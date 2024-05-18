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https://sarabic.ae/20240518/لقطة-إنسانية-من-مدرب-الهلال-السعودي-مع-مشجع-بعد-مباراة-مع-النصر-فيديو-1088957029.html
لقطة إنسانية من مدرب الهلال السعودي مع مشجع بعد مباراة النصر... فيديو
لقطة إنسانية من مدرب الهلال السعودي مع مشجع بعد مباراة النصر... فيديو
سبوتنيك عربي
خطف تصرف قام به المدير الفني لفريق الهلال السعودي، جورجي جيسوس، مع مشجع، أنظار المتابعين، على هامش مواجهة الفريق لمنافسه النصر، أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T09:42+0000
2024-05-18T09:42+0000
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فبعد صافرة نهاية المباراة، شوهد جيسوس، وهو يحصل على قميص لاعبه، روبن نيفيز، عقب طلبه، قبل أن يقوم بمنحه لأحد المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات ملعب "الأول بارك".وكان الهلال قد تعادل بنتيجة (1-1) مع مضيفه النصر، ضمن مباريات الأسبوع الـ 32.ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة متربعا على عرش الدوري، والذي حسمه في وقت سابق، فيما وصل النصر للنقطة 78 في المركز الثاني بفارق 12 نقطة أقل عن الهلال صاحب الصدارة قبل جولتين من النهاية.ونشر الحساب الرسمي لدوري "روشن" فيديو قصير لاحتفال جيسوس مع الجماهير، حيث وقف أمام المدرجات وظل يرقص معهم بشكل متواصل.وبعد الانتهاء من الرقص توجه جيسوس، إلى المشجعين وظل يصفق بشكل متواصل بسبب الحفاظ على سجله من دون هزائم بعد مرور 32 جولة.يذكر أن جيسوس قاد الهلال لتحقيق اللقب للمرة 19 في تاريخ النادي، محققا أعلى رصيد نقطي وتهديفي بجانب أطول سلسلة انتصارات من دون أي هزيمة في موسم واحد فقط.
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, نادي النصر السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, نادي الفيديو
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, نادي النصر السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, نادي الفيديو

لقطة إنسانية من مدرب الهلال السعودي مع مشجع بعد مباراة النصر... فيديو

09:42 GMT 18.05.2024
© AFP 2023ملعب الهلال السعودي
ملعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
خطف تصرف قام به المدير الفني لفريق الهلال السعودي، جورجي جيسوس، مع مشجع، أنظار المتابعين، على هامش مواجهة الفريق لمنافسه النصر، أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي.
فبعد صافرة نهاية المباراة، شوهد جيسوس، وهو يحصل على قميص لاعبه، روبن نيفيز، عقب طلبه، قبل أن يقوم بمنحه لأحد المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات ملعب "الأول بارك".
وكان الهلال قد تعادل بنتيجة (1-1) مع مضيفه النصر، ضمن مباريات الأسبوع الـ 32.
ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة متربعا على عرش الدوري، والذي حسمه في وقت سابق، فيما وصل النصر للنقطة 78 في المركز الثاني بفارق 12 نقطة أقل عن الهلال صاحب الصدارة قبل جولتين من النهاية.
ونشر الحساب الرسمي لدوري "روشن" فيديو قصير لاحتفال جيسوس مع الجماهير، حيث وقف أمام المدرجات وظل يرقص معهم بشكل متواصل.
وبعد الانتهاء من الرقص توجه جيسوس، إلى المشجعين وظل يصفق بشكل متواصل بسبب الحفاظ على سجله من دون هزائم بعد مرور 32 جولة.

يذكر أن جيسوس قاد الهلال لتحقيق اللقب للمرة 19 في تاريخ النادي، محققا أعلى رصيد نقطي وتهديفي بجانب أطول سلسلة انتصارات من دون أي هزيمة في موسم واحد فقط.
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