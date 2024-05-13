السفير السوداني: الكويت تدعمنا دون أي أجندة سياسية أو تدخلات

عربي
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240513/السفير-السوداني-الكويت-تدعمنا-دون-أي-أجندة-سياسية-أو-تدخلات-1088785045.html
السفير السوداني: الكويت تدعمنا دون أي أجندة سياسية أو تدخلات
السفير السوداني: الكويت تدعمنا دون أي أجندة سياسية أو تدخلات
سبوتنيك عربي
أشاد السفير السوداني لدى الكويت، عوض الكريم الريح بلة، بدعم الكويت لبلاده، مؤكدا أن "الكويت من الدول التي تمارس سياستها الخارجية باعتدال وتضامن مع الأشقاء". 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T07:08+0000
2024-05-13T07:08+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الكويت
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_becb555f624ea0f21a0bbd95a2efea31.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن السفير السوداني، قوله بأن "الكويت من الدول القليلة جداً في العالم، التي تقدم الدعم والمساعدات من دون أي شروط ومن دون أي أجندة سياسية ومن دون أي تدخلات، وهذه ميزة في الانخراط مع الكويت في مشروعات اقتصادية لأي بلد يحتاج المساعدة".جاءت تصريحات بلة، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، في مقر إقامته، قال خلالها: "شهدنا الكثير من النزاعات، ورأينا وساطة الكويت فيها"، مؤكداً أن "الكويت دولة متصالحة مع نفسها ومع محيطها، وأن السودان يحرص كثيراً على علاقاته معها".وعدد السفير السوداني أشكال دعم الكويت للسودان، والتي من بينها "استثمارات عملاقة على مستوى الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، ومشروعات إنشائية ومشروعات في قطاع الاتصالات، إضافة إلى استثمارات كبيرة جداً لأفراد وشركات في السودان، فضلا عن أن حجم التبادل التجاري لفترة ما قبل الحرب يصل إلى نحو 500 مليون دولار، كما ساهمت الكويت في مشروعات عملاقة ليست ذات أبعاد اقتصادية وحسب وإنما مشروعات ذات أبعاد سياسية".ولفت السفير السوداني إلى أن "الكويت تعتبر أكبر دائن للسودان خارج "نادي باريس"، وإن جملة الديون الكويتية على السودان تفوق الـ15 مليار دولار".وفيما يتعلق بالجالية السودانية في الكويت، قال بلة إن "الكويت تحتضن نحو 20 ألف سوداني مع أسرهم، والسواد الأعظم منهم من الأطباء وأساتذة الجامعات والمحاسبين، إضافة إلى عدد من العمال سواء في الزراعة أو في الرعي، والسفارة تؤمن لهم كل الخدمات التي يحتاجون إليها".وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، وجّه السودان رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، فانيسا فرايزر، بشأن ما وصفه بـ"العدوان الإماراتي على السودان".وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، قدّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، فانيسا فرايزر، ردا على رسالة المندوب الدائم الإماراتي".وقال الحارث، في رسالته، إن "السودان يشدد على أن دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع الإجرامية، التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وبالأخص القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة".
https://sarabic.ae/20240512/الأمم-المتحدة-مقتل-ما-لا-يقل-عن-27-مدنيا-وإصابة-نحو-130-بإقليم-دارفور-بغربي-السودان-1088781929.html
https://sarabic.ae/20240512/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعرب-عن-قلقه-البالغ-حيال-تطورات-الوضع-في-السودان-1088769687.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_750d95d3f0eed5d69105f9ed7e9e60e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة

السفير السوداني: الكويت تدعمنا دون أي أجندة سياسية أو تدخلات

07:08 GMT 13.05.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
أشاد السفير السوداني لدى الكويت، عوض الكريم الريح بلة، بدعم الكويت لبلاده، مؤكدا أن "الكويت من الدول التي تمارس سياستها الخارجية باعتدال وتضامن مع الأشقاء".
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن السفير السوداني، قوله بأن "الكويت من الدول القليلة جداً في العالم، التي تقدم الدعم والمساعدات من دون أي شروط ومن دون أي أجندة سياسية ومن دون أي تدخلات، وهذه ميزة في الانخراط مع الكويت في مشروعات اقتصادية لأي بلد يحتاج المساعدة".
جاءت تصريحات بلة، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، في مقر إقامته، قال خلالها: "شهدنا الكثير من النزاعات، ورأينا وساطة الكويت فيها"، مؤكداً أن "الكويت دولة متصالحة مع نفسها ومع محيطها، وأن السودان يحرص كثيراً على علاقاته معها".
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 بإقليم دارفور غربي السودان
12 مايو, 21:46 GMT
وعدد السفير السوداني أشكال دعم الكويت للسودان، والتي من بينها "استثمارات عملاقة على مستوى الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، ومشروعات إنشائية ومشروعات في قطاع الاتصالات، إضافة إلى استثمارات كبيرة جداً لأفراد وشركات في السودان، فضلا عن أن حجم التبادل التجاري لفترة ما قبل الحرب يصل إلى نحو 500 مليون دولار، كما ساهمت الكويت في مشروعات عملاقة ليست ذات أبعاد اقتصادية وحسب وإنما مشروعات ذات أبعاد سياسية".
ولفت السفير السوداني إلى أن "الكويت تعتبر أكبر دائن للسودان خارج "نادي باريس"، وإن جملة الديون الكويتية على السودان تفوق الـ15 مليار دولار".
وفيما يتعلق بالجالية السودانية في الكويت، قال بلة إن "الكويت تحتضن نحو 20 ألف سوداني مع أسرهم، والسواد الأعظم منهم من الأطباء وأساتذة الجامعات والمحاسبين، إضافة إلى عدد من العمال سواء في الزراعة أو في الرعي، والسفارة تؤمن لهم كل الخدمات التي يحتاجون إليها".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ حيال تطورات الوضع في السودان
12 مايو, 15:44 GMT
وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، وجّه السودان رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، فانيسا فرايزر، بشأن ما وصفه بـ"العدوان الإماراتي على السودان".
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، قدّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، فانيسا فرايزر، ردا على رسالة المندوب الدائم الإماراتي".
وقال الحارث، في رسالته، إن "السودان يشدد على أن دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع الإجرامية، التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وبالأخص القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала