https://sarabic.ae/20240515/بلينكن-يعزف-على-الغيتار-في-حانات-كييف-فيديو-1088852452.html
بلينكن يعزف على الغيتار في حانات كييف.. فيديو
بلينكن يعزف على الغيتار في حانات كييف.. فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقطع فيديو يعزف على الغيتار مع فرقة موسيقية في إحدى الحانات بالعاصمة الأوكرانية. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T08:23+0000
2024-05-15T08:23+0000
2024-05-15T08:23+0000
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جاء ذلك خلال زيارته إلى كييف، أمس الثلاثاء، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا.ونشر الفيديو، ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وعلق عليه بعبارة: "أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف إلى جانب أوكرانيا"، على حد زعمه.يذكر أن بلينكن شارك في العديد من المناسبات الموسيقية كان أبرزها مع فريق برنامج "ذا ليت شو" مع ستيفن كولبرت، كما قال في 2023، إنه لا يريد تفويت فرصة الجمع بين الموسيقى والدبلوماسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بلينكن يعزف على الغيتار في حانات كييف.. فيديو
ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقطع فيديو يعزف على الغيتار مع فرقة موسيقية في إحدى الحانات بالعاصمة الأوكرانية.
جاء ذلك خلال زيارته إلى كييف، أمس الثلاثاء، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة
الأمريكية لأوكرانيا.
ونشر الفيديو، ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وعلق عليه بعبارة: "أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف إلى جانب أوكرانيا"، على حد زعمه.
يذكر أن بلينكن شارك في العديد من المناسبات الموسيقية
كان أبرزها مع فريق برنامج "ذا ليت شو" مع ستيفن كولبرت، كما قال في 2023، إنه لا يريد تفويت فرصة الجمع بين الموسيقى والدبلوماسية.