الخارجية الروسية، وماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، قبيل اجتماع مشترك لهيئتي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية في قصر روميانتسيف-باسكيفيتش بمدينة غوميل.
ألكسندر فولغاريف، مدير مركز الأزمات والطوارئ في وزارة الخارجية الروسية، وماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، قبيل اجتماع مشترك لهيئتي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية في قصر روميانتسيف-باسكيفيتش بمدينة غوميل.
عناصر من الشرطة يراقبون سكاناً محليين وهم يزيلون عموداً خرسانياً كان عمال قطاع الملابس قد استخدموه كحاجز على الطريق خلال احتجاج للمطالبة بزيادة الأجور في غازي بور، بضواحي دكا في بنغلاديش، يوم الأربعاء، 25 نوفمبر 2026.
عناصر من الشرطة يراقبون سكاناً محليين وهم يزيلون عموداً خرسانياً كان عمال قطاع الملابس قد استخدموه كحاجز على الطريق خلال احتجاج للمطالبة بزيادة الأجور في غازي بور، بضواحي دكا في بنغلاديش، يوم الأربعاء، 25 نوفمبر 2026.
فنان يسير على ركائز طويلة يقدم عرضاً خلال افتتاح سوق عيد الميلاد في ساحة "جندارمن ماركت" في برلين، ألمانيا، 23 نوفمبر 2026.
فنان يسير على ركائز طويلة يقدم عرضاً خلال افتتاح سوق عيد الميلاد في ساحة "جندارمن ماركت" في برلين، ألمانيا، 23 نوفمبر 2026.
رجل يسير على جسر معلق شُيّد حديثاً، بجوار منازل تضررت جراء فيضانات مفاجئة مميتة، في صباح يلفه الضباب في مقاطعة نواكوت، نيبال، 23 نوفمبر 2026.
رجل يسير على جسر معلق شُيّد حديثاً، بجوار منازل تضررت جراء فيضانات مفاجئة مميتة، في صباح يلفه الضباب في مقاطعة نواكوت، نيبال، 23 نوفمبر 2026.
شخص يحتج خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) -الذي حضره رئيس المؤتمر مراد كوروم (غير ظاهر في الصورة)- في أنطاليا، تركيا، 20 نوفمبر 2026.
شخص يحتج خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) -الذي حضره رئيس المؤتمر مراد كوروم (غير ظاهر في الصورة)- في أنطاليا، تركيا، 20 نوفمبر 2026.
أحد أفراد القوات المسلحة الروسية في مدينة كراسنوارميسك، بجمهورية دونيتسك الشعبية. كانت المدينة قد تحررت في ديسمبر 2025.
أحد أفراد القوات المسلحة الروسية في مدينة كراسنوارميسك، بجمهورية دونيتسك الشعبية. كانت المدينة قد تحررت في ديسمبر 2025.
احتفال بعيد ميلاد حيوان الفظ "ميشا" بمناسبة اليوم العالمي لحيوان الفظ، وذلك في "بريمورسكي أكواريوم" (حوض أسماك بريمورسكي) في مدينة فلاديفوستوك.
احتفال بعيد ميلاد حيوان الفظ "ميشا" بمناسبة اليوم العالمي لحيوان الفظ، وذلك في "بريمورسكي أكواريوم" (حوض أسماك بريمورسكي) في مدينة فلاديفوستوك.
المزارع ياسين دار يحصد أغصان نبات اللوتس، المعروفة محلياً باسم "نادرو"، من بحيرة أنشار في سريناغار، كشمير الهندية، 24 نوفمبر 2026.
المزارع ياسين دار يحصد أغصان نبات اللوتس، المعروفة محلياً باسم "نادرو"، من بحيرة أنشار في سريناغار، كشمير الهندية، 24 نوفمبر 2026.
فرح علاء عماد الزنون، 22 عاماً، تحمل باقة زهور داخل سيارة زفافها بالقرب من مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي، بينما كانت في طريقها لجلسة تصوير زفافها في مدينة غزة، يوم الخميس، 19 نوفمبر 2026.
فرح علاء عماد الزنون، 22 عاماً، تحمل باقة زهور داخل سيارة زفافها بالقرب من مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي، بينما كانت في طريقها لجلسة تصوير زفافها في مدينة غزة، يوم الخميس، 19 نوفمبر 2026.
أشخاص يطلقون "خوم لوي" -وهي فوانيس ورقية تقليدية تُرفع في السماء- خلال مهرجان "يي بينغ"، وهو تقليد قديم من تقاليد شعب "لانا" في شمال تايلاند؛ حيث تُطلق الفوانيس كقربان لبوذا، وترمز إلى التخلص من سوء الحظ. التُقطت الصورة في مقاطعة تشيانغ ماي، تايلاند، بتاريخ 24 نوفمبر 2026.
أشخاص يطلقون "خوم لوي" -وهي فوانيس ورقية تقليدية تُرفع في السماء- خلال مهرجان "يي بينغ"، وهو تقليد قديم من تقاليد شعب "لانا" في شمال تايلاند؛ حيث تُطلق الفوانيس كقربان لبوذا، وترمز إلى التخلص من سوء الحظ. التُقطت الصورة في مقاطعة تشيانغ ماي، تايلاند، بتاريخ 24 نوفمبر 2026.
ليوك (ثاني شخص من اليمين) وليام لابوتكا (في المقدمة) يلعبان مع كلبتهما "مايلي" أثناء وجودهما على متن قارب وسط مياه الفيضانات الناجمة عن المد العالي، يوم الثلاثاء، 24 نوفمبر 2026، في سوساليتو، كاليفورنيا.
ليوك (ثاني شخص من اليمين) وليام لابوتكا (في المقدمة) يلعبان مع كلبتهما "مايلي" أثناء وجودهما على متن قارب وسط مياه الفيضانات الناجمة عن المد العالي، يوم الثلاثاء، 24 نوفمبر 2026، في سوساليتو، كاليفورنيا.
اكتمال القمر، المعروف باسم "قمر القندس" (Beaver Moon)، يظهر خلف كنيسة القديس جورج على تلة ليكابيتوس في أثينا، اليونان، 24 نوفمبر 2026. - من صور اليوم.
اكتمال القمر، المعروف باسم "قمر القندس" (Beaver Moon)، يظهر خلف كنيسة القديس جورج على تلة ليكابيتوس في أثينا، اليونان، 24 نوفمبر 2026. - من صور اليوم.