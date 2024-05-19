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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240519/إسقاط-طائرة-مسيرة-فوق-منطقة-تشيرنيانسكي-بمقاطعة-بيلغورود-1088975488.html
إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة تشيرنيانسكي بمقاطعة بيلغورود
إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة تشيرنيانسكي بمقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فجر اليوم الأحد، إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة تشيرنيانسكي بالمقاطعة، دون وقوع... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T03:26+0000
2024-05-19T03:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
طائرة مسيرة انتحارية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف، في منشور على قناته في "تلغرام": "عملت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة تشيرنيانسكي، وتم إسقاط طائرة مسيرة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240519/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-إيلات-بإسرائيل-بالطيران-المسير-1088975316.html
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طائرة مسيرة, روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, القوات الأوكرانية

إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة تشيرنيانسكي بمقاطعة بيلغورود

03:26 GMT 19.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik
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أعلن فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فجر اليوم الأحد، إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة تشيرنيانسكي بالمقاطعة، دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف، في منشور على قناته في "تلغرام": "عملت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة تشيرنيانسكي، وتم إسقاط طائرة مسيرة".
وأضاف: "حسب المعلومات الأولية، لا يوجد مصابون.. ونتيجة لسقوط شظايا في قرية فولوكونوفكا، تحطمت نوافذ مبنيين سكنيين خاصين وتضررت سيارة واحدة. كما شب حريق في عشب جاف يغطي مساحة 140 مترا مربع".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات بإسرائيل بالطيران المسير
02:47 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:33 GMT
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