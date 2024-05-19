https://sarabic.ae/20240519/سيناتور-أمريكي-يبدو-أن-الأوكرانيين-أرادوا-المفاوضات-لكن-إدارة-بايدن-أوقفتها-1088995034.html
سيناتور أمريكي: يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها
سيناتور أمريكي: يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها
سبوتنيك عربي
قال السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس من ولاية أوهايو، إن واشنطن لا تهتم بما يحدث لأوكرانيا، وإلا لما كانت ستثني كييف عن إبرام اتفاق سلام مع موسكو في بداية... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T16:02+0000
2024-05-19T16:02+0000
2024-05-19T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "تريغيريد رومبل"، أنه "يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها".كما كان غاضباً أيضاً من إرسال أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أوكرانيا، حيث كانت تستخدم لإثراء المسؤولين الفاسدين.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فيجب إلغاء هذا المرسوم.وأضاف أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع بالوسائل السلمية، بل بشرط ضمانات أمنها.
https://sarabic.ae/20240519/خبير-بريطاني-الضغط-الروسي-في-خط-المواجهة-يسبب-اليأس-بين-صفوف-قوات-كييف--1088993108.html
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روسيا
سيناتور أمريكي: يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها
قال السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس من ولاية أوهايو، إن واشنطن لا تهتم بما يحدث لأوكرانيا، وإلا لما كانت ستثني كييف عن إبرام اتفاق سلام مع موسكو في بداية الصراع.
وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "تريغيريد رومبل"، أنه "يبدو أن الأوكرانيين أرادوا المفاوضات لكن إدارة بايدن أوقفتها".
وشدد فانس على أنه لو كانت الولايات المتحدة تريد حقًا مساعدة أوكرانيا، لما كانت ستمنع إبرام اتفاق سلام في بداية المواجهة العسكرية مع روسيا.
كما كان غاضباً أيضاً من إرسال أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أوكرانيا، حيث كانت تستخدم لإثراء المسؤولين الفاسدين.
وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فيجب إلغاء هذا المرسوم.
وأضاف أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع بالوسائل السلمية، بل بشرط ضمانات أمنها.