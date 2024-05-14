تقنين كهربائي ملزم في أوكرانيا بسبب تضرر شركة الطاقة "أوكرينرغو"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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أمساليوم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240514/تقنين-كهربائي-ملزم-في-أوكرانيا-بسبب-تضرر-شركة-الطاقة-أوكرينرغو-1088843131.html
تقنين كهربائي ملزم في أوكرانيا بسبب تضرر شركة الطاقة "أوكرينرغو"
تقنين كهربائي ملزم في أوكرانيا بسبب تضرر شركة الطاقة "أوكرينرغو"
سبوتنيك عربي
أفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرينرغو"، أن انقطاعات طارئة في التيار الكهربائي في جميع مناطق أوكرانيا طرأت بسبب النقص الكبير في الكهرباء في نظام... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T19:51+0000
2024-05-14T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف البيان الذي أصدرته شركة "أوكرينرغو"، أنه "من الساعة 21.00 إلى الساعة 24.00 (بالتزامن مع توقيت موسكو)، تضطر شركة "أوكرينرغو"، إلى إدخال عمليات إغلاق طارئة خاضعة للرقابة في جميع مناطق أوكرانيا، والسبب هو النقص الكبير في الكهرباء في النظام، غدًا، 15 مايو، ستكون جداول تقييد الطاقة سارية المفعول للمستهلكين الصناعيين على مدار اليوم".وأفادت شركات إمدادات الطاقة في هاتين المنطقتين أنه تم تطبيق جداول انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في منطقتي لفيف وسومي في غرب أوكرانيا بسبب نقص الطاقة. وبدأت القوات الروسية بضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجار في خاركوف.
https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

تقنين كهربائي ملزم في أوكرانيا بسبب تضرر شركة الطاقة "أوكرينرغو"

19:51 GMT 14.05.2024
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
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أفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرينرغو"، أن انقطاعات طارئة في التيار الكهربائي في جميع مناطق أوكرانيا طرأت بسبب النقص الكبير في الكهرباء في نظام الطاقة في البلاد.
وأضاف البيان الذي أصدرته شركة "أوكرينرغو"، أنه "من الساعة 21.00 إلى الساعة 24.00 (بالتزامن مع توقيت موسكو)، تضطر شركة "أوكرينرغو"، إلى إدخال عمليات إغلاق طارئة خاضعة للرقابة في جميع مناطق أوكرانيا، والسبب هو النقص الكبير في الكهرباء في النظام، غدًا، 15 مايو، ستكون جداول تقييد الطاقة سارية المفعول للمستهلكين الصناعيين على مدار اليوم".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت شركات إمدادات الطاقة في منطقتي سومي ولفيف عن إدخال جداول الإغلاق الطارئة.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف
15:33 GMT
وأفادت شركات إمدادات الطاقة في هاتين المنطقتين أنه تم تطبيق جداول انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في منطقتي لفيف وسومي في غرب أوكرانيا بسبب نقص الطاقة.
وبدأت القوات الروسية بضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجار في خاركوف.
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