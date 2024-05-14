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https://sarabic.ae/20240514/سامح-شكري-يعلق-على-تصريحات-يسرائيل-كاتس-إسرائيل-المتسببة-في-الأزمة-الإنسانية-بغزة-1088837648.html
سامح شكري يعلق على تصريحات يسرائيل كاتس: إسرائيل المتسببة في الأزمة الإنسانية بغزة
سامح شكري يعلق على تصريحات يسرائيل كاتس: إسرائيل المتسببة في الأزمة الإنسانية بغزة
سبوتنيك عربي
جدد سامح شكري وزير الخارجية المصري، رفض بلاده القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي بشأن معبر رفح. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T16:35+0000
2024-05-14T16:35+0000
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ونشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا على صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) شدد من خلاله على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا.وأشار أبو زيد إلى أن تصريح السفير سامح شكري جاء تعليقا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، المطالبة بإعادة فتح معبر رفح، والذي حمَّل فيها مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة.وأشار إلى أن "الخارجية المصرية تعتبر السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر".وفي السياق نفسه، استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، بشدة "محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة"، معتبرا إياها "نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من ٣٥ ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال".ولم يكتف شكري بذلك، بل طالب إسرائيل بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية، من خلال السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال كاتس عبر منصة إكس "تحدثت بالأمس مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح للسماح باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة واليوم سأبحث هذا الأمر مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني".وأضاف كاتس "العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني في غزة على عاتق إسرائيل، ولكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين"، مشيرا إلى أن حركة "حماس" لن تتحكم بمعبر رفح مجددا، مضيفا أن هذا الأمر "ضرورة أمنية" لن تتنازل عنها إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
https://sarabic.ae/20240514/إسرائيل-مهمة-تفادي-حدوث-أزمة-إنسانية-في-غزة-تقع-الآن-على-عاتق-أصدقائنا-المصريين-1088836066.html
https://sarabic.ae/20240514/مصر-ترد-على-اتهام-وزير-خارجية-إسرائيل-لها-بإغلاق-معبر-رفح-1088836989.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن

سامح شكري يعلق على تصريحات يسرائيل كاتس: إسرائيل المتسببة في الأزمة الإنسانية بغزة

16:35 GMT 14.05.2024
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
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جدد سامح شكري وزير الخارجية المصري، رفض بلاده القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي بشأن معبر رفح.
ونشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا على صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) شدد من خلاله على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
إسرائيل: مهمة تفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع "الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"
15:49 GMT
وأشار أبو زيد إلى أن تصريح السفير سامح شكري جاء تعليقا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، المطالبة بإعادة فتح معبر رفح، والذي حمَّل فيها مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "الخارجية المصرية تعتبر السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر".
وفي السياق نفسه، استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، بشدة "محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة"، معتبرا إياها "نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من ٣٥ ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال".
ولم يكتف شكري بذلك، بل طالب إسرائيل بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية، من خلال السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.
شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مصر ترد على اتهام وزير خارجية إسرائيل لها بإغلاق معبر رفح
16:13 GMT
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال كاتس عبر منصة إكس "تحدثت بالأمس مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح للسماح باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة واليوم سأبحث هذا الأمر مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني".
وأضاف كاتس "العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني في غزة على عاتق إسرائيل، ولكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين"، مشيرا إلى أن حركة "حماس" لن تتحكم بمعبر رفح مجددا، مضيفا أن هذا الأمر "ضرورة أمنية" لن تتنازل عنها إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
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