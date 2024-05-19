https://sarabic.ae/20240519/بعد-تقارير-استخدامها-لنقل-الرئيس-الإيراني-معلومات-عن-مروحية-بيل-412-1088995763.html
بعد تقارير استخدامها لنقل الرئيس الإيراني.. معلومات عن مروحية "بيل-412"
بعد تقارير استخدامها لنقل الرئيس الإيراني.. معلومات عن مروحية "بيل-412"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان يستقل مروحية "بيل-412"، أمريكية الصنع، خلال الحادث الذي تعرضت له الطائرة في محافظة أذربيجان... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T16:40+0000
2024-05-19T16:40+0000
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وتمثل هذه الطائرة إحدى نسخ الطائرة "بيل-212"، وهي طائرة نقل متوسطة الحمولة يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 1968، وتستخدمها العديد من الدول، ومنها إيران.وتعمل المروحية "بيل-412" بمحركين وتستخدم اثنين من المرواح الرئيسية واثنين من مرواح الذيل، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.المواصفات الفنية للطائرةوأعلن التلفزيون الإيراني تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس بسبب حالة الطقس السيئ، لكنه لم يكشف مصير ركابها.كما في وقت سابق اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.
https://sarabic.ae/20240519/تغطية-مباشرة-تعرض-مروحية-الرئيس-الإيراني-لحادث-وفرق-الإنقاذ-تبحث-عنها-1088992118.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار, إبراهيم رئيسي
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار, إبراهيم رئيسي
بعد تقارير استخدامها لنقل الرئيس الإيراني.. معلومات عن مروحية "بيل-412"
16:40 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 17:21 GMT 19.05.2024)
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان يستقل مروحية "بيل-412"، أمريكية الصنع، خلال الحادث الذي تعرضت له الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية.
وتمثل هذه الطائرة
إحدى نسخ الطائرة "بيل-212"، وهي طائرة نقل متوسطة الحمولة يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 1968، وتستخدمها العديد من الدول، ومنها إيران.
وتعمل المروحية "بيل-412" بمحركين وتستخدم اثنين من المرواح الرئيسية واثنين من مرواح الذيل، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
السرعة القصوى: 162 ميل/ الساعة (260 كلم/ س)
أقصى ارتفاع التحليق: 6100 أمتار
الوزن بكامل حمولتها: 5.4 أطنان
مراوح الذيل والمراوح الرئيسية: ثنائية
وأعلن التلفزيون الإيراني تحطم المروحية
التي كانت تقل الرئيس بسبب حالة الطقس السيئ، لكنه لم يكشف مصير ركابها.
كما في وقت سابق اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث
بسبب الظروف الجوية.
وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.
ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.