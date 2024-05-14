https://sarabic.ae/20240514/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-من-الضروري-إرسال-زيلينسكي-وحاشيته-إلى-مزبلة-التاريخ-1088843619.html

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: من الضروري "إرسال زيلينسكي وحاشيته إلى مزبلة التاريخ"

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: من الضروري "إرسال زيلينسكي وحاشيته إلى مزبلة التاريخ"

سبوتنيك عربي

قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه من أجل وقف مفرمة اللحم الحمقاء التي يصنعها نظام كييف، من الضروري إرسال... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T20:27+0000

2024-05-14T20:27+0000

2024-05-14T20:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "بدأ الأوكرانيون العاديون يدركون بشكل متزايد أنهم ببساطة ليس لديهم مصلحة في هذه الحرب، التي كانت الولايات وحاشيتها يجهزون البلاد لها منذ عام 2014 على الأقل".وشدد نيبينزيا على أنه "لا يمكن إيقاف ذلك إلا بإرسال زيلينسكي وعصابته، وسلطة الميدان بأكملها، إلى حيث يستحقون - إلى مزبلة التاريخ".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف

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