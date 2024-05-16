بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ

عربي
بوتين يبدأ مباحثات ثنائية مع شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240516/بوتين-يصل-قاعة-الشعب-الكبرى-في-بكين-استعدادًا-للقاء-شي-جين-بينغ-1088879580.html
بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ
بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وذلك استعدادًا لعقد مفاوضات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T03:17+0000
2024-05-16T05:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_d5e84a5b5b47412faa11608e6e8f7c02.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن"الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين".وأضاف أن بوتين "من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيبدأ على المستوى الضيق ثم يستمر بصيغة موسعة بمشاركة وفود تمثيلية من البلدين. وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ. وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في صيغ ضيقة وموسعة، وبعد المفاوضات رفيعة المستوى، سيوقع الطرفان عددًا من الاتفاقيات والوثائق، ويخطط القادة لاعتماد بيان مشترك والتحدث إلى الصحافة.وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.
https://sarabic.ae/20240515/الرئيس-الروسي-يصل-إلى-بكين-في-أول-زيارة-خارجية-له-بعد-إعادة-انتخابه-1088877118.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_539b8e9fa3ed3cbd74c3f5efce474c54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم

بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ

03:17 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 05:00 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وذلك استعدادًا لعقد مفاوضات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
بكين - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن"الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين".
وأضاف أن بوتين "من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيبدأ على المستوى الضيق ثم يستمر بصيغة موسعة بمشاركة وفود تمثيلية من البلدين.
وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
الرئيس الروسي يصل إلى بكين في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه
أمس, 20:30 GMT
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.
ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في صيغ ضيقة وموسعة، وبعد المفاوضات رفيعة المستوى، سيوقع الطرفان عددًا من الاتفاقيات والوثائق، ويخطط القادة لاعتماد بيان مشترك والتحدث إلى الصحافة.
وقال أوشاكوف إنهما سيتواصلان مساء الخميس المقبل في إطار غير رسمي، حيث سيتحدثان على انفراد أثناء احتساء الشاي والتنزه في الحديقة المجاورة للقصر، ثم تستمر الاتصالات في عشاء غير رسمي في شكل ضيق بمشاركة بعض أعضاء الوفود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل 05:14 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:28 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала