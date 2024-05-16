https://sarabic.ae/20240516/الخارجية-الأمريكية-وضع-القوات-الأوكرانية-يائس-بشكل-لا-يصدق-1088908742.html
الخارجية الأمريكية: وضع القوات الأوكرانية يائس بشكل لا يصدق
الخارجية الأمريكية: وضع القوات الأوكرانية يائس بشكل لا يصدق
سبوتنيك عربي
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وضع القوات الأوكرانية "يائسا بشكل لا يصدق". 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T18:25+0000
2024-05-16T18:25+0000
2024-05-16T18:25+0000
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وقال باتيل للصحفيين متحدثا عن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع يائس للغاية، ونعلم أن هذا وقت صعب، ولكننا واثقون أيضًا من أن المساعدة العسكرية يمكن أن تؤدي إلى التغيير في ساحة المعركة".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحرير رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه وبلدتي غلوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240516/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-الوقت-لانهيار-جبهة-كييف-1088904617.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: وضع القوات الأوكرانية يائس بشكل لا يصدق
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وضع القوات الأوكرانية "يائسا بشكل لا يصدق".
وقال باتيل للصحفيين متحدثا عن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع يائس للغاية، ونعلم أن هذا وقت صعب، ولكننا واثقون أيضًا من أن المساعدة العسكرية يمكن أن تؤدي إلى التغيير في ساحة المعركة".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحرير رابوتينو
في مقاطعة زابوروجيه وبلدتي غلوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.
وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.