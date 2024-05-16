https://sarabic.ae/20240516/بوتين-يصل-قاعة-الشعب-الكبرى-في-بكين-استعدادًا-للقاء-شي-جين-بينغ-1088879580.html
بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ
بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وذلك استعدادًا لعقد مفاوضات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T03:17+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن"الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين".وأضاف أن بوتين "من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيبدأ على المستوى الضيق ثم يستمر بصيغة موسعة بمشاركة وفود تمثيلية من البلدين. وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ. وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في صيغ ضيقة وموسعة، وبعد المفاوضات رفيعة المستوى، سيوقع الطرفان عددًا من الاتفاقيات والوثائق، ويخطط القادة لاعتماد بيان مشترك والتحدث إلى الصحافة.وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.
https://sarabic.ae/20240515/الرئيس-الروسي-يصل-إلى-بكين-في-أول-زيارة-خارجية-له-بعد-إعادة-انتخابه-1088877118.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ
03:17 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 05:00 GMT 16.05.2024)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وذلك استعدادًا لعقد مفاوضات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
بكين - سبوتنيك
. وقال مراسل "سبوتنيك" إن"الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين".
وأضاف أن بوتين "من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيبدأ على المستوى الضيق ثم يستمر بصيغة موسعة بمشاركة وفود تمثيلية من البلدين.
وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية
، والأهم هو التواصل بين القادة.
ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في صيغ ضيقة وموسعة، وبعد المفاوضات رفيعة المستوى، سيوقع الطرفان عددًا من الاتفاقيات والوثائق، ويخطط القادة لاعتماد بيان مشترك والتحدث إلى الصحافة.
وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.