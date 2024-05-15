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https://sarabic.ae/20240515/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-ضابط-بارز-بجروح-خطرة-وجنديين-آخرين-في-اشتباكات-شمالي-غزة-1088869205.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بارز بجروح خطرة وجنديين آخرين في اشتباكات شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بارز بجروح خطرة وجنديين آخرين في اشتباكات شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة ضابط بارز بين قواته بجروح خطرة في اشتباكات شمالي قطاع غزة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T16:11+0000
2024-05-15T16:17+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله إصابة ضابط بارز من المظليين وجنديين اثنين آخرين بجروح متوسطة خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمالي غزة.وفي سياق متصل، قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده بحاجة إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غانتس أن إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تعمل على تمزيق الشعب أثناء فترة الحرب على قطاع غزة، مضيفة أن تصريحات غانتس جاءت تعليقا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن أنه قرر المضي قدما بـ"قانون التجنيد" الذي أقر بالقراءة الأولى في الكنيست.وأوضح غانتس والذي شغل منصب وزير الدفاع الأسبق أن "قانون الوساطة المؤقتة الذي تم تقديمه والذي تريدون إقراره الآن، لم يكن مرضيا حينها، ولا يمت بصلة اليوم إلى الواقع بعد 7 أكتوبر".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أوضح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن أي حديث عن "اليوم التالي" للحرب في غزة لا معنى له ما دامت حركة "حماس" في القطاع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه لا بديل عن الانتصار العسكري في قطاع غزة، لأن غير ذلك يعني هزيمة عسكرية وسياسية ووطنية لإسرائيل. ويدعي نتنياهو أنه "لا توجد كارثة إنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ولن تحدث أبدا، على حد قوله.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240515/غانتس-إسرائيل-تحتاج-إلى-جنود-وليس-إلى-مناورات-سياسية-تمزق-الشعب-أثناء-الحرب-على-غزة-1088866748.html
https://sarabic.ae/20240515/نتنياهو-أي-حديث-عن-اليوم-التالي-للحرب-لا-معنى-له-ما-دامت-حماس-في-غزة-1088861254.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بارز بجروح خطرة وجنديين آخرين في اشتباكات شمالي غزة

16:11 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 16:17 GMT 15.05.2024)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة ضابط بارز بين قواته بجروح خطرة في اشتباكات شمالي قطاع غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله إصابة ضابط بارز من المظليين وجنديين اثنين آخرين بجروح متوسطة خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمالي غزة.
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده بحاجة إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية.
الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
غانتس: إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب على غزة
15:15 GMT
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غانتس أن إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تعمل على تمزيق الشعب أثناء فترة الحرب على قطاع غزة، مضيفة أن تصريحات غانتس جاءت تعليقا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن أنه قرر المضي قدما بـ"قانون التجنيد" الذي أقر بالقراءة الأولى في الكنيست.
وأوضح غانتس والذي شغل منصب وزير الدفاع الأسبق أن "قانون الوساطة المؤقتة الذي تم تقديمه والذي تريدون إقراره الآن، لم يكن مرضيا حينها، ولا يمت بصلة اليوم إلى الواقع بعد 7 أكتوبر".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أوضح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن أي حديث عن "اليوم التالي" للحرب في غزة لا معنى له ما دامت حركة "حماس" في القطاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه لا بديل عن الانتصار العسكري في قطاع غزة، لأن غير ذلك يعني هزيمة عسكرية وسياسية ووطنية لإسرائيل. ويدعي نتنياهو أنه "لا توجد كارثة إنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ولن تحدث أبدا، على حد قوله.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
نتنياهو: أي حديث عن "اليوم التالي" للحرب لا معنى له ما دامت "حماس" في غزة
13:38 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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