مجلس الفيدرالية: روسيا تولي أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإسلامية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/مجلس-الفيدرالية-روسيا-تولي-أهمية-خاصة-للتعاون-مع-الدول-الإسلامية-1088947324.html
مجلس الفيدرالية: روسيا تولي أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإسلامية
مجلس الفيدرالية: روسيا تولي أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإسلامية
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في تحيتها للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، بأن روسيا تولي... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T19:08+0000
2024-05-17T19:08+0000
قمة قازان
قازان
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064847117_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_eb4af3196759894a09d7d1fe1750e9fe.jpg
وذكر البيان الذي نقلت الخدمة الصحفية لمجلس الفيدرالية نصه أن "روسيا تولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية".وبحسب البيان، أوضحت ماتفيينكو أن روسيا تعد مثالا ساطعا للتعاون المثمر المستمر منذ قرون، والتفاهم المتبادل بين ممثلي الجنسيات والأديان والثقافات المختلفة.وذكر البيان: "لقد ساهمت الشعوب التي تعتنق الإسلام مساهمة كبيرة في تنمية روسيا على مر القرون".وأكدت ماتفيينكو أن روسيا تؤيد تعزيز دور دول العالم الإسلامي في الشؤون الإقليمية والعالمية.وجاء في البيان: "وفي هذا الصدد، نرحب بدعوة أكبر الدول الإسلامية إلى الـ"بريكس" ونأمل في مشاركتها الفعالة في الأحداث في إطار رئاسة روسيا الاتحادية لهذه الجمعية في عام 2024".ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.
https://sarabic.ae/20240515/جانب-من-فعاليات-منتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088862195.html
https://sarabic.ae/20240517/سيارة-كهربائية-غريبة-تلفت-أنظار-المشاركين-في-منتدى-روسيا---العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1088927411.html
قازان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064847117_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e1a51f63ace948d41547874c591219b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قمة قازان, قازان, روسيا
قمة قازان, قازان, روسيا

مجلس الفيدرالية: روسيا تولي أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإسلامية

19:08 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Мария Девахина
تابعنا عبر
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في تحيتها للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، بأن روسيا تولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية.
وذكر البيان الذي نقلت الخدمة الصحفية لمجلس الفيدرالية نصه أن "روسيا تولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية".
وأشار البيان إلى أن المنتدى أصبح على مر السنين منصة موثوقة ومطلوبة لتعميق الحوار بين روسيا ودول العالم الإسلامي.
وبحسب البيان، أوضحت ماتفيينكو أن روسيا تعد مثالا ساطعا للتعاون المثمر المستمر منذ قرون، والتفاهم المتبادل بين ممثلي الجنسيات والأديان والثقافات المختلفة.
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
وسائط متعددة
جانب من فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
15 مايو, 15:09 GMT
وذكر البيان: "لقد ساهمت الشعوب التي تعتنق الإسلام مساهمة كبيرة في تنمية روسيا على مر القرون".
وتابع: "إننا متحدون في النهج المشترك لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر إنصافا، والرغبة في الاسترشاد بمبادئ وقواعد القانون الدولي المقبولة عموما والواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ورفض محاولات فرض القانون الدولي على المجتمع الدولي "نظام عالمي أحادي القطب، واستعماري جديد في الأساس، يقوم على الإملاءات الأحادية لواشنطن ودائرة ضيقة من أتباعها".
وأكدت ماتفيينكو أن روسيا تؤيد تعزيز دور دول العالم الإسلامي في الشؤون الإقليمية والعالمية.
سيارة كهربائية اتوم تلفت أنظار المشاركين في منتدى روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
مجتمع
سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
10:23 GMT
وجاء في البيان: "وفي هذا الصدد، نرحب بدعوة أكبر الدول الإسلامية إلى الـ"بريكس" ونأمل في مشاركتها الفعالة في الأحداث في إطار رئاسة روسيا الاتحادية لهذه الجمعية في عام 2024".
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдаты стоят рядом с тем, что, по словам израильской армии, является входом в туннель, вырытый боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بحرب استنزاف طويلة17:48 GMTВоеннослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала