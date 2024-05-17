https://sarabic.ae/20240517/مسؤول-أممي-تلقينا-12-فقط-من-مبلغ-27-مليار-دولار-لتوفير-مساعدات-للسودان-1088932168.html
مسؤول أممي: تلقينا 12% فقط من المبلغ المخصص لتوفير المساعدات للسودان
مسؤول أممي: تلقينا 12% فقط من المبلغ المخصص لتوفير المساعدات للسودان
سبوتنيك عربي
أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لم تتلق سوى 12% فقط من تمويل يقدر بـ2.7 مليار دولار مطلوبة لتوفير مساعدات للسودان، لافتة إلى أن البلاد على "شفا مجاعة". 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T11:45+0000
2024-05-17T11:45+0000
2024-05-17T11:46+0000
أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_7c145c574a98d4817b12f9670f649b2f.jpg
ووصف ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، للصحفيين، نقص التمويل بأنه "كارثي".وأضاف: "لقد حان الوقت لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها، وأن يكثفوا جهودهم ويساعدونا في مساعدة السودان وأن يكونوا جزءًا من تغيير المسار الحالي الذي يؤدي إلى حافة الهاوية".يأتي ذلك تزامنا مع تحذير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تصاعد العنف في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، محذرا من كارثة إنسانية.وقال فولكر تورك، إنه يشعر "بالذعر" من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية، مضيفا أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدين من طرفي الصراع، محذرا من كارثة إنسانية إذا تمت مهاجمة المدينة.ومع تفاقم القتال، تتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، التي تأوي أكثر من مليون ونصف من السكان والنازحين، وسط مخاوف من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية.يشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم ونزح الملايين في السودان، منذ اندلاع الحرب، في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
https://sarabic.ae/20240516/سبوتنيك-ترصد-كارثة-إنسانية-يعيشها-أكثر-من-مليون-شخص-في-الفاشر-السودانية-صور-1088910060.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_66:0:1014:711_1920x0_80_0_0_366695073dab8acb0ef168b27e541252.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول أممي: تلقينا 12% فقط من المبلغ المخصص لتوفير المساعدات للسودان
11:45 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 11:46 GMT 17.05.2024)
أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لم تتلق سوى 12% فقط من تمويل يقدر بـ2.7 مليار دولار مطلوبة لتوفير مساعدات للسودان، لافتة إلى أن البلاد على "شفا مجاعة".
ووصف ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، للصحفيين، نقص التمويل بأنه "كارثي".
وقال المسؤول الأممي: "من دون وصول المزيد من الموارد بسرعة، لن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة".
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها، وأن يكثفوا جهودهم ويساعدونا في مساعدة السودان وأن يكونوا جزءًا من تغيير المسار الحالي الذي يؤدي إلى حافة الهاوية".
يأتي ذلك تزامنا مع تحذير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تصاعد العنف في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، محذرا من كارثة إنسانية.
وقال فولكر تورك، إنه يشعر "بالذعر" من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية، مضيفا أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدين من طرفي الصراع، محذرا من كارثة إنسانية إذا تمت مهاجمة المدينة.
وحذر
تورك القائدين من أن القتال في الفاشر سيكون له "أثر كارثي على المدنيين"، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.
ومع تفاقم القتال، تتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، التي تأوي أكثر من مليون ونصف من السكان والنازحين، وسط مخاوف من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية.
يشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم ونزح الملايين في السودان، منذ اندلاع الحرب، في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.