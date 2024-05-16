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https://sarabic.ae/20240516/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-عدم-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-في-أوكرانيا-1088905980.html
إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي،... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T17:17+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأوكراني يواصل استجداء الغرب للحصول على المال والأسلحة، داعيا أن أوكرانيا ستنتصر في الصراع مع روسيا".وتابع المقال: "لا أحد من السياسيين الغربيين يؤمن بانتصار كييف، أو بأن واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم سوف تصبح فجأة معياراً للديمقراطية".ووصف المقال تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لا يمكن أن تتم حتى يتمكن "جميع الأوكرانيين" من التصويت بأنه "حيلة ساخرة".وقال كاتب المقال في مجلة "الفيدرالية" الأمريكية: "ربما يعلم زيلينسكي أن الأوكرانيين، إذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، سيصوتون لصالح استقالته وبدء مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما لن يسمح به الرعاة الغربيون".وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
https://sarabic.ae/20240328/لافروف-الاعتراف-بصلاحية-زيلينسكي-رئيسا-لأوكرانيا-قد-تنتهي-في-21-مايو-المقبل-1087463722.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

17:17 GMT 16.05.2024
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Fotolia / aviavlad
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أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي، رئيسًا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأوكراني يواصل استجداء الغرب للحصول على المال والأسلحة، داعيا أن أوكرانيا ستنتصر في الصراع مع روسيا".
وتابع المقال: "لا أحد من السياسيين الغربيين يؤمن بانتصار كييف، أو بأن واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم سوف تصبح فجأة معياراً للديمقراطية".
ووصف المقال تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لا يمكن أن تتم حتى يتمكن "جميع الأوكرانيين" من التصويت بأنه "حيلة ساخرة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: الاعتراف بصلاحية زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد تنتهي في 21 مايو المقبل
28 مارس, 14:45 GMT
وقال كاتب المقال في مجلة "الفيدرالية" الأمريكية: "ربما يعلم زيلينسكي أن الأوكرانيين، إذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، سيصوتون لصالح استقالته وبدء مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما لن يسمح به الرعاة الغربيون".

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/ آذار 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو/ أيار المقبل.
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