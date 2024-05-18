https://sarabic.ae/20240518/إسرائيل-تشن-3-غارات-على-جنوبي-لبنان-وحزب-الله-يقصف-تجمعا-لجنود-إسرائيليين--1088956596.html
إسرائيل تشن 3 غارات على جنوبي لبنان... و"حزب الله" يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين
إسرائيل تشن 3 غارات على جنوبي لبنان... و"حزب الله" يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين
سبوتنيك عربي
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، 3 غارات على مناطق عدة على الحدود اللبنانية الجنوبية. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T09:17+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية".من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان له، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".وتتواصل المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إن المقاومة تتوعد إسرائيل لحرب استنزاف طويلة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من التخبط والفشل ووقوف المقاومه في وجهه كلما حاول تحقيق أي إنجاز أو انتصار.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240517/مقتل-القيادي-بـحماس-شرحبيل-السيد-في-غارة-إسرائيلية-شرقي-لبنان-1088946223.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل تشن 3 غارات على جنوبي لبنان... و"حزب الله" يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، 3 غارات على مناطق عدة على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية".
من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان له
، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وتتواصل المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إن المقاومة تتوعد إسرائيل
لحرب استنزاف طويلة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من التخبط والفشل ووقوف المقاومه في وجهه كلما حاول تحقيق أي إنجاز أو انتصار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين.