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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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كواليس السينما
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/صحيفة-تتحدث-عن-تفاصيل-مثيرة-للقلق-بالنسبة-لكييف-في-قرار-بوتين-1088888561.html
صحيفة تتحدث عن تفاصيل مثيرة للقلق بالنسبة لكييف في قرار بوتين
صحيفة تتحدث عن تفاصيل مثيرة للقلق بالنسبة لكييف في قرار بوتين
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرًا للدفاع الروسي لا يبشر بالخير لكييف. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T08:26+0000
2024-05-16T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "التعديلات التي رتبها بوتين في وزارة الدفاع تشكل خطرًا على أوكرانيا... وفي نهاية المطاف، تشير ألعاب الموظفين إلى تغييرات كبيرة في الجيش..ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن القوات الروسية تواصل بشكل منهجي تقدمها في عمق الأراضي التي تسيطر عليها كييف.وأوضحت أن "لا شيء من هذا (تعيين بيلوسوف والهجوم الروسي) يبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا".وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تعيين نواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة، بما في ذلك مرسوم بتعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع.وذكرت وزارة الدفاع يوم الإثنين أن أفراد الجيش الروسي حرروا غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.
https://sarabic.ae/20240514/بوتين-يبلغ-أعضاء-الحكومة-الجديدة-بضرورة-وضع-جدول-أعمال-للسنوات-الست-المقبلة-1088843985.html
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روسيا, العالم

صحيفة تتحدث عن تفاصيل مثيرة للقلق بالنسبة لكييف في قرار بوتين

08:26 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، أن تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرًا للدفاع الروسي لا يبشر بالخير لكييف.
وقالت الصحيفة: "التعديلات التي رتبها بوتين في وزارة الدفاع تشكل خطرًا على أوكرانيا... وفي نهاية المطاف، تشير ألعاب الموظفين إلى تغييرات كبيرة في الجيش..

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الجديد أندريه بيلاؤوسوف يمكنه زيادة كفاءة المجمع الصناعي العسكري الروسي، الذي يلبي احتياجات الجيش في منطقة العملية الخاصة.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن القوات الروسية تواصل بشكل منهجي تقدمها في عمق الأراضي التي تسيطر عليها كييف.
وأوضحت أن "لا شيء من هذا (تعيين بيلوسوف والهجوم الروسي) يبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا".
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
بوتين يبلغ أعضاء الحكومة الجديدة بضرورة وضع جدول أعمال للسنوات الست المقبلة
14 مايو, 22:23 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تعيين نواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة، بما في ذلك مرسوم بتعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع.

وقام موقع وزارة الدفاع بتحديث الصفحة بمعلومات حول قيادة القسم، وقد تم إدراج بيلاؤوسوف الآن كرئيس للوزارة.

وذكرت وزارة الدفاع يوم الإثنين أن أفراد الجيش الروسي حرروا غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.
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