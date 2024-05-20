https://sarabic.ae/20240520/تونس-تعرب-عن-تضامنها-مع-قيادة-وشعب-إيران-بعد-وفاة-رئيسي-1089024530.html
تونس تعرب عن تضامنها مع قيادة وشعب إيران بعد وفاة رئيسي
تونس تعرب عن تضامنها مع قيادة وشعب إيران بعد وفاة رئيسي
سبوتنيك عربي
قالت تونس، اليوم الإثنين، إنها "تعرب عن تضامنها مع القيادة والشعب الإيراني، إثر المصاب الجلل المتمثل في وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في حادث... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T10:48+0000
2024-05-20T10:48+0000
2024-05-20T10:48+0000
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وتقدمت تونس في بيان أصدرته الرئاسة التونسية، وتلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيراني الشقيق، وتدعو الله جل وعلا أن يتغمد الرئيس الإيراني ومرافقيه بواسع رحمته". وأضاف البيان أن "تونس تلقت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه الذين قضوا في حادث سقوط طائرة، يوم أمس الأحد". وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة.وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
https://sarabic.ae/20240520/قادة-العالم-ينعون-الرئيس-الإيراني-الراحل-إبراهيم-رئيسي-مدافعا-عن-السيادة-لشعبه--1089012026.html
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إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم
إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم
تونس تعرب عن تضامنها مع قيادة وشعب إيران بعد وفاة رئيسي
قالت تونس، اليوم الإثنين، إنها "تعرب عن تضامنها مع القيادة والشعب الإيراني، إثر المصاب الجلل المتمثل في وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في حادث سقوط طائرة".
وتقدمت تونس في بيان أصدرته الرئاسة التونسية، وتلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيراني الشقيق، وتدعو الله جل وعلا أن يتغمد الرئيس الإيراني ومرافقيه بواسع رحمته".
وأضاف البيان أن "تونس تلقت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه الذين قضوا في حادث سقوط طائرة، يوم أمس الأحد".
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.