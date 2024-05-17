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بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
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وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": إسرائيل قد تكون متورطة في تهريب السلاح إلى الداخل الأردني
وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": إسرائيل قد تكون متورطة في تهريب السلاح إلى الداخل الأردني
سبوتنيك عربي
صرح الوزير الأردني السابق، عبد الله عويدات، اليوم الجمعة، بأن "التحقيقات ومحاولات الكشف عن الشبكة المتورطة في تهريب السلاح إلى الداخل الأردني، أخذت بعض الوقت... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T09:33+0000
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وأضاف في حديث لـ"إذاعة سبوتنيك"، أن "الملف ليس بجديد وله سنوات، وتهريب المخدرات بدأ منذ ما عُرف بالربيع العربي".وأشار إلى أن "العمليات بدأت من سوريا ومن ثم انتقلت إلى الحدود العراقية"، معربا عن أسفه في أن" يكون هناك من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن".وكانت السلطات الأردنية، قد كشفت الأربعاء الماضي، أن أجهزتها الأمنية نجحت في إحباط محاولة لتهريب أسلحة، تم إرسالها من قبل ميليشيات "مدعومة من إحدى الدول" إلى إحدى الخلايا داخل البلاد.فيما أعلن الجيش الأردني، أمس الخميس، عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، مشيرا إلى مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين.
https://sarabic.ae/20240515/الأردن-يعلن-إحباط-عملية-تهريب-أسلحة-إلى-أراضيه-وحماس-تنفي-صلتها-بها-1088862034.html
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حصري, أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": إسرائيل قد تكون متورطة في تهريب السلاح إلى الداخل الأردني

09:33 GMT 17.05.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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صرح الوزير الأردني السابق، عبد الله عويدات، اليوم الجمعة، بأن "التحقيقات ومحاولات الكشف عن الشبكة المتورطة في تهريب السلاح إلى الداخل الأردني، أخذت بعض الوقت لذلك تم الإعلان عنها في هذه الفترة".
وأضاف في حديث لـ"إذاعة سبوتنيك"، أن "الملف ليس بجديد وله سنوات، وتهريب المخدرات بدأ منذ ما عُرف بالربيع العربي".

وأوضح عويدات أن "هناك مجموعات كانت تتقاتل في الدول المجاورة، تقلّص تمويلها فلجأت إلى تهريب المخدرات حتى وصل الأمر إلى تهريب السلاح لأغراض تخريبية".

الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
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وأشار إلى أن "العمليات بدأت من سوريا ومن ثم انتقلت إلى الحدود العراقية"، معربا عن أسفه في أن" يكون هناك من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن".

كما شدد عويدات على أن "الجهات المتورطة في هذا الملف لم تُكشف بعد"، لافتا إلى أن "خيوط الاتهام تتجه نحو إسرائيل".

وكانت السلطات الأردنية، قد كشفت الأربعاء الماضي، أن أجهزتها الأمنية نجحت في إحباط محاولة لتهريب أسلحة، تم إرسالها من قبل ميليشيات "مدعومة من إحدى الدول" إلى إحدى الخلايا داخل البلاد.
فيما أعلن الجيش الأردني، أمس الخميس، عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، مشيرا إلى مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين.
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