https://sarabic.ae/20240514/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغروفاتكا-وتخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-عدة-محاور--1088823153.html

القوات الروسية تحرر بلدة بوغروفاتكا وتخترق الدفاعات الأوكرانية على عدة محاور

القوات الروسية تحرر بلدة بوغروفاتكا وتخترق الدفاعات الأوكرانية على عدة محاور

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة بوغروفاتكا في مقاطعة خاركوف، واخترقت عمق الدفاعات الأوكرانية وسيطرت على مواقع أكثر... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T10:34+0000

2024-05-14T10:34+0000

2024-05-14T11:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن قواتها العسكرية حيدت عناصر من الجيش الأوكراني ومعدات تابعة للواء الميكانيكي 23 و125 في بلدات فيسيلوي وفولشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف، مضيفة أنه تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء 120 الأوكراني في بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف. وفي سياق متصل، نجحت وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 43 و110 و241 في بلدات كيسلوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، وكذلك روزوفكا وتورسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم صد خمس هجمات مضادة لمجموعات هجومية من ألوية 77 و21 و63 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات ميكيفكا وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز D-20 عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز D-30 عيار 122 ملم ومدفع M119 عيار 105 ملم أمريكي الصنع.وفي سياق متصل، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي، كما هزمت وصدت ثمانية هجمات مضادة للمجموعات المهاجمة من الألوية الآلية 71 و23 و24 و47 و100 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفغورودسكوي ونيتايلوفو وسولوفيفو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 405 من الأفراد العسكريين وثلاث مركبات ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز D-30 عيار 122 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف

https://sarabic.ae/20240514/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصانع-للمسيرات-ومستودعات-عسكرية-أوكرانية--1088823669.html

https://sarabic.ae/20240514/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-عسكرية-تحمل-لوحات-بريطانية-في-دونيتسك-صور-وفيديو--1088819947.html

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روسيا, رصد عسكري