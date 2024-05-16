https://sarabic.ae/20240516/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-عدم-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-في-أوكرانيا-1088905980.html
إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي،... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T17:17+0000
2024-05-16T17:17+0000
2024-05-16T17:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأوكراني يواصل استجداء الغرب للحصول على المال والأسلحة، داعيا أن أوكرانيا ستنتصر في الصراع مع روسيا".وتابع المقال: "لا أحد من السياسيين الغربيين يؤمن بانتصار كييف، أو بأن واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم سوف تصبح فجأة معياراً للديمقراطية".ووصف المقال تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لا يمكن أن تتم حتى يتمكن "جميع الأوكرانيين" من التصويت بأنه "حيلة ساخرة".وقال كاتب المقال في مجلة "الفيدرالية" الأمريكية: "ربما يعلم زيلينسكي أن الأوكرانيين، إذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، سيصوتون لصالح استقالته وبدء مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما لن يسمح به الرعاة الغربيون".وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
https://sarabic.ae/20240328/لافروف-الاعتراف-بصلاحية-زيلينسكي-رئيسا-لأوكرانيا-قد-تنتهي-في-21-مايو-المقبل-1087463722.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102435/72/1024357288_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_3b0e81ab22b71bca748c569dc3d8feef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي، رئيسًا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأوكراني يواصل استجداء الغرب للحصول على المال والأسلحة، داعيا أن أوكرانيا ستنتصر في الصراع مع روسيا".
وتابع المقال: "لا أحد من السياسيين الغربيين يؤمن بانتصار كييف، أو بأن واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم سوف تصبح فجأة معياراً للديمقراطية".
ووصف المقال تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لا يمكن أن تتم حتى يتمكن "جميع الأوكرانيين" من التصويت بأنه "حيلة ساخرة".
وقال كاتب المقال في مجلة "الفيدرالية" الأمريكية: "ربما يعلم زيلينسكي أن الأوكرانيين، إذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، سيصوتون لصالح استقالته وبدء مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما لن يسمح به الرعاة الغربيون".
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/ آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا
. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.