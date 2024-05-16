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https://sarabic.ae/20240516/نائب-في-مجلس-الدوما-يكشف-عن-الوضع-على-مشارف-تشاسوف-يار-1088913071.html
نائب في مجلس الدوما يكشف عن الوضع على مشارف تشاسوف يار
نائب في مجلس الدوما يكشف عن الوضع على مشارف تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أفاد النائب في مجلس الدوما ومنسق العلاقات البرلمانية مع برلمان جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتور فودولاتسكي، بأن القتال يدور في ضواحي تشاسوف يار، في الجزء... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T19:42+0000
2024-05-16T19:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال فودولاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "تدور معارك على مشارف وحداتنا في الجزء الشمالي من تشاسوف يار، وبالنظر إلى أنها أصبحت منطقة محصنة قوية، فإن وحداتنا وقادتنا يحمون الجنود، ولا يرسلونهم إلى هجمات أمامية مباشرة".وأوضح أن القوات الروسية تقتحم المناطق المحصنة خطوة بخطوة، والتي قاموا بها في كل حارة وكل شارع، وبعد ذلك يتحركون إلى الأمام.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/إعلام-روسيا-أذلت-الغرب-في-أوكرانيا-1088909488.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب في مجلس الدوما يكشف عن الوضع على مشارف تشاسوف يار

19:42 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Илья Питалев
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تابعنا عبر
أفاد النائب في مجلس الدوما ومنسق العلاقات البرلمانية مع برلمان جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتور فودولاتسكي، بأن القتال يدور في ضواحي تشاسوف يار، في الجزء الشمالي، وتقوم القوات الروسية باقتحام المناطق المحصنة خطوة بخطوة.
وقال فودولاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "تدور معارك على مشارف وحداتنا في الجزء الشمالي من تشاسوف يار، وبالنظر إلى أنها أصبحت منطقة محصنة قوية، فإن وحداتنا وقادتنا يحمون الجنود، ولا يرسلونهم إلى هجمات أمامية مباشرة".
وأوضح أن القوات الروسية تقتحم المناطق المحصنة خطوة بخطوة، والتي قاموا بها في كل حارة وكل شارع، وبعد ذلك يتحركون إلى الأمام.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
إعلام: روسيا أذلت الغرب في أوكرانيا
19:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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