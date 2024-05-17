https://sarabic.ae/20240517/رئيس-الوزراء-الإسباني-لن-نعترف-بفلسطين-إلا-بالاشتراك-مع-الدول-الأخرى-1088936316.html

رئيس الوزراء الإسباني: لن نعترف بفلسطين إلا بالاشتراك مع الدول الأخرى

رئيس الوزراء الإسباني: لن نعترف بفلسطين إلا بالاشتراك مع الدول الأخرى

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن مدريد لن تعترف بدولة فلسطين إلا من خلال عمل مشترك مع دول أخرى. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T13:19+0000

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2024-05-17T13:19+0000

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جاءت تصريحات سانشيز خلال مقابلة مع قناة "لا سيكستا" التلفزيونية، نفى خلالها سانشيز أيضا تقارير تحدثت عن أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في الحادي والعشرين من مايو/ أيار، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة خارجية جزر البهاما قرارها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.ونقل موقع "مصراوي" عن خارجية جزر البهاما بيانا قالت فيه إن "مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وذلك بعد أيام من اعتراف مماثل من جمهورية ترينيداد وتوباغو.وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن قرار جمهورية ترينيداد وتوباغو بالاعتراف بفلسطين جاء بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.وقالت خارجية ترينيداد وتوباغو، في بيان لها، إن البلاد "لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وقالت الوزارة، في بيان، إن "هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".

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