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نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"
نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث مع المقاتلين، أن "المعركة في رفح الفلسطينية ستكون حاسمة، وهي معركة تقرر أشياء كثيرة بها". 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T18:04+0000
2024-05-16T18:04+0000
بنيامين نتنياهو
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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جاء ذلك خلال حديث نتنياهو مع جنود إسرائيليين، اليوم الخميس، على هامش قيامه بجولة جوية في قطاع غزة، برفقة نائب رئيس الأركان، اللواء أمير برعام، وقائد الفرقة 162، العميد إيتسيك كوهين، وفقا لبيان من مكتب نتنياهو.وقال نتنياهو للجنود والمجندات الإسرائيليين: "نحن هنا في يوم صعب، يوم علمنا فيه بسقوط خمسة من مقاتلينا. وهذا لن يضعف روحنا القتالية".وتابع: "المعركة في رفح حاسمة، ولا يقتصر الأمر على استهداف بقية كتائب "حماس" فحسب، بل يشمل أيضا أنابيب الأكسجين الخاصة بهم للهروب وإعادة إمدادهم، إن هذه المعركة التي أنتم جزء لا يتجزأ منها، هي معركة تقرر أشياء كثيرة في هذه الحملة العسكرية".وواصل: "أكرر: نحن الآن في معركة حاسمة، وعملكم يساعد على إنهاء الأمر، إن اكتمالها يقطع بنا مسافة كبيرة نحو هزيمة العدو".وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه للجنود قائلا: "إنكم تفعلون شيئا عظيما".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240515/خلافات-حادة-وعلنية-بين-نتنياهو-وغالانت-بشأن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1088869933.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح

نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"

18:04 GMT 16.05.2024
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / AMIR COHEN
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث مع المقاتلين، أن "المعركة في رفح الفلسطينية ستكون حاسمة، وهي معركة تقرر أشياء كثيرة بها".
جاء ذلك خلال حديث نتنياهو مع جنود إسرائيليين، اليوم الخميس، على هامش قيامه بجولة جوية في قطاع غزة، برفقة نائب رئيس الأركان، اللواء أمير برعام، وقائد الفرقة 162، العميد إيتسيك كوهين، وفقا لبيان من مكتب نتنياهو.
وقال نتنياهو للجنود والمجندات الإسرائيليين: "نحن هنا في يوم صعب، يوم علمنا فيه بسقوط خمسة من مقاتلينا. وهذا لن يضعف روحنا القتالية".
وتابع: "المعركة في رفح حاسمة، ولا يقتصر الأمر على استهداف بقية كتائب "حماس" فحسب، بل يشمل أيضا أنابيب الأكسجين الخاصة بهم للهروب وإعادة إمدادهم، إن هذه المعركة التي أنتم جزء لا يتجزأ منها، هي معركة تقرر أشياء كثيرة في هذه الحملة العسكرية".
وواصل: "أكرر: نحن الآن في معركة حاسمة، وعملكم يساعد على إنهاء الأمر، إن اكتمالها يقطع بنا مسافة كبيرة نحو هزيمة العدو".
وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه للجنود قائلا: "إنكم تفعلون شيئا عظيما".
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
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وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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