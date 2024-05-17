لماذا لم يلق الرئيس السوري كلمة خلال القمة العربية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/لماذا-لم-يلق-الرئيس-السوري-كلمة-خلال-القمة-العربية-1088938359.html
لماذا لم يلق الرئيس السوري كلمة خلال القمة العربية؟
لماذا لم يلق الرئيس السوري كلمة خلال القمة العربية؟
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" السبب الذي منع رئيس البلاد بشار الأسد من إلقاء خطاب أمام القمة العربية في دورته الـ33، التي استضافتها البحرين، أمس... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T14:05+0000
2024-05-17T14:05+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
العراق
أخبار العراق اليوم
البحرين
قمة البحرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1106_1920x0_80_0_0_cd2a8cc11ffa2d7b7ee6a1b0d4d9b26e.jpg
ولفتت الوكالة في تقرير نشرته عن القمة، إلى أن الأسد، الذي شارك فيها، لم يلق خطابا انطلاقا من الرؤية السورية الثابتة تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة.وبحسب الوكالة، فقد سبق أن تحدث الرئيس السوري، خلال السنوات الماضية، عن رؤية دمشق المتعلقة بمختلف القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.كما لفتت إلى أحاديثه السابقة عن إصلاح الجامعة العربية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل العربي لتناسب التطورات الحالية بما يسهم في تجنب المخاطر التي تهدد المصالح العربية.وقالت الوكالة إن "ما تمر به المنطقة العربية في الوقت الحالي، يؤكد رؤية الأسد التي طرحها في العديد من القمم العربية السابقة، هي الوحيدة القادرة على تحقيق مصالح الدول العربية".وأعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، عن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح بغداد، مضيفًا: "أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى الجمهورية العربية السورية لقبولها التنازل عن الدورة العادية الـ 34 عام 2025 لصالح العراق".ودعا البيان الختامي للقمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين، وضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات واتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذه.كما طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع، مع الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، مع دعوة مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار تحت الفصل السابع، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
https://sarabic.ae/20240516/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-لـسبوتنيك-وقف-الحرب-في-غزة-يحتاج-لجهد-دولي--1088907734.html
https://sarabic.ae/20240516/العراق-يعلن-إقامة-القمة-العربية-المقبلة-على-أراضيه-بعد-تنازل-سوريا-عن-استضافتها-فيديو-1088907996.html
العراق
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1476_1920x0_80_0_0_db8fa1ed57e5d78810fea7a4ef0d1966.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, قمة البحرين
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, قمة البحرين

لماذا لم يلق الرئيس السوري كلمة خلال القمة العربية؟

14:05 GMT 17.05.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" السبب الذي منع رئيس البلاد بشار الأسد من إلقاء خطاب أمام القمة العربية في دورته الـ33، التي استضافتها البحرين، أمس الخميس.
ولفتت الوكالة في تقرير نشرته عن القمة، إلى أن الأسد، الذي شارك فيها، لم يلق خطابا انطلاقا من الرؤية السورية الثابتة تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة.
وبحسب الوكالة، فقد سبق أن تحدث الرئيس السوري، خلال السنوات الماضية، عن رؤية دمشق المتعلقة بمختلف القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": وقف الحرب في غزة يحتاج لجهد دولي
أمس, 18:01 GMT
كما لفتت إلى أحاديثه السابقة عن إصلاح الجامعة العربية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل العربي لتناسب التطورات الحالية بما يسهم في تجنب المخاطر التي تهدد المصالح العربية.
وقالت الوكالة إن "ما تمر به المنطقة العربية في الوقت الحالي، يؤكد رؤية الأسد التي طرحها في العديد من القمم العربية السابقة، هي الوحيدة القادرة على تحقيق مصالح الدول العربية".
وأعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، عن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح بغداد، مضيفًا: "أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى الجمهورية العربية السورية لقبولها التنازل عن الدورة العادية الـ 34 عام 2025 لصالح العراق".
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العراق يعلن إقامة القمة العربية المقبلة على أراضيه بعد تنازل سوريا عن استضافتها... فيديو
أمس, 18:02 GMT
ودعا البيان الختامي للقمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين، وضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات واتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذه.
كما طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع، مع الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، مع دعوة مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار تحت الفصل السابع، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала