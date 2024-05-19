سيناتور أمريكي: يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها

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تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
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09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
كواليس السينما
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27 د
صدى الحياة
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10:55 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
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هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"كتائب القسام" مستعدة لمعركة استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
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08:47 GMT
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من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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كواليس السينما
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240519/سيناتور-أمريكي-يبدو-أن-الأوكرانيين-أرادوا-المفاوضات-لكن-إدارة-بايدن-أوقفتها-1088995034.html
سيناتور أمريكي: يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها
سيناتور أمريكي: يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها
سبوتنيك عربي
قال السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس من ولاية أوهايو، إن واشنطن لا تهتم بما يحدث لأوكرانيا، وإلا لما كانت ستثني كييف عن إبرام اتفاق سلام مع موسكو في بداية... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T16:02+0000
2024-05-19T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "تريغيريد رومبل"، أنه "يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها".كما كان غاضباً أيضاً من إرسال أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أوكرانيا، حيث كانت تستخدم لإثراء المسؤولين الفاسدين.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فيجب إلغاء هذا المرسوم.وأضاف أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع بالوسائل السلمية، بل بشرط ضمانات أمنها.
https://sarabic.ae/20240519/خبير-بريطاني-الضغط-الروسي-في-خط-المواجهة-يسبب-اليأس-بين-صفوف-قوات-كييف--1088993108.html
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روسيا
روسيا

سيناتور أمريكي: يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها

16:02 GMT 19.05.2024
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023 / Evan Vucci
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قال السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس من ولاية أوهايو، إن واشنطن لا تهتم بما يحدث لأوكرانيا، وإلا لما كانت ستثني كييف عن إبرام اتفاق سلام مع موسكو في بداية الصراع.
وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "تريغيريد رومبل"، أنه "يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها".
وشدد فانس على أنه لو كانت الولايات المتحدة تريد حقًا مساعدة أوكرانيا، لما كانت ستمنع إبرام اتفاق سلام في بداية المواجهة العسكرية مع روسيا.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: الضغط الروسي في خط المواجهة يسبب اليأس بين صفوف قوات كييف
15:12 GMT
كما كان غاضباً أيضاً من إرسال أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أوكرانيا، حيث كانت تستخدم لإثراء المسؤولين الفاسدين.
وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فيجب إلغاء هذا المرسوم.
وأضاف أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع بالوسائل السلمية، بل بشرط ضمانات أمنها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها16:07 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 800 ألف فلسطيني نزحوا من رفح والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"12:43 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
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