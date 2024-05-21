https://sarabic.ae/20240521/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-استمرار-حرب-الإبادة-الإسرائيلية-من-رفح-في-غزة-إلى-جنين-بالضفة-1089057258.html

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار "حرب الإبادة الإسرائيلية" من رفح في غزة إلى جنين بالضفة

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار "حرب الإبادة الإسرائيلية" من رفح في غزة إلى جنين بالضفة

سبوتنيك عربي

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس وجنين، وسقوط العديد من الشهداء... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T09:50+0000

2024-05-21T09:50+0000

2024-05-21T09:50+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحمّل أبو ردينة "الإدارة الامريكية مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة، التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية"، مؤكدا أن "الدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، تدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن قواته "بدأت حملة لإحباط الإرهاب في منطقة جنين، حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة"، بحسب قوله.وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، إن عناصرها "يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم".من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "سقوط 7 شهداء و8 مصابين بينهم حالات خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، تقدم قواته في عمق مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنها الآن في محيط حي البرازيل، بحسب قوله.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات جيش الدفاع تقدمت كيلومترات عدة أخرى إلى ما وراء معبر رفح، وسيطرت بالفعل على نحو ثلثي محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أنه "وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تم إجلاء نحو 950 ألف فلسطيني من منطقة القتال التابعة للجيش الإسرائيلي في رفح".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240521/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تنشر-تفاصيل-الاقتراح-الأمريكي-للتطبيع-بين-إسرائيل-والسعودية-1089056551.html

https://sarabic.ae/20240521/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-نعترف-بسلطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1089054031.html

https://sarabic.ae/20240521/إسرائيل-تعلن-بدأ-عملية-عسكرية-في-جنين-والصحة-الفلسطينية-تتحدث-عن-قتلى-وجرحى-1089050851.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي