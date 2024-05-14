القوات الروسية تحرر بلدة بوغروفاتكا وتخترق الدفاعات الأوكرانية على عدة محاور
10:34 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 11:34 GMT 14.05.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationعملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيغورود
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة بوغروفاتكا في مقاطعة خاركوف، واخترقت عمق الدفاعات الأوكرانية وسيطرت على مواقع أكثر فائدة على عدة محاور.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن قواتها العسكرية حيدت عناصر من الجيش الأوكراني ومعدات تابعة للواء الميكانيكي 23 و125 في بلدات فيسيلوي وفولشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف، مضيفة أنه تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء 120 الأوكراني في بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف.
وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات أخرى، كما تم تدمير مركبة قتالية تشيكية الصنع من طراز "فامبير"، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز D-20، وثلاثة أنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" من عيار 122 ملم، ومركبة قتالية من طراز "ستريلا-10" المضادة للطائرات، ونظام صاروخي ومدفع ذاتي الحركة مضاد للطائرات ألماني الصنع.
وفي سياق متصل، نجحت وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 43 و110 و241 في بلدات كيسلوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، وكذلك روزوفكا وتورسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم صد خمس هجمات مضادة لمجموعات هجومية من ألوية 77 و21 و63 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات ميكيفكا وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز D-20 عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز D-30 عيار 122 ملم ومدفع M119 عيار 105 ملم أمريكي الصنع.
ومن جهتها، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة ونجحت بتدمير المعدات العسكرية التابعة للواء العاشر واللواء الجوي رقم 79 و80 و81 و92 في بلدات بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجورجيفكا، وكليششيفكا، ورازدولوفكا، ونوفوميخيلوفكا، وباراسكوفيفكا، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 520 عسكريا وأربع مركبات ومدفع هاوتزر 152 ملم من طراز D-20 ومدفعين هاوتزر 122 ملم من طراز D-30 ومحطة حرب إلكترونية من طراز Bukovel-AD وعداد AN/TPQ-36 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي سياق متصل، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي، كما هزمت وصدت ثمانية هجمات مضادة للمجموعات المهاجمة من الألوية الآلية 71 و23 و24 و47 و100 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفغورودسكوي ونيتايلوفو وسولوفيفو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 405 من الأفراد العسكريين وثلاث مركبات ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز D-30 عيار 122 ملم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.