https://sarabic.ae/20240514/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-من-الضروري-إرسال-زيلينسكي-وحاشيته-إلى-مزبلة-التاريخ-1088843619.html
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: من الضروري "إرسال زيلينسكي وحاشيته إلى مزبلة التاريخ"
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: من الضروري "إرسال زيلينسكي وحاشيته إلى مزبلة التاريخ"
سبوتنيك عربي
قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه من أجل وقف مفرمة اللحم الحمقاء التي يصنعها نظام كييف، من الضروري إرسال... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T20:27+0000
2024-05-14T20:27+0000
2024-05-14T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "بدأ الأوكرانيون العاديون يدركون بشكل متزايد أنهم ببساطة ليس لديهم مصلحة في هذه الحرب، التي كانت الولايات وحاشيتها يجهزون البلاد لها منذ عام 2014 على الأقل".وشدد نيبينزيا على أنه "لا يمكن إيقاف ذلك إلا بإرسال زيلينسكي وعصابته، وسلطة الميدان بأكملها، إلى حيث يستحقون - إلى مزبلة التاريخ".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
https://sarabic.ae/20240514/أنظمة-الدفاع-الجوي-دمرت-قنبلة-موجهة-من-نوع-هامر-وطائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1088841283.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: من الضروري "إرسال زيلينسكي وحاشيته إلى مزبلة التاريخ"
قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه من أجل وقف مفرمة اللحم الحمقاء التي يصنعها نظام كييف، من الضروري إرسال فلاديمير زيلينسكي وزمرته إلى مزبلة التاريخ.
وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "بدأ الأوكرانيون العاديون يدركون بشكل متزايد أنهم ببساطة ليس لديهم مصلحة في هذه الحرب، التي كانت الولايات وحاشيتها يجهزون البلاد لها منذ عام 2014 على الأقل".
وأشار إلى أن الأوكرانيين يتم إلقاؤهم في مفرمة لحم لا معنى لها رغماً عنهم وضد مصالح بلادهم.
وشدد نيبينزيا على أنه "لا يمكن إيقاف ذلك إلا بإرسال زيلينسكي وعصابته، وسلطة الميدان بأكملها، إلى حيث يستحقون - إلى مزبلة التاريخ".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف