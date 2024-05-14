https://sarabic.ae/20240514/تقنين-كهربائي-ملزم-في-أوكرانيا-بسبب-تضرر-شركة-الطاقة-أوكرينرغو-1088843131.html
تقنين كهربائي ملزم في أوكرانيا بسبب تضرر شركة الطاقة "أوكرينرغو"
تقنين كهربائي ملزم في أوكرانيا بسبب تضرر شركة الطاقة "أوكرينرغو"
سبوتنيك عربي
أفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرينرغو"، أن انقطاعات طارئة في التيار الكهربائي في جميع مناطق أوكرانيا طرأت بسبب النقص الكبير في الكهرباء في نظام... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T19:51+0000
2024-05-14T19:51+0000
2024-05-14T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف البيان الذي أصدرته شركة "أوكرينرغو"، أنه "من الساعة 21.00 إلى الساعة 24.00 (بالتزامن مع توقيت موسكو)، تضطر شركة "أوكرينرغو"، إلى إدخال عمليات إغلاق طارئة خاضعة للرقابة في جميع مناطق أوكرانيا، والسبب هو النقص الكبير في الكهرباء في النظام، غدًا، 15 مايو، ستكون جداول تقييد الطاقة سارية المفعول للمستهلكين الصناعيين على مدار اليوم".وأفادت شركات إمدادات الطاقة في هاتين المنطقتين أنه تم تطبيق جداول انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في منطقتي لفيف وسومي في غرب أوكرانيا بسبب نقص الطاقة. وبدأت القوات الروسية بضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجار في خاركوف.
https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
تقنين كهربائي ملزم في أوكرانيا بسبب تضرر شركة الطاقة "أوكرينرغو"
أفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرينرغو"، أن انقطاعات طارئة في التيار الكهربائي في جميع مناطق أوكرانيا طرأت بسبب النقص الكبير في الكهرباء في نظام الطاقة في البلاد.
وأضاف البيان الذي أصدرته شركة "أوكرينرغو"، أنه "من الساعة 21.00 إلى الساعة 24.00 (بالتزامن مع توقيت موسكو)، تضطر شركة "أوكرينرغو"، إلى إدخال عمليات إغلاق طارئة خاضعة للرقابة في جميع مناطق أوكرانيا، والسبب هو النقص الكبير في الكهرباء في النظام، غدًا، 15 مايو، ستكون جداول تقييد الطاقة سارية المفعول للمستهلكين الصناعيين على مدار اليوم".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت شركات إمدادات الطاقة في منطقتي سومي ولفيف عن إدخال جداول الإغلاق الطارئة.
وأفادت شركات إمدادات الطاقة في هاتين المنطقتين أنه تم تطبيق جداول انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في منطقتي لفيف وسومي في غرب أوكرانيا بسبب نقص الطاقة.
وبدأت القوات الروسية بضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجار في خاركوف.