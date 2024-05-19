https://sarabic.ae/20240519/نائبة-أوكرانية-مرؤوسو-القائد-الأعلى--للقوات-مسؤولون-عن-انهيار-دفاعات-الجيش-1089001553.html

نائبة أوكرانية: مرؤوسو القائد الأعلى للقوات مسؤولون عن انهيار دفاعات الجيش

نائبة أوكرانية: مرؤوسو القائد الأعلى للقوات مسؤولون عن انهيار دفاعات الجيش

سبوتنيك عربي

أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، رادا ماريانا بيزوغلايا، أن مرؤوسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي مسؤولون عن انهيار دفاعات القوات... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T18:37+0000

2024-05-19T18:37+0000

2024-05-19T18:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت بيزوغلايا أنه "عين القائد العام للقوات الأوكرانية الجنرال يوري سودول لقيادة الجبهة، الذي "أغرق مرؤوسيه" في مقاطعة خاركوف و"أضاعوا اختراق" أوشيريتينو.وأشارت إلى أنه "لم تتم معاقبة أي جنرال سواء في عهد زالوجني أو في عهد سيرسكي، ولقد "ظهروا" مرارًا وتكرارًا، ولم يتغير شيء، وتستمر الفصائل العامة في تدمير مستقبلنا". وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ طاقم مقاتلة "سو-25" ضربات على معدات ومواقع العدو المموهة والقوى العسكرية الموجودة فيها في المنطقة، التي تقع تحت مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية ضمن منطقة العملية العسكرية"، مضيفة أنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة بعد تلقي إحداثيات معينة".وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية وعاد إلى المطار الذي انطلق منه سالما. ونتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة المستهدفة.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240519/خبير-بريطاني-الضغط-الروسي-في-خط-المواجهة-يسبب-اليأس-بين-صفوف-قوات-كييف--1088993108.html

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