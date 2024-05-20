https://sarabic.ae/20240520/الأركان-الأمريكية-واشنطن-ليس-لديها-خطط-حاليا-لإعادة-المدربين-العسكريين-إلى-أوكرانيا-1089041769.html

الأركان الأمريكية: واشنطن ليس لديها خطط حاليا لإعادة المدربين العسكريين إلى أوكرانيا

الأركان الأمريكية: واشنطن ليس لديها خطط حاليا لإعادة المدربين العسكريين إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه من الممكن عودة المدربين الأمريكيين... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T18:22+0000

2024-05-20T18:22+0000

2024-05-20T18:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: "عمل أفراد الجيش الأمريكي هناك وقاموا بتدريب الأوكرانيين حتى فبراير/ شباط 2022، لكنهم الآن لا يفعلون ذلك".وأضاف براون أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خطط حاليًا لإعادة المدربين الأمريكيين إلى أوكرانيا.وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240520/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-الأخذ-في-الاعتبار-أن-اليوم-هو-نهاية-ولاية-زيلينسكي-1089039460.html

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