https://sarabic.ae/20240516/الخارجية-الأمريكية-وضع-القوات-الأوكرانية-يائس-بشكل-لا-يصدق-1088908742.html

الخارجية الأمريكية: وضع القوات الأوكرانية يائس بشكل لا يصدق

الخارجية الأمريكية: وضع القوات الأوكرانية يائس بشكل لا يصدق

سبوتنيك عربي

صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وضع القوات الأوكرانية "يائسا بشكل لا يصدق". 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T18:25+0000

2024-05-16T18:25+0000

2024-05-16T18:25+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg

وقال باتيل للصحفيين متحدثا عن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع يائس للغاية، ونعلم أن هذا وقت صعب، ولكننا واثقون أيضًا من أن المساعدة العسكرية يمكن أن تؤدي إلى التغيير في ساحة المعركة".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحرير رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وبلدتي غلوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sarabic.ae/20240516/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-الوقت-لانهيار-جبهة-كييف-1088904617.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا