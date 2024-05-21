https://sarabic.ae/20240521/بوتين-روسيا-مستعدة-إذا-لزم-الأمر-لتقديم-المساعدة-لإيران-من-أجل-تحديد-أسباب-تحطم-مروحية-رئيسي-1089077322.html

بوتين: روسيا مستعدة إذا لزم الأمر لتقديم المساعدة لإيران من أجل تحديد أسباب تحطم مروحية رئيسي

بوتين: روسيا مستعدة إذا لزم الأمر لتقديم المساعدة لإيران من أجل تحديد أسباب تحطم مروحية رئيسي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة إذا لزم الأمر لتقديم المساعدة لإيران من أجل تحديد أسباب تحطم مروحية رئيسي. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T19:23+0000

2024-05-21T19:23+0000

2024-05-21T19:23+0000

روسيا

إيران

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وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي يتوجه إلى إيران من أجل حضور مراسم التشييع: "إذا كان لدى زملائنا حاجة، فنحن على استعداد لفعل كل شيء لتزويدهم بدعم الخبراء والمساعدة في تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة".وأضاف بوتين، أنه "في الواقع، لقد كان (رئيسي) شريكًا موثوقًا به للغاية، وشخصًا صريحًا وواثقًا من نفسه، وشخصًا تسترشد بالمصالح الوطنية، بالطبع، كان رجلاً يلتزم بكلمته، وكان من دواعي سروري العمل معه".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

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