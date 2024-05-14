https://sarabic.ae/20240514/هل-تمتلك-أنصار-الله-أدوات-جديدة-للتصعيد-ضد-أمريكا-وإسرائيل؟-1088838265.html

هل تمتلك "أنصار الله" أدوات جديدة للتصعيد ضد أمريكا وإسرائيل؟

هل تمتلك "أنصار الله" أدوات جديدة للتصعيد ضد أمريكا وإسرائيل؟

سبوتنيك عربي

بعد شهور من استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية للسفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، دعما للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض للإبادة، توعدت صنعاء... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T16:49+0000

2024-05-14T16:49+0000

2024-05-14T16:49+0000

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فهل تمتلك صنعاء أدوات جديدة يمكن أن تغيّر بها من المعادلة على الأرض.. ولماذا عجزت واشنطن وتحالفها في البحر الأحمر في وقف هجمات "أنصار الله" حتى الآن، رغم الضربات المستمرة منذ أشهر؟بداية، يؤكد الخبير العسكري اليمني (صنعاء)، العميد عزيز راشد، أن "العمليات العسكرية ضد الأمريكيين وإسرائيل تسير في اتجاه التصعيد لمراحل متقدمة، بعد أن رأينا الانتهاكات والجرائم المروعة ضد الشعب الفلسطيني، وسوف تكون هناك مفاجآت لا يتوقعها العدو".الرؤية الاستراتيجيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أرى أن العمليات العسكرية اليمنية ضد العدو الصهيوني سوف تستمر بوتيرة متصاعدة سواء اجتاح رفح أو تراجع عن تلك الأفكار المجرمة، فلدينا مرحلة رابعة وخامسة وسادسة من التصعيد، ولن يقتصر الأمر على غزة فقط، بل إلى الجولان ومزارع شبعا اللبنانية وباقي الأراضي والمقدسات، هذه هى الرؤية الاستراتيجية للجيش اليمني و"أنصار الله".تخبط إسرائيليوأشار الخبير العسكري إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم يتخبط ويتخذ القرارات ويعلن التصريحات دون رؤية استراتيجية عسكرية، الأمر الذي جعل جنوده فريسة سهلة للقنص من قبل المقاومة والأيام الماضية كانت شديدة الصعوبة عليهم، حيث استطاعت المقاومة قتل العشرات من العسكريين".قدرات يمنيةوشدد الخبير العسكري أنه "في حال إقدام نتنياهو على أي عمل عسكري، فإن لدى اليمن القدرة العسكرية للقيام بضربات حساسة جدا في الأراضي المحتلة بفلسطين، حيث تحوي تلك المنطقة أماكن صهيونية استراتيجية مهمة جدا، واستطاعت صنعاء خلال السنوات الماضية تطوير منظومتها الصاروخية، ووصلت إلى المحيط الهندي، وبالتالي لديها القدرة للوصول إلى قلب الأرض المحتلة والبحر المتوسط، وبالتالي مستمرون في دعم فلسطين وحقه في تحرير أراضيه".خارطة الطريقفي المقابل، يقول الخبير العسكري والاسترتيجي اليمني، العميد ثابت حسين: "لا أعتقد أن جماعة "أنصار الله" اليمنية يمتلكون أدوات جديدة في الحرب، سواء كانت عسكرية أو سياسية، بل سوف يستمرون الطريقة التي تستهدف السفن التجارية".وأشار حسين إلى أن "الاهتمام الأكبر اليوم لدى أمريكا يتمثل في وقف الحرب في غزة، وتحتاج إلى مساعدة السعودية لإحياء خارطة الطريق السابق التوافق حولها قبل عدة أشهر".وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمريكا وإسرائيل بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، في حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد، يحيى سريع، في فعالية عسكرية: "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا: "ستكون هناك عمليات كبيرة والقوات المسلحة مجهزة تجهيزات كبيرة للمرحلة الخامسة والسادسة".وتابع: "غزة بالنسبة لنا خط أحمر، وسنضرب ونستهدف أهدافا لا يتخيّلها العدو، وسنصل في المرحلة الخامسة والسادسة إذا واصل العدو عدوانه على غزة، إلى مواقف لا يتخيلها الأمريكيون"، مؤكدا أن الاستراتيجية القادمة كبيرة.وأشار إلى أنه "في التعبئة العامة، هناك أعداد ضخمة جدا من الشعب اليمني جاهزة للمعركة، حال تدخل الأمريكي برا أو في حال فتح الطريق باتجاه فلسطين"، معتبرا أن "أمريكا أُذلت في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وفي باب المندب والمحيط الهندي".ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عن مصدر أمني، أمس الاثنين، قوله إن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على محافظة الحديدة في اليمن، مؤكدا أنها استهدفت مطار الحديدة الدولي.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، التي تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".وبحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.وتبنّت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحة بتصعيد هجماتها ضد السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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