https://sarabic.ae/20240514/غوتيريش-يبعث-برسالة-إلى-بوتين-بمناسبة-إعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-1088842678.html
غوتيريش يبعث برسالة إلى بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا
غوتيريش يبعث برسالة إلى بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا
سبوتنيك عربي
قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرسل خطابا إلى الرئيس الروسي فلاديمير... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T19:17+0000
2024-05-14T19:17+0000
2024-05-14T19:17+0000
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وأضاف حق، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بالفعل تم إرسال الخطاب".ولم يكشف المتحدث عن مضمون الرسالة، لكنه أشار إلى أن الأمين العام يرسل مثل هذه الرسائل إلى القادة المنتخبين بعد تنصيبهم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس/آذار الماضي، إذ حصل على نسبة 87.28% من أصوات الناخبين.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج. وتمت في الكرملين، في 7 مايو/أيار الجاري، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد، لـ6 سنوات مقبلة، حتى عام 2030.وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسيم تعيين نواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة.
https://sarabic.ae/20240514/بوتين-يوقع-مراسيم-بشأن-تشكيل-مجلس-الوزراء-الجديد-1088841361.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
غوتيريش يبعث برسالة إلى بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا
قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرسل خطابا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.
وأضاف
حق، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بالفعل تم إرسال الخطاب".
ولم يكشف المتحدث عن مضمون الرسالة، لكنه أشار إلى أن الأمين العام يرسل مثل هذه الرسائل إلى القادة المنتخبين بعد تنصيبهم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس/آذار الماضي، إذ حصل على نسبة 87.28% من أصوات
الناخبين.
وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.
وتمت في الكرملين، في 7 مايو/أيار الجاري، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد، لـ6 سنوات مقبلة، حتى عام 2030.
وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، مراسيم تعيين نواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة.