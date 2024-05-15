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بلينكن يعزف على الغيتار في حانات كييف.. فيديو
بلينكن يعزف على الغيتار في حانات كييف.. فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقطع فيديو يعزف على الغيتار مع فرقة موسيقية في إحدى الحانات بالعاصمة الأوكرانية. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T08:23+0000
2024-05-15T08:23+0000
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جاء ذلك خلال زيارته إلى كييف، أمس الثلاثاء، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا.ونشر الفيديو، ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وعلق عليه بعبارة: "أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف إلى جانب أوكرانيا"، على حد زعمه.يذكر أن بلينكن شارك في العديد من المناسبات الموسيقية كان أبرزها مع فريق برنامج "ذا ليت شو" مع ستيفن كولبرت، كما قال في 2023، إنه لا يريد تفويت فرصة الجمع بين الموسيقى والدبلوماسية.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بلينكن يعزف على الغيتار في حانات كييف.. فيديو

08:23 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقطع فيديو يعزف على الغيتار مع فرقة موسيقية في إحدى الحانات بالعاصمة الأوكرانية.
جاء ذلك خلال زيارته إلى كييف، أمس الثلاثاء، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا.
ونشر الفيديو، ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وعلق عليه بعبارة: "أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف إلى جانب أوكرانيا"، على حد زعمه.
يذكر أن بلينكن شارك في العديد من المناسبات الموسيقية كان أبرزها مع فريق برنامج "ذا ليت شو" مع ستيفن كولبرت، كما قال في 2023، إنه لا يريد تفويت فرصة الجمع بين الموسيقى والدبلوماسية.
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