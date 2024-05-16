https://sarabic.ae/20240516/صحيفة-تتحدث-عن-تفاصيل-مثيرة-للقلق-بالنسبة-لكييف-في-قرار-بوتين-1088888561.html
صحيفة تتحدث عن تفاصيل مثيرة للقلق بالنسبة لكييف في قرار بوتين
صحيفة تتحدث عن تفاصيل مثيرة للقلق بالنسبة لكييف في قرار بوتين
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرًا للدفاع الروسي لا يبشر بالخير لكييف. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T08:26+0000
2024-05-16T08:26+0000
2024-05-16T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "التعديلات التي رتبها بوتين في وزارة الدفاع تشكل خطرًا على أوكرانيا... وفي نهاية المطاف، تشير ألعاب الموظفين إلى تغييرات كبيرة في الجيش..ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن القوات الروسية تواصل بشكل منهجي تقدمها في عمق الأراضي التي تسيطر عليها كييف.وأوضحت أن "لا شيء من هذا (تعيين بيلوسوف والهجوم الروسي) يبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا".وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تعيين نواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة، بما في ذلك مرسوم بتعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع.وذكرت وزارة الدفاع يوم الإثنين أن أفراد الجيش الروسي حرروا غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.
https://sarabic.ae/20240514/بوتين-يبلغ-أعضاء-الحكومة-الجديدة-بضرورة-وضع-جدول-أعمال-للسنوات-الست-المقبلة-1088843985.html
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روسيا, العالم
صحيفة تتحدث عن تفاصيل مثيرة للقلق بالنسبة لكييف في قرار بوتين
ذكرت صحيفة أمريكية، أن تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرًا للدفاع الروسي لا يبشر بالخير لكييف.
وقالت الصحيفة: "التعديلات التي رتبها بوتين في وزارة الدفاع تشكل خطرًا على أوكرانيا... وفي نهاية المطاف، تشير ألعاب الموظفين إلى تغييرات كبيرة في الجيش..
وأشارت إلى أن وزير الدفاع الجديد أندريه بيلاؤوسوف يمكنه زيادة كفاءة المجمع الصناعي العسكري الروسي، الذي يلبي احتياجات الجيش في منطقة العملية الخاصة.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن القوات الروسية تواصل بشكل منهجي تقدمها في عمق الأراضي التي تسيطر عليها كييف.
وأوضحت أن "لا شيء من هذا (تعيين بيلوسوف والهجوم الروسي) يبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا".
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تعيين نواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة، بما في ذلك مرسوم بتعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع.
وقام موقع وزارة الدفاع بتحديث الصفحة بمعلومات حول قيادة القسم، وقد تم إدراج بيلاؤوسوف الآن كرئيس للوزارة.
وذكرت وزارة الدفاع يوم الإثنين أن أفراد الجيش الروسي حرروا غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.