لقطة إنسانية من مدرب الهلال السعودي مع مشجع بعد مباراة النصر... فيديو
© AFP 2023ملعب الهلال السعودي
© AFP 2023
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خطف تصرف قام به المدير الفني لفريق الهلال السعودي، جورجي جيسوس، مع مشجع، أنظار المتابعين، على هامش مواجهة الفريق لمنافسه النصر، أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي.
فبعد صافرة نهاية المباراة، شوهد جيسوس، وهو يحصل على قميص لاعبه، روبن نيفيز، عقب طلبه، قبل أن يقوم بمنحه لأحد المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات ملعب "الأول بارك".
مُشجع هلاليّ طلب قميص نيفيز ، جيسوس أصر على أخذه في الملعب وإعطاءه المشجع بعد أن طلب نيفيز أن يخلعه— ﮼حسن الشهري ﮼ (@Hasan_201307) May 17, 2024
في غرفة الملابس ويرسله له 😂💙.
#ديربي_الرياض
#الهلال_19_بطوله_دوري
#النصر_الهلال
#اكشن_مع_وليد pic.twitter.com/EbpQdkMATx
وكان الهلال قد تعادل بنتيجة (1-1) مع مضيفه النصر، ضمن مباريات الأسبوع الـ 32.
فرحة جيسوس بالاحتفاظ بسجل فريقه خاليًا من الهزائم هذا الموسم 😁#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/WOoPItsbXL— دوري روشن السعودي (@SPL) May 17, 2024
ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة متربعا على عرش الدوري، والذي حسمه في وقت سابق، فيما وصل النصر للنقطة 78 في المركز الثاني بفارق 12 نقطة أقل عن الهلال صاحب الصدارة قبل جولتين من النهاية.
صاروخ برتغالي 🇵🇹— دوري روشن السعودي (@SPL) May 17, 2024
23 ثانية كافية لأوتافيو ليسجل أسرع هدف في تاريخ #ديربي_الرياض 🔥#yallaRSL pic.twitter.com/5m5grCoWUk
ونشر الحساب الرسمي لدوري "روشن" فيديو قصير لاحتفال جيسوس مع الجماهير، حيث وقف أمام المدرجات وظل يرقص معهم بشكل متواصل.
لا تصد ولا ترد 🚀— دوري روشن السعودي (@SPL) May 17, 2024
قذيفة ميتروفيتش تهز الشباك 🇷🇸#النصر_الهلال | #yallaRSL pic.twitter.com/UM1dIXMQ2k
وبعد الانتهاء من الرقص توجه جيسوس، إلى المشجعين وظل يصفق بشكل متواصل بسبب الحفاظ على سجله من دون هزائم بعد مرور 32 جولة.
يذكر أن جيسوس قاد الهلال لتحقيق اللقب للمرة 19 في تاريخ النادي، محققا أعلى رصيد نقطي وتهديفي بجانب أطول سلسلة انتصارات من دون أي هزيمة في موسم واحد فقط.
يذكر أن جيسوس قاد الهلال لتحقيق اللقب للمرة 19 في تاريخ النادي، محققا أعلى رصيد نقطي وتهديفي بجانب أطول سلسلة انتصارات من دون أي هزيمة في موسم واحد فقط.