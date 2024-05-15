https://sarabic.ae/20240515/بوتين-القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-كل-يوم-وفي-جميع-الاتجاهات-1088860324.html

بوتين: القوات الروسية تحسن مواقعها كل يوم وفي جميع الاتجاهات

بوتين: القوات الروسية تحسن مواقعها كل يوم وفي جميع الاتجاهات

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T12:32+0000

2024-05-15T12:32+0000

2024-05-15T13:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع مع قادة المناطق العسكرية: "ليس فقط وفقًا لنتائج العام الماضي، صدت جميع الهجمات المضادة للعدو، ولكن بدءًا من هذا العام، تعمل قواتنا باستمرار على تحسين مواقعها في جميع الاتجاهات كل يوم".وفي الوقت نفسه، مع زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، يجب الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين: تطوير التعليم والرعاية الصحية ودعم المحاربين القدامى وتوفير خدمات التقاعد، حسبما ذكر الرئيس الروسي.كما أشار الرئيس الروسي إلى أن جميع المهام الموكلة إلى العسكريين يتم إنجازها والعمل يسير وفق الخطة الموضوعة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد تغييرات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ولا يتم التخطيط لذلك.ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، على تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو سكرتيرًا لمجلس الأمن الروسي.

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روسيا, فلاديمير بوتين