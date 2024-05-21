https://sarabic.ae/20240521/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-الدوحة-تؤكد-التزامها-بالوساطة-وإيصال-المساعدات-إلى-غزة-1089061385.html

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الدوحة تؤكد التزامها بالوساطة وإيصال المساعدات إلى غزة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الدوحة تؤكد التزامها بالوساطة وإيصال المساعدات إلى غزة

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن إغلاق إسرائيل لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T10:49+0000

2024-05-21T10:49+0000

2024-05-21T10:49+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال فيه الأنصاري إن قطر تؤكد التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن الحديث عن منع دخول المساعدات يمثل صيغة من صيغ العقاب الجماعي المرفوضة من قبل المجتمع الدولي.وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية: "علينا انتظار صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن استهداف المدنيين في غزة، وسنواصل الوساطة ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة الأشخاص المسؤولين عن استهداف المدنيين".وأردف: "قطر مستمرة في التواصل مع الأطراف المعنية رغم حالة الجمود الحالية فيما يتعلق بالمفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا بديل لدخول المساعدات الإنسانية عن طريق المعابر البرية".وتابع: "موقف قطر واضح وهو المطالبة بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية".وأعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى قادة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، التي أدت منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى مقتل نحو 35 ألف شخص، وما يقرب من 80 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sarabic.ae/20240521/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-استمرار-حرب-الإبادة-الإسرائيلية-من-رفح-في-غزة-إلى-جنين-بالضفة-1089057258.html

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