https://sputnikarabic.ae/20240513/الأمم-المتحدة-تؤكد-مقتل-أحد-موظفيها-وإصابة-آخر-جراء-قصف-سيارتهما-في-رفح-1088806514.html
الأمم المتحدة تؤكد مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر جراء قصف سيارتهما في رفح
الأمم المتحدة تؤكد مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر جراء قصف سيارتهما في رفح
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخر جراء قصف سيارتهما في مدينة رفح الفلسطينية. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T17:46+0000
2024-05-13T17:46+0000
2024-05-13T18:32+0000
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وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن شعوره بالحزن العميق لوفاة موظف وإصابة آخر إثر إصابة مركبتهما التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههما إلى رفح الفلسطينية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-والبريج-بغزة-1088781760.html
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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم
الأمم المتحدة تؤكد مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر جراء قصف سيارتهما في رفح
17:46 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 18:32 GMT 13.05.2024)
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخر جراء قصف سيارتهما في مدينة رفح الفلسطينية.
وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن شعوره بالحزن العميق لوفاة موظف وإصابة آخر إثر إصابة مركبتهما التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههما إلى رفح الفلسطينية.
وقال إن "أكثر من 190 موظفا تابعا للأمم المتحدة قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية العاملين بالمجال الإنساني".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس
شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح
، للضغط على حماس.
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح
اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.