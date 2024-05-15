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طهران تستنكر بقوة فرض أستراليا عقوبات على مسؤولين ومؤسسات سيادية إيرانية
طهران تستنكر بقوة فرض أستراليا عقوبات على مسؤولين ومؤسسات سيادية إيرانية
سبوتنيك عربي
نددت وزارة الخارجية الإيرانية، "بقوة بإجراء أستراليا في فرض عقوبات ضد بعض المسؤولين والمؤسسات السيادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية". 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T05:31+0000
2024-05-15T05:31+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "صمت أستراليا وشركائها تجاه الأعمال العدوانية وانتهاك القوانين والحقوق الدولية من قبل الكيان الصهيوني في مهاجمة المقر الدبلوماسي الإيراني، وموقفها من الإجراء الإيراني المشروع ضد الكيان الصهيوني، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير لأستراليا وشركائها الغربيين إزاء تطورات المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد البيان، أن "السبب الرئيسي لاندلاع التصعيد والتدهور الأمني بالمنطقة هو الاحتلال والتوجه الإجرامي له في قتل الشعب الفلسطيني والدعم السافر الذي يقدمه تحالف الشر بما فيها أستراليا لهذا الكيان"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تستنكر بقوة لجوء أستراليا إلى أداة الحظر وتبعيتها لواشنطن، تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراء المتبادل". وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إيرانية، على صلة بتطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.ووفقا للبيان الأسترالي، "تضمنت قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".وبحسب البيان أيضا، "استهدفت العقوبات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي احتجزت سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع العلم البرتغالي في المياه الدولية منتصف نيسان/أبريل الماضي"، مضيفا أن "أستراليا تواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل (الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".وكانت المملكة المتحدة أعلنت الشهر الماضي، فرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران، بعد اتهام بعض الهيئات والأفراد بالعمل على زعزعة الأمن في إسرائيل. وذكرت وثيقة العقوبات الصادرة عن الحكومة البريطانية، أنه "تم فرض عقوبات على 7 أفراد بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، ومدير الشركة المصنعة لطائرات شاهد المسيرة، محمد غلام، بالإضافة إلى إدراج مدير منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية إلى القائمة".وشملت قائمة العقوبات أيضا "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني".
https://sarabic.ae/20240418/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-ردا-على-قصف-إسرائيل-1088086631.html
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https://sarabic.ae/20240418/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-7-أفراد-و6-كيانات-في-إيران-1088088079.html
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إيران, أخبار إيران, أستراليا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

طهران تستنكر بقوة فرض أستراليا عقوبات على مسؤولين ومؤسسات سيادية إيرانية

05:31 GMT 15.05.2024
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
نددت وزارة الخارجية الإيرانية، "بقوة بإجراء أستراليا في فرض عقوبات ضد بعض المسؤولين والمؤسسات السيادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "صمت أستراليا وشركائها تجاه الأعمال العدوانية وانتهاك القوانين والحقوق الدولية من قبل الكيان الصهيوني في مهاجمة المقر الدبلوماسي الإيراني، وموقفها من الإجراء الإيراني المشروع ضد الكيان الصهيوني، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير لأستراليا وشركائها الغربيين إزاء تطورات المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد البيان، أن "السبب الرئيسي لاندلاع التصعيد والتدهور الأمني بالمنطقة هو الاحتلال والتوجه الإجرامي له في قتل الشعب الفلسطيني والدعم السافر الذي يقدمه تحالف الشر بما فيها أستراليا لهذا الكيان"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تستنكر بقوة لجوء أستراليا إلى أداة الحظر وتبعيتها لواشنطن، تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراء المتبادل".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على قصف إسرائيل
18 أبريل, 14:28 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إيرانية، على صلة بتطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
ووفقا للبيان الأسترالي، "تضمنت قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".
وبحسب البيان أيضا، "استهدفت العقوبات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي احتجزت سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع العلم البرتغالي في المياه الدولية منتصف نيسان/أبريل الماضي"، مضيفا أن "أستراليا تواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
عبد اللهيان: العقوبات الأوروبية مؤسفة لأن تصرف إيران كان دفاعا عن النفس
23 أبريل, 07:13 GMT
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل (الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".
وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
بريطانيا تفرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران
18 أبريل, 14:52 GMT
وكانت المملكة المتحدة أعلنت الشهر الماضي، فرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران، بعد اتهام بعض الهيئات والأفراد بالعمل على زعزعة الأمن في إسرائيل.
وذكرت وثيقة العقوبات الصادرة عن الحكومة البريطانية، أنه "تم فرض عقوبات على 7 أفراد بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، ومدير الشركة المصنعة لطائرات شاهد المسيرة، محمد غلام، بالإضافة إلى إدراج مدير منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية إلى القائمة".
وشملت قائمة العقوبات أيضا "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني".
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