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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره المصري التزام واشنطن تجاه أمن مصر والمنطقة
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره المصري التزام واشنطن تجاه أمن مصر والمنطقة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره المصري محمد زكي بحثا في اتصال هاتفي التعاون الأمني "الثنائي العميق" بين واشنطن... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T08:31+0000
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وذكر البنتاغون في بيان أمس الثلاثاء، أن أوستن أكد لوزير الدفاع المصري، التزام الولايات المتحدة تجاه أمن الشرق الأوسط ومصر في مواجهة التهديدات الإقليمية.ووفقا للبيان، أعرب أوستن خلال الاتصال عن تقديره لدور"القيادة المصرية في منع اتساع نطاق الصراع الحالي وتوفير المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، قد التقى الأسبوع الماضي، مع الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في مصر.وحسب بيان الجيش المصري، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة في قطاع غزة. وخلال اللقاء، أكد وزير الدفاع المصري على أهمية تنسيق الجهود بين كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.وأوضح أنه يجب تكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية الشديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.كما أشار زكي إلى العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية.بدوره، أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن في المنطقة وأيضا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة.وشدد على حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
https://sarabic.ae/20240514/هل-تدفع-المواقف-الأمريكية-لتوترات-عربية-إسرائيلية-على-حدود-مصر؟-1088837846.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره المصري التزام واشنطن تجاه أمن مصر والمنطقة

08:31 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره المصري محمد زكي بحثا في اتصال هاتفي التعاون الأمني "الثنائي العميق" بين واشنطن والقاهرة.
وذكر البنتاغون في بيان أمس الثلاثاء، أن أوستن أكد لوزير الدفاع المصري، التزام الولايات المتحدة تجاه أمن الشرق الأوسط ومصر في مواجهة التهديدات الإقليمية.
ووفقا للبيان، أعرب أوستن خلال الاتصال عن تقديره لدور"القيادة المصرية في منع اتساع نطاق الصراع الحالي وتوفير المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".
وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، قد التقى الأسبوع الماضي، مع الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في مصر.
وحسب بيان الجيش المصري، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
الحدود المصرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
هل تدفع المواقف الأمريكية لتوترات عربية إسرائيلية على حدود مصر؟
أمس, 16:39 GMT
وخلال اللقاء، أكد وزير الدفاع المصري على أهمية تنسيق الجهود بين كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح أنه يجب تكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية الشديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
كما أشار زكي إلى العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية.
بدوره، أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن في المنطقة وأيضا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة.
وشدد على حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
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