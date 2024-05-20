https://sarabic.ae/20240520/قادة-العالم-ينعون-الرئيس-الإيراني-الراحل-إبراهيم-رئيسي-مدافعا-عن-السيادة-لشعبه--1089012026.html

قادة العالم ينعون الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.. "مدافعا عن السيادة لشعبه"

قادة العالم ينعون الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.. "مدافعا عن السيادة لشعبه"

سبوتنيك عربي

بعد إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية قرب الحدود مع أذربيجان، أعرب العديد من زعماء العالم عن... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T08:04+0000

2024-05-20T08:04+0000

2024-05-20T08:49+0000

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فلاديمير بوتين: صديق حقيقي لروسيا"أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في الفاجعة الكبيرة التي ألمت بشعب جمهورية إيران الإسلامية - حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي، وكذلك حياة عدد من رجال الدولة البارزين الآخرين في بلدكم"."كان سيد إبراهيم رئيسي سياسيا بارزا كرس حياته كلها لخدمة بلده، وكان يحظى بحق بتقدير كبير من قبل مواطنيه ويتمتع بمكانة كبيرة في الخارج، وبوصفه صديقا حقيقيا لروسيا، فقد قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".لافروف: "وطني حقيقي لإيران"وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تعازيه في وفاة رئيسي، ووصفه بأنه "وطني حقيقي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصديق موثوق لروسيا".وقال لافروف: "في روسيا، كان الرئيس الإيراني رئيسي ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان معروفين بأنهما صديقان حقيقيان وموثوقان لبلادنا".وأضاف مؤكدا أن "دورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني متبادل المنفعة والشراكة القائمة على الثقة لا يقدر بثمن".وتابع: "نتقدم بتعازينا الصادقة لأسر الضحايا وأصدقائهم، وكذلك لشعب إيران الصديق بأكمله، إن أفكارنا وقلوبنا معكم في هذه الساعة الحزينة".فنزويلا: زعيم غير عادي للعالمأعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعازيه لإيران ومرشدها الأعلى، علي خامنئي، في وفاة نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي.وكتب عبر منصة "إكس": "لقد كان صديقا "غير مشروط" لفنزويلا، ونعرب عن "صدمتنا" لوفاة رئيسي، نشعر بحزن عميق لأنني اضطررت إلى توديع شخص مثالي، وزعيم غير عادي للعالم، والذي سيظل دائما إنسانا ممتازا، ومدافعا عن سيادة شعبه".وختم الرئيس الفنزويلي تغريدته: "أنتم، إيران، مثال للكرامة والأخلاق والمقاومة".الرئيس التركي: له جهود لتحقيق السلام لشعبهكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر منصة "إكس": "باعتباري زميلا شهد شخصيا جهوده من أجل السلام للشعب الإيراني ومنطقتنا خلال فترة وجوده في منصبه، أتذكر الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي باحترام وامتنان، وكتركيا، سنقف إلى جانب جارتنا إيران في هذه الأوقات الصعبة والحزينة، كما فعلنا مرات عديدة".الرئيس الصيني: صديق عزيزأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن وفاة نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي المؤسفة تمثل خسارة كبيرة للشعب الإيراني، كما أن الشعب الصيني فقد صديقا عزيزا.من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن الصين حكومة وشعبا تقدّر بشدة الصداقة التقليدية بين الصين وإيران، وتعتقد أنه من خلال الجهود المشتركة للجانبين، ستستمر الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران في التعزيز والتطور.بيلاروسياقال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: لقد توفي أبناء متميزون للشعب الإيراني ضمن عملهم المكانة الصحيحة لإيران.أمير قطروأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، عن "خالص تعازيه لحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية" ردا على وفاة رئيسي، كما ذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، والمسؤولين الآخرين الذين كانوا على متن المروحية وقت تحطمها.وأضاف: "سائلا الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".الرئيس السوري: ارتقى شهيدا فداءا للواجبقال الرئيس السوري، بشار الأسد، في رسالة له: "نقدم تعازينا القلبية باسمي وباسم الشعب العربي السوري للمرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي وللحكومة والشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما".وتابع: "نؤكد على تضامن سوريا مع إيران ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه، معربا عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وشدد الأسد أن "إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيدا فداء الواجب".وأضاف أنه "عمل مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سوريا وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سوريا محطة مهمة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني".رئيس الإمارات العربية المتحدةقال الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "أتقدم بأحر التعازي إلى حكومة وشعب إيران في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما إثر الحادث المأساوي".وختم بن زايد: "ندعو الله أن يمنحهم الراحة الأبدية، ونتقدم بتعازينا القلبية إلى ذويهم.. الإمارات تقف متضامنة مع إيران في هذا الوقت العصيب".الرئيس المصرينشر بيان للرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معربًا عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".ملك الأردنكتب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عبر منصة "إكس": "أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما رحمهم الله جميعا. نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".رئيس الوزراء الهنديعلّق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على وفاة الرئيس الإيراني، قائلا إنه "شعر بحزن عميق وصدمة" لسماع النبأ".وقال مودي: "إن مساهمة إبراهيم رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران ستظل في الأذهان دائما".ثم أعرب عن تعازيه لأسرة رئيسي والشعب الإيراني، وخلص إلى أن "الهند تقف إلى جانب إيران في وقت الحزن هذا".رئيس وزراء باكستانوأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن خالص تعازيه لـ "إيران الشقيقة"، نيابة عن نفسه وعن الشعب والحكومة الباكستانية.وقال شريف "إن الأمة الإيرانية العظيمة ستتغلب على هذه المأساة بشجاعتها المعتادة".فيما أعلن لبنان، اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على الرئيس الإيراني الراحل.وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة. وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

https://sarabic.ae/20240520/حياة-الرئيس-الإيراني-الراحل-إبراهيم-رئيسي-في-سطور-1089007295.html

https://sarabic.ae/20240520/وفاة-الرئيس-الإيراني-وجميع-من-كانوا-على-متن-الطائرة--عاجل-1089006111.html

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