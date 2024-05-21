https://sarabic.ae/20240521/خبير-في-القانون-الدولي-لـسبوتنيك-نحذر-من-تدخل-واشنطن-في-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-بحق-نتنياهو-1089064027.html

خبير في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": نحذر من تدخل واشنطن في قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

خبير في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": نحذر من تدخل واشنطن في قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

سبوتنيك عربي

اعتبر البروفيسور في القانون الدولي فريد جبور أن طلب المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T12:33+0000

2024-05-21T12:33+0000

2024-05-21T12:33+0000

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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "إسرائيل ارتكبت بحسب المادة 8 من نظام المحكمة الأساسي جريمة "إبعاد سكان الأرض عنها واحتلالها وإنشاء مستعمرات فيها" وهو أمر واضح للعيان، وبالتالي إن القرار لم يأتِ على ذكر هذه الجريمة".واستغرب جبور "عدم تطرق القرار للقادة العسكريين في الجيش الاسرائيلي الذين ارتكبوا الجرائم الإنسانية بشكل مباشر، والذين يجب أن يكونوا على رأس قائمة المتهمين"، محذراً من "خطر التدخل الأميركي في عملية متابعة هذا القرار، لا سيّما وأنهّ يمكن للولايات المتحدة أن تجبر الدائرة التمهيدية على القول بأنّ هذه الجرائم لم يتم تثبيتها"، كما أشار إلى "إمكانية قيام الجيش الإسرائيلي بتقديم طلب استئناف للقرار الصادر".وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم أمس الاثنين، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة حماس الفلسطينية، على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.وتابع موضحًا: "ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى دائرين بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا، وذلك بناء على أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".

https://sarabic.ae/20240521/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-نعترف-بسلطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1089054031.html

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