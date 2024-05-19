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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240519/نائبة-أوكرانية-مرؤوسو-القائد-الأعلى--للقوات-مسؤولون-عن-انهيار-دفاعات-الجيش-1089001553.html
نائبة أوكرانية: مرؤوسو القائد الأعلى للقوات مسؤولون عن انهيار دفاعات الجيش
نائبة أوكرانية: مرؤوسو القائد الأعلى للقوات مسؤولون عن انهيار دفاعات الجيش
سبوتنيك عربي
أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، رادا ماريانا بيزوغلايا، أن مرؤوسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي مسؤولون عن انهيار دفاعات القوات... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T18:37+0000
2024-05-19T18:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت بيزوغلايا أنه "عين القائد العام للقوات الأوكرانية الجنرال يوري سودول لقيادة الجبهة، الذي "أغرق مرؤوسيه" في مقاطعة خاركوف و"أضاعوا اختراق" أوشيريتينو.وأشارت إلى أنه "لم تتم معاقبة أي جنرال سواء في عهد زالوجني أو في عهد سيرسكي، ولقد "ظهروا" مرارًا وتكرارًا، ولم يتغير شيء، وتستمر الفصائل العامة في تدمير مستقبلنا". وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ طاقم مقاتلة "سو-25" ضربات على معدات ومواقع العدو المموهة والقوى العسكرية الموجودة فيها في المنطقة، التي تقع تحت مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية ضمن منطقة العملية العسكرية"، مضيفة أنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة بعد تلقي إحداثيات معينة".وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية وعاد إلى المطار الذي انطلق منه سالما. ونتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة المستهدفة.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240519/خبير-بريطاني-الضغط-الروسي-في-خط-المواجهة-يسبب-اليأس-بين-صفوف-قوات-كييف--1088993108.html
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روسيا
روسيا

نائبة أوكرانية: مرؤوسو القائد الأعلى للقوات مسؤولون عن انهيار دفاعات الجيش

18:37 GMT 19.05.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، رادا ماريانا بيزوغلايا، أن مرؤوسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي مسؤولون عن انهيار دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مختلفة.
وأضافت بيزوغلايا أنه "عين القائد العام للقوات الأوكرانية الجنرال يوري سودول لقيادة الجبهة، الذي "أغرق مرؤوسيه" في مقاطعة خاركوف و"أضاعوا اختراق" أوشيريتينو.
وأشارت إلى أنه "لم تتم معاقبة أي جنرال سواء في عهد زالوجني أو في عهد سيرسكي، ولقد "ظهروا" مرارًا وتكرارًا، ولم يتغير شيء، وتستمر الفصائل العامة في تدمير مستقبلنا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت وحدات ومواقع مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ طاقم مقاتلة "سو-25" ضربات على معدات ومواقع العدو المموهة والقوى العسكرية الموجودة فيها في المنطقة، التي تقع تحت مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية ضمن منطقة العملية العسكرية"، مضيفة أنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة بعد تلقي إحداثيات معينة".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:12 GMT
وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية وعاد إلى المطار الذي انطلق منه سالما. ونتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة المستهدفة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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