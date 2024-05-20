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https://sarabic.ae/20240520/عبد-اللهيان-في-لقاء-سابق-مع-سبوتنيك-يتحدث-عن-مثلث-موسكو-دمشق-طهران--1089009552.html
عبد اللهيان في لقاء سابق مع "سبوتنيك" يتحدث عن "مثلث موسكو دمشق طهران"
عبد اللهيان في لقاء سابق مع "سبوتنيك" يتحدث عن "مثلث موسكو دمشق طهران"
سبوتنيك عربي
تعيد وكالة "سبوتنيك" نشر لقاء أرشيفي أجرته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في عام 2018 بصفته مساعدًا خاصًا لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T07:38+0000
2024-05-20T07:38+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
حسين أمير عبد اللهيان
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وأكد الوزير الإيراني، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين، في اللقاء على أن "أحد أنجح التفاعلات الإقليمية بين موسكو وطهران كان التعاون في حل الأزمة السورية".ونوه عبد اللهيان على أن "مثلث موسكو-طهران-دمشق تمكن من تحقيق تعاون عالي الجودة على الخطوط الأمامية وكسر قوى الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك، لعب هذا الاتحاد دورا مهما للغاية على الساحة الدولية.وثمن عبد اللهيان المساهمة المهمة أيضًا للموقف الثابت لروسيا الاتحادية الذي قدم بشأن عدد من القضايا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساهمة كبيرة فيما يتعلق بالأزمة السورية.وقال عبد اللهيان: "أعتبر التعاون بين موسكو وطهران بشأن سوريا مثالا واضحا لحل مشاكل الشرق الأوسط الأخرى بهدف تهدئة الصراعات واستقرار الوضع في المنطقة.تابع عبد اللهيان موضحا أن واشنطن "هي التي لم تسمح بقتل قادة داعش (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في سوريا والعراق. علاوة على ذلك، واستنادا إلى تقارير استخباراتية، تم نقل هؤلاء المسلحين إلى بلدان أخرى، وخاصة إلى أفغانستان".وأضاف عبد اللهيان: "أود أن أؤكد أن إيران، على عكس الدول الأخرى (الولايات المتحدة الأمريكية)، لم تنتهج أبدًا سياسة المعايير المزدوجة لحل الأزمات الإقليمية. لقد أصررنا دائمًا على أن الأزمات اليمنية والسورية والليبية يجب أن يكون لها حل سياسي".وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غرب إيران بعد ظهر الأحد.استمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الاثنين وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم الإثنين، على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.وسيشغل النائب الأول للرئيس الإيرانيّ محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينظمها مجلس خاص.الخارجية الروسية تعزي إيران بوفاة رئيسي والوفد المرافق لهالتسلسل الزمني لأبرز حوادث الطائرات التي حملت على متنها قادة وزعماء ورؤساء دول
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العالم, إيران, أخبار إيران, حسين أمير عبد اللهيان
العالم, إيران, أخبار إيران, حسين أمير عبد اللهيان

عبد اللهيان في لقاء سابق مع "سبوتنيك" يتحدث عن "مثلث موسكو دمشق طهران"

07:38 GMT 20.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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تعيد وكالة "سبوتنيك" نشر لقاء أرشيفي أجرته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في عام 2018 بصفته مساعدًا خاصًا لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، التي تحدث فيها عن دور مثلث "موسكو دمشق طهران" في حل الأزمة السورية.
وأكد الوزير الإيراني، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين، في اللقاء على أن "أحد أنجح التفاعلات الإقليمية بين موسكو وطهران كان التعاون في حل الأزمة السورية".

وقال عبد اللهيان، لقد اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرارات الأكثر صحة؛ أولاً، في الحرب ضد الإرهاب، وثانياً، من خلال تقديم الدعم للحكومة السورية الشرعية، وثالثاً، من خلال المشاركة بنشاط في العملية السياسية لحل النزاع.

ونوه عبد اللهيان على أن "مثلث موسكو-طهران-دمشق تمكن من تحقيق تعاون عالي الجودة على الخطوط الأمامية وكسر قوى الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك، لعب هذا الاتحاد دورا مهما للغاية على الساحة الدولية.
وثمن عبد اللهيان المساهمة المهمة أيضًا للموقف الثابت لروسيا الاتحادية الذي قدم بشأن عدد من القضايا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساهمة كبيرة فيما يتعلق بالأزمة السورية.
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وقال عبد اللهيان: "أعتبر التعاون بين موسكو وطهران بشأن سوريا مثالا واضحا لحل مشاكل الشرق الأوسط الأخرى بهدف تهدئة الصراعات واستقرار الوضع في المنطقة.
تابع عبد اللهيان موضحا أن واشنطن "هي التي لم تسمح بقتل قادة داعش (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في سوريا والعراق. علاوة على ذلك، واستنادا إلى تقارير استخباراتية، تم نقل هؤلاء المسلحين إلى بلدان أخرى، وخاصة إلى أفغانستان".

وقال عبد اللهيان: "إن الشعارات الصاخبة والجميلة للولايات المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب موضع تساؤل ، لأن تصرفات الولايات المتحدة تتعارض عمليا مع هذه الشعارات وتظهر أن الأمريكيين لا يريدون اتباعها، بل على العكس، فهي تهدف إلى إثارة الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة لصالح مصالحهم ومصالحهم".

وأضاف عبد اللهيان: "أود أن أؤكد أن إيران، على عكس الدول الأخرى (الولايات المتحدة الأمريكية)، لم تنتهج أبدًا سياسة المعايير المزدوجة لحل الأزمات الإقليمية. لقد أصررنا دائمًا على أن الأزمات اليمنية والسورية والليبية يجب أن يكون لها حل سياسي".
وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غرب إيران بعد ظهر الأحد.
استمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الاثنين وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم الإثنين، على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.
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التسلسل الزمني لأبرز حوادث الطائرات التي حملت على متنها قادة وزعماء ورؤساء دول
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