https://sarabic.ae/20240520/الأركان-الأمريكية-واشنطن-ليس-لديها-خطط-حاليا-لإعادة-المدربين-العسكريين-إلى-أوكرانيا-1089041769.html
الأركان الأمريكية: واشنطن ليس لديها خطط حاليا لإعادة المدربين العسكريين إلى أوكرانيا
الأركان الأمريكية: واشنطن ليس لديها خطط حاليا لإعادة المدربين العسكريين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه من الممكن عودة المدربين الأمريكيين... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T18:22+0000
2024-05-20T18:22+0000
2024-05-20T18:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: "عمل أفراد الجيش الأمريكي هناك وقاموا بتدريب الأوكرانيين حتى فبراير/ شباط 2022، لكنهم الآن لا يفعلون ذلك".وأضاف براون أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خطط حاليًا لإعادة المدربين الأمريكيين إلى أوكرانيا.وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وزير الدفاع البريطاني: لندن لا ترى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240520/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-الأخذ-في-الاعتبار-أن-اليوم-هو-نهاية-ولاية-زيلينسكي-1089039460.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الأركان الأمريكية: واشنطن ليس لديها خطط حاليا لإعادة المدربين العسكريين إلى أوكرانيا
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه من الممكن عودة المدربين الأمريكيين العسكريين إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، لكن لا توجد مثل هذه الخطط الآن.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: "عمل أفراد الجيش الأمريكي هناك وقاموا بتدريب الأوكرانيين حتى فبراير/ شباط 2022، لكنهم الآن لا يفعلون ذلك".
وأضاف براون أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خطط حاليًا لإعادة المدربين الأمريكيين إلى أوكرانيا.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.