بايدن ينتقد الجنائية الدولية: طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو "شائن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب سقوط مروحية رئيسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240520/بايدن-ينتقد-الجنائية-الدولية-طلب-إصدار-مذكرة-اعتقال-ضد-نتنياهو-شائن-1089041909.html
بايدن ينتقد الجنائية الدولية: طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو "شائن"
بايدن ينتقد الجنائية الدولية: طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو "شائن"
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على طلب إصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T18:11+0000
2024-05-20T18:11+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086608861_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0bb1f932c279f91662c5e16b355d8590.jpg
جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الاثنين، وصف فيه بايدن طلب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بـ"الشائن"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم إسرائيل، مضيفا: "لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحماس".كما قال وزير الخارجية الأمريكية إن طلب إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين مرفوض، مشيرا إلى أنه يقوض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما لوح نواب في الكونغرس بحشد تأييد لاتخاذ خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية.وقال عوفر كسيف، عضو الكنيست الإسرائيلي، إن سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، هو قرار متوقع وصحيح.وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بطلب المحكمة، وقال إنه يمثل "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر الاعتقال، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل".واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية قادة أحد حلفاء واشنطن.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 80 ألفا آخرين وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
https://sarabic.ae/20240520/نتنياهو-قرار-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-سخيف-وموجه-ضد-إسرائيل-1089041168.html
https://sarabic.ae/20240520/حماس-مذكرات-التوقيف-بحق-قادة-إسرائيل-متأخرة-7-أشهر-نظرا-لارتكابهم-آلاف-الجرائم-1089029188.html
https://sarabic.ae/20240520/إسرائيل-تعلن-فتح-غرفة-حرب-خاصة-لمواجهة-تحرك-المحكمة-الجنائية-الدولية-1089039121.html
إسرائيل
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086608861_1:0:889:666_1920x0_80_0_0_2d7c253825debfe3a2ef460df347bf0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن ينتقد الجنائية الدولية: طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو "شائن"

18:11 GMT 20.05.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على طلب إصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الاثنين، وصف فيه بايدن طلب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بـ"الشائن"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم إسرائيل، مضيفا: "لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحماس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
نتنياهو: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سخيف وموجه ضد إسرائيل
17:43 GMT
كما قال وزير الخارجية الأمريكية إن طلب إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين مرفوض، مشيرا إلى أنه يقوض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما لوح نواب في الكونغرس بحشد تأييد لاتخاذ خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عوفر كسيف، عضو الكنيست الإسرائيلي، إن سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، هو قرار متوقع وصحيح.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
"حماس": مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيل متأخرة 7 أشهر نظرا لارتكابهم آلاف الجرائم
13:29 GMT
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بطلب المحكمة، وقال إنه يمثل "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر الاعتقال، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل".
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
إسرائيل تعلن فتح "غرفة حرب خاصة" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية
16:16 GMT
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية قادة أحد حلفاء واشنطن.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 80 ألفا آخرين وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له18:39 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала