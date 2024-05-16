https://sarabic.ae/20240516/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-عدم-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-في-أوكرانيا-1088905980.html

إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي،... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T17:17+0000

2024-05-16T17:17+0000

2024-05-16T17:17+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأوكراني يواصل استجداء الغرب للحصول على المال والأسلحة، داعيا أن أوكرانيا ستنتصر في الصراع مع روسيا".وتابع المقال: "لا أحد من السياسيين الغربيين يؤمن بانتصار كييف، أو بأن واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم سوف تصبح فجأة معياراً للديمقراطية".ووصف المقال تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لا يمكن أن تتم حتى يتمكن "جميع الأوكرانيين" من التصويت بأنه "حيلة ساخرة".وقال كاتب المقال في مجلة "الفيدرالية" الأمريكية: "ربما يعلم زيلينسكي أن الأوكرانيين، إذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، سيصوتون لصالح استقالته وبدء مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما لن يسمح به الرعاة الغربيون".وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.

https://sarabic.ae/20240328/لافروف-الاعتراف-بصلاحية-زيلينسكي-رئيسا-لأوكرانيا-قد-تنتهي-في-21-مايو-المقبل-1087463722.html

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