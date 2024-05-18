ليبيا تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في بنغازي وطبرق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240518/ليبيا-تدعو-روسيا-لبناء-مصاف-للنفط-في-بنغازي-وطبرق-1088956250.html
ليبيا تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في بنغازي وطبرق
ليبيا تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في بنغازي وطبرق
سبوتنيك عربي
صرح وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي، أن الحكومة الليبية المؤقتة، التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها، تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T08:44+0000
2024-05-18T08:44+0000
قمة قازان
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085089351_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e91a354a3816c5087973091f85d2eebc.jpg
وقال السعيدي القايدي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "نود أن ندعوهم للمجيء إلى ليبيا وبناء مصفاة هناك. في بنغازي، في شرق ليبيا، وكذلك في طبرق، توجد بالفعل مصافي هناك، في السدرة ورأس لانوف والزويتين ودرنة، خط ساحلي كامل، ألف كيلو متر".ووفقا له، فقد عُقدت اجتماعات مع ممثلي شركة "تات نفط" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.
https://sarabic.ae/20240514/النائب-الأول-لرئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يشيد-بالمنتدى-الاقتصادي-لروسيا-والعالم-الإسلامي-1088838675.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085089351_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5546303f2f3aa10146f99519f0fd9fba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قمة قازان, روسيا, العالم
قمة قازان, روسيا, العالم

ليبيا تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في بنغازي وطبرق

08:44 GMT 18.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاندثار الصناعات المحلية في ليبيا
اندثار الصناعات المحلية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
صرح وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي، أن الحكومة الليبية المؤقتة، التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها، تدعو روسيا لبناء مصاف للنفط في البلاد، وخاصة في بنغازي وطبرق.
وقال السعيدي القايدي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "نود أن ندعوهم للمجيء إلى ليبيا وبناء مصفاة هناك. في بنغازي، في شرق ليبيا، وكذلك في طبرق، توجد بالفعل مصافي هناك، في السدرة ورأس لانوف والزويتين ودرنة، خط ساحلي كامل، ألف كيلو متر".
ووفقا له، فقد عُقدت اجتماعات مع ممثلي شركة "تات نفط" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
افتتاح قمة قازان الاقتصادية حول روسيا والعالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي
14 مايو, 16:50 GMT
كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:43 GMTМужчина осматривает разбитый автомобиль после военной операции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعتقل عمالا من غزة جنوب جنين ويعتدي عليهم.. فيديو05:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала