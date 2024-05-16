https://sarabic.ae/20240516/الغضب-العارم-24-الجيش-الأمريكي-ينشر-صورا-لتدريبات-مشتركة-مع-السعودية--1088881966.html
"الغضب العارم 24"... الجيش الأمريكي ينشر صورا لتدريبات مشتركة مع السعودية
"الغضب العارم 24"... الجيش الأمريكي ينشر صورا لتدريبات مشتركة مع السعودية
سبوتنيك عربي
نشر الحساب الرسمي للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي، صباح الخميس، صورا للتدريبات العسكرية المشتركة مع القوات السعودية "الغضب العارم 24". 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T06:09+0000
2024-05-16T06:09+0000
2024-05-16T06:09+0000
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085604214_0:0:1931:1086_1920x0_80_0_0_f34cfd53211ede70f1b9d156afbbe8f0.jpg
وأرفقت القيادة المركزية الأمريكية الصور بتعليق قالت فيه "شارك بحارة من البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية وأفراد من القوات المسلحة الملكية السعودية في قافلة طويلة المدى لنظام المركبات التكتيكية المستقلة لتغطي أكثر من 130 ميلاً من القيادة الذاتية بالكامل كجزء من تمرين الغضب العارم 24". يشار إلى أن تدريبات "الغضب العارم 24" تعتبر مناورات لوجستية مشتركة بين قوات الجيش السعودي ومشاة البحرية الأمريكية، وأقيمت التدريبات في منطقة عمليات التمرين في ميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر". ونقلت وكالة الأنباء السعودية، في وقت سابق، عن قائد تمرين "الغضب العارم 24"، العميد الركن عقاب المطيري قوله بأن التمرين "سينُفذ على عدة مراحل حيث يهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع المستوى التدريبي في استخدام القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة، بالإضافة إلى التدريب على العمل مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتنفيذ مثل هذه التمارين".وأضاف المطيري أن "الغضب العارم 24" تتضمن يتضمن العديد من التدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية انطلاقا من محافظة ينبع ومرورا بعدة مناطق وصولا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج".
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085604214_220:0:1931:1283_1920x0_80_0_0_a5b9e5fd122b9ecb791edfd169d1f9f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
"الغضب العارم 24"... الجيش الأمريكي ينشر صورا لتدريبات مشتركة مع السعودية
نشر الحساب الرسمي للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي، صباح الخميس، صورا للتدريبات العسكرية المشتركة مع القوات السعودية "الغضب العارم 24".
وأرفقت القيادة المركزية الأمريكية الصور بتعليق قالت فيه "شارك بحارة من البحرية الأمريكية
ومشاة البحرية الأمريكية وأفراد من القوات المسلحة الملكية السعودية في قافلة طويلة المدى لنظام المركبات التكتيكية المستقلة لتغطي أكثر من 130 ميلاً من القيادة الذاتية بالكامل كجزء من تمرين الغضب العارم 24".
يشار إلى أن تدريبات "الغضب العارم 24" تعتبر مناورات لوجستية مشتركة بين قوات الجيش السعودي ومشاة البحرية الأمريكية، وأقيمت التدريبات في منطقة عمليات التمرين في ميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر".
ونقلت وكالة الأنباء
السعودية، في وقت سابق، عن قائد تمرين "الغضب العارم 24"، العميد الركن عقاب المطيري قوله بأن التمرين "سينُفذ على عدة مراحل حيث يهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع المستوى التدريبي في استخدام القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة، بالإضافة إلى التدريب على العمل مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتنفيذ مثل هذه التمارين".
وأضاف المطيري أن "الغضب العارم 24" تتضمن يتضمن العديد من التدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية انطلاقا من محافظة ينبع ومرورا بعدة مناطق وصولا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج".