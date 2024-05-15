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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/بوتين-القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-كل-يوم-وفي-جميع-الاتجاهات-1088860324.html
بوتين: القوات الروسية تحسن مواقعها كل يوم وفي جميع الاتجاهات
بوتين: القوات الروسية تحسن مواقعها كل يوم وفي جميع الاتجاهات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T12:32+0000
2024-05-15T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع مع قادة المناطق العسكرية: "ليس فقط وفقًا لنتائج العام الماضي، صدت جميع الهجمات المضادة للعدو، ولكن بدءًا من هذا العام، تعمل قواتنا باستمرار على تحسين مواقعها في جميع الاتجاهات كل يوم".وفي الوقت نفسه، مع زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، يجب الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين: تطوير التعليم والرعاية الصحية ودعم المحاربين القدامى وتوفير خدمات التقاعد، حسبما ذكر الرئيس الروسي.كما أشار الرئيس الروسي إلى أن جميع المهام الموكلة إلى العسكريين يتم إنجازها والعمل يسير وفق الخطة الموضوعة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد تغييرات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ولا يتم التخطيط لذلك.ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، على تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو سكرتيرًا لمجلس الأمن الروسي.
https://sarabic.ae/20240514/بوتين-يوقع-مراسيم-بشأن-تشكيل-مجلس-الوزراء-الجديد-1088841361.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: القوات الروسية تحسن مواقعها كل يوم وفي جميع الاتجاهات

12:32 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات.
وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع مع قادة المناطق العسكرية: "ليس فقط وفقًا لنتائج العام الماضي، صدت جميع الهجمات المضادة للعدو، ولكن بدءًا من هذا العام، تعمل قواتنا باستمرار على تحسين مواقعها في جميع الاتجاهات كل يوم".
ووفقا لبوتين، فإن تعيين أندريه بيلاؤوسوف يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق العسكري آخذ في الازدياد.
وفي الوقت نفسه، مع زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، يجب الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين: تطوير التعليم والرعاية الصحية ودعم المحاربين القدامى وتوفير خدمات التقاعد، حسبما ذكر الرئيس الروسي.
ووفقا لبوتين، فإن تعيين أندريه بيلاؤوسوف يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق العسكري آخذ في الازدياد.
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كما أشار الرئيس الروسي إلى أن جميع المهام الموكلة إلى العسكريين يتم إنجازها والعمل يسير وفق الخطة الموضوعة.
وأشار إلى أنه لا يزال أمام القوات الكثير لتفعله، لكن الاستجابة السريعة للأوقات المتغيرة تعطي الثقة في أن المهام سيتم حلها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد تغييرات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ولا يتم التخطيط لذلك.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية: "أما بالنسبة لهيئة الأركان العامة نفسها والهيكل بأكمله، الذي يدير العمل القتالي، فلا توجد تغييرات هنا، ولا يتم التخطيط لذلك".
ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، على تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو سكرتيرًا لمجلس الأمن الروسي.
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