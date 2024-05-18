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رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان يعلق على واقعة اختطاف عضو في مجلس النواب
رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان يعلق على واقعة اختطاف عضو في مجلس النواب
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الحكومة الليبية المُنتخبة من البرلمان أسامة حماد، على الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الجهود للعثور على عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T07:54+0000
2024-05-18T08:29+0000
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وقال حماد، في بيان اليوم السبت، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه يتابع مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة ورجال الجيش مستجدات هذه الحادثة.وأضاف أنه "حتى هذه اللحظة، لم تفصح أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف عضو مجلس النواب الليبي، ولم يتم الإفصاح عن من يقف وراء هذا الاختطاف".وجاء اختطاف عضو مجلس النواب الليبي الممثل للدائرة الثالثة بنغازي، إبراهيم الدرسي، في ظروف غامضة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.وأعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، في وقت سابق من اليوم السبت، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، نافية ما يتم تداوله من أخبار حول مقتله.وقالت الوزارة في بيان إن "مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي، إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل".وأكدت الوزارة أنها "اتخذت خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".وفي السياق، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر برلمانية، فقدان الاتصال مع عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي.وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "نائبًا برلمانيًا أكد فقدان الاتصال بزميله إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب، منذ مساء الخميس"، مضيفةً أن "البرلماني، الذي فضل عدم نشر اسمه، قال إنه جرى العثور على سيارة الدرسي، في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي".وأشارت البوابة إلى أن البرلماني كشف أن "الدرسي، حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي، أمس (الجمعة)، لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساءً، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرًا إلى "إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في المدينة، للبحث عنه ومعرفة مصيره".
https://sarabic.ae/20240518/ليبيا-سلطات-بنغازي-تعلن-اختفاء-عضو-مجلس-نواب-بعد-اقتحام-منزله-1088950439.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان يعلق على واقعة اختطاف عضو في مجلس النواب

07:54 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 18.05.2024)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في كلمته بفعاليات ‏اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في كلمته بفعاليات ‏اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
شدد رئيس الحكومة الليبية المُنتخبة من البرلمان أسامة حماد، على الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الجهود للعثور على عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي.
وقال حماد، في بيان اليوم السبت، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه يتابع مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة ورجال الجيش مستجدات هذه الحادثة.
وأضاف أنه "حتى هذه اللحظة، لم تفصح أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف عضو مجلس النواب الليبي، ولم يتم الإفصاح عن من يقف وراء هذا الاختطاف".
وجاء اختطاف عضو مجلس النواب الليبي الممثل للدائرة الثالثة بنغازي، إبراهيم الدرسي، في ظروف غامضة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، في وقت سابق من اليوم السبت، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، نافية ما يتم تداوله من أخبار حول مقتله.
وقالت الوزارة في بيان إن "مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي، إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل".
الشرطة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
ليبيا.. سلطات بنغازي تعلن اختفاء عضو في مجلس النواب بعد سرقة منزله
00:32 GMT
وأكدت الوزارة أنها "اتخذت خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".
ونفت الوزارة بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتل الدرسي، مؤكدةً أن "هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا" ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة"، بحسب البيان.
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر برلمانية، فقدان الاتصال مع عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "نائبًا برلمانيًا أكد فقدان الاتصال بزميله إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب، منذ مساء الخميس"، مضيفةً أن "البرلماني، الذي فضل عدم نشر اسمه، قال إنه جرى العثور على سيارة الدرسي، في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي".
وأشارت البوابة إلى أن البرلماني كشف أن "الدرسي، حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي، أمس (الجمعة)، لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساءً، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرًا إلى "إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في المدينة، للبحث عنه ومعرفة مصيره".
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