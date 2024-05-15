https://sarabic.ae/20240515/تركي-الفيصل-الطائرات-التي-تقصف-الحوثيين-أمريكية-وليست-سعودية-1088846090.html

تركي الفيصل: الطائرات التي تقصف "الحوثيين" أمريكية وليست سعودية

تركي الفيصل: الطائرات التي تقصف "الحوثيين" أمريكية وليست سعودية

سبوتنيك عربي

قال تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إن الرياض تنخرط مع "أنصار الله" حيال ما يحدث في اليمن، مشيرا إلى أن المملكة تدعو الجميع إلى التهدئة. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في مقابلة متلفزة نشرتها كلية برنستون للشؤون الدولية والعامة، على قناتها على "يوتيوب"، تحدث فيها الفيصل عن الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الجاري بين "أنصار الله" والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. واعتبر الفيصل أن هناك تحولات في المواقف بين الطرفين، مشيرا إلى أن من كانوا يدعون الرياض للانخراط مع "أنصار الله" في السابق، أصبحوا هم الآن في صراع معهم.وتابع: "لم يكن من الممكن حدوث ذلك، لكنه حدث"، مضيفا: "يجب تخفيف حدة الصواريخ والطائرات بدون طيار".وقال تركي الفيصل: "كانت السعودية تواجه الإدانة حتى من حلفائها فيما يتعلق بأحدث اليمن، قبل حرب غزة"، مضيفا: "ليس لدي تفسير فيما يتعلق بإدراج "الحوثيين" على قوائم الإرهاب الأمريكية ثم رفعهم بواسطة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، قبل أن تعيد إدراجهم على القائمة مرة أخرى".وتابع: "الطائرات التي تقصف "الحوثيين" أمريكية وفرنسية وبريطانية، وليست سعودية"، مضيفا: "ليس لدي تفسير لهذا الأمر".وعن الوضع في سوريا وإعادة دمجها في المنطقة، قال تركي الفيصل: "لا أعتقد أن أي من مسؤولينا يجب عليهم مواجهة مسائل التصرفات السابقة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد"، مضيفا: "أنا لا أعلم ماذا يحدث على الأرض".

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