https://sarabic.ae/20240518/ليبيا-تدعو-روسيا-لبناء-مصاف-للنفط-في-بنغازي-وطبرق-1088956250.html

ليبيا تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في بنغازي وطبرق

ليبيا تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في بنغازي وطبرق

سبوتنيك عربي

صرح وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي، أن الحكومة الليبية المؤقتة، التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها، تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في... 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T08:44+0000

2024-05-18T08:44+0000

2024-05-18T08:44+0000

قمة قازان

روسيا

العالم

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وقال السعيدي القايدي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "نود أن ندعوهم للمجيء إلى ليبيا وبناء مصفاة هناك. في بنغازي، في شرق ليبيا، وكذلك في طبرق، توجد بالفعل مصافي هناك، في السدرة ورأس لانوف والزويتين ودرنة، خط ساحلي كامل، ألف كيلو متر".ووفقا له، فقد عُقدت اجتماعات مع ممثلي شركة "تات نفط" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.

https://sarabic.ae/20240514/النائب-الأول-لرئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يشيد-بالمنتدى-الاقتصادي-لروسيا-والعالم-الإسلامي-1088838675.html

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